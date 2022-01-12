В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19, - ЦГЗ

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Схеми змінили на такі:



- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna;

- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca.

Інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

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