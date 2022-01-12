В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19, - ЦГЗ
Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Схеми змінили на такі:
- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna;
- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca.
Інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.
Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.
Топ коментарі
+6 Максим Максимович #492073
показати весь коментар12.01.2022 11:41
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.01.2022 11:58
+5 Игорь Монахов
показати весь коментар12.01.2022 13:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи."
Шариков- достояние Емель!!Нам не к лицу .
Официант, парочку пожалуйста за наш столик!
ничему тебя жизнь не учит.
или как обычно у расиян:
"пока жаренный петух не клюнет - мужик не перекреститься".
Так я так вакцинировался еще два месяца назад.
какие-то обоснования? результаты каких-то исследований? теория? (ну хоть что-то объясняющее)
А сколько кричали - "прививайтесь, чтобы не загружать больницы!".
и я немного подожду, не люблю я толпится .. за вами куй успеешь и не протолкнешься..
анные схемы вакцинации