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В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19, - ЦГЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19, - ЦГЗ

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Схеми змінили на такі:

- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna;
- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca.

Інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

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Автор: 

вакцина (4419) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6

"Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи."
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12.01.2022 11:41
+6
на основе чего разрешен сей купаж?
какие-то обоснования? результаты каких-то исследований? теория? (ну хоть что-то объясняющее)
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12.01.2022 11:58
+5
Уже и Израильские врачи начинают соображать. Бустер доза вакцины против Covid вызовет усталость человеческого организма, ослабив иммунный ответ. Все больнички в Германии заполнены привитыми. Об этом вчера официально заявил Берлин. И так повсеместно в ЕС !!!
А сколько кричали - "прививайтесь, чтобы не загружать больницы!".
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12.01.2022 13:25
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"Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи."
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12.01.2022 11:41 Відповісти
Отлезь, гнида !!! (с)
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12.01.2022 11:44 Відповісти
Шо за коцап-абракадабра...
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12.01.2022 11:45 Відповісти
Это бессмертная цитата П.П. Шарикова.
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12.01.2022 11:47 Відповісти
Дык, каким образом кокцап-абракадабра к нам
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12.01.2022 11:49 Відповісти
Так откуда ж я знаю ??? Афтар (шутник, однако) чуть ниже пишет, што это оптимальная схема вакцинации...
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12.01.2022 11:55 Відповісти
То я с презрением, бо каким боком коцапо-булгаковские отрыжки к ковиду. Ведь не секрет , шо автор -кацапа, алкаш звычайный, суеверно-набожно-крышей съехавший... кацапы со своей алкашней носятся , шо дурень со ступой.
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12.01.2022 12:00 Відповісти
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12.01.2022 12:03 Відповісти


Шариков- достояние Емель!!Нам не к лицу .
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12.01.2022 12:06 Відповісти
Шариков- достояние Емель!!Нам не к лицу .
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12.01.2022 11:50 Відповісти
Оптимальная схема вакцинации.
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12.01.2022 11:50 Відповісти
Ну а почему бы и нет. Чтобы никого из производителей шмурдяка не обидеть. Ну и снизить конкурентные войны. Все цивилизовано. Т.с. по-европейски. Просто бизнес - ничего личного.
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12.01.2022 12:21 Відповісти
А как жыж правело не повышать градус?
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12.01.2022 11:44 Відповісти
Водка без пива - деньги на ветер !!!
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12.01.2022 11:45 Відповісти
...не, йоршик без съездить в Ригу обмочившись - тугрики на ветер.
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12.01.2022 11:48 Відповісти
Хм ...а "сота" там яка!?
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12.01.2022 11:50 Відповісти
Коронавак-короновак -можно? На фоне миллионных заражений на Западе ,китайцы как-то предпочтительней.Менее трагично. Мне за границу не надо.Я озноба боюсь
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12.01.2022 11:54 Відповісти
Коронавак-короновак -можно?
Официант, парочку пожалуйста за наш столик!
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12.01.2022 12:15 Відповісти
а ты все еще веруешь в сказки "официальной статистики" Китая.
ничему тебя жизнь не учит.
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Лично я верю своему самочувствию. Самая лучшая статистика
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12.01.2022 13:29 Відповісти
ты тысячи раз переболел коронавирусом, что бы свою статистику собрать?
или как обычно у расиян:
"пока жаренный петух не клюнет - мужик не перекреститься".
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12.01.2022 13:45 Відповісти
вот я тоже хотел бы третий раз привиться Короноваком... а е разными непонятностями
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12.01.2022 13:27 Відповісти
CoronaVac найкраща вакцина. Дві дози - вплив на організм відчувся тільки коли кололи голкою.
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12.01.2022 13:45 Відповісти
Тююююю!
Так я так вакцинировался еще два месяца назад.
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12.01.2022 11:56 Відповісти
Это ты погорячился... Может не сработать.
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12.01.2022 12:00 Відповісти
на основе чего разрешен сей купаж?
какие-то обоснования? результаты каких-то исследований? теория? (ну хоть что-то объясняющее)
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12.01.2022 11:58 Відповісти
Напьорсточнікі.
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12.01.2022 12:14 Відповісти
Ну очевидно опробовали данный коктейль. Понравились ощущения. Пора уже вакцинные коктейль бары открывать. Т.с. на месте бадяжить по заказу клиента.
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12.01.2022 12:18 Відповісти
Дайте угадаю. На 99,999999% просто денег очень очень ОЧЕНЬ хочется.
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12.01.2022 12:19 Відповісти
Вакцинальный оливье.
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12.01.2022 12:16 Відповісти
Програма "Схеми" нарешті запрацювала в новому році...
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12.01.2022 12:18 Відповісти
Уже и Израильские врачи начинают соображать. Бустер доза вакцины против Covid вызовет усталость человеческого организма, ослабив иммунный ответ. Все больнички в Германии заполнены привитыми. Об этом вчера официально заявил Берлин. И так повсеместно в ЕС !!!
А сколько кричали - "прививайтесь, чтобы не загружать больницы!".
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12.01.2022 13:25 Відповісти
не прививайся...заполнишь морги
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12.01.2022 13:30 Відповісти
Все морги забиты кентами с твоего факультета...мест практически нет...
и я немного подожду, не люблю я толпится .. за вами куй успеешь и не протолкнешься..
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12.01.2022 13:35 Відповісти
В Ізраілі ніяк не второпають, шо людей нацьковують один на одного, зараз там працюючі кидаються на тих, хто в безоплатних відпустках сидять на пособії. Скоро їх всіх посадять на жорсткий карантин, вони просто зжеруть один одного. Розумні, нічого не скажеш.
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12.01.2022 13:40 Відповісти
В Украине изменили смешанные схемы вакцинации
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Вакцинаторы довели процесс до абсурда: колите всё и всем в любых комбинациях. Главное, колите, а что с вами будет потом - это другой вопрос.
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12.01.2022 15:00 Відповісти
 
 