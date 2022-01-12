Назначение Сухачева директором ГБР – неконституционное. У Зеленского нет такого права согласно статье 106 КУ, - Леменов
Назначение Алексея Сухачева директором ГБР – неконституционное, а сам конкурс по отбору руководителя состоялся с существенными огрехами.
Об этом пишет в фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.
"Update по ситуации в ГБР: начало 2022 года. 30 декабря конкурсная комиссия, контролируемая персонально заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым, быстренько избрала на (недо)конкурсе Алексея Сухачева. Конкурентами последнему были двое его подчиненных. Цирк, просто цирк", - отмечает он.
Он также останавливается на том, почему избрали Сухачева как ключевого кандидата?
"Ибо именно через ГБР "догоняют" экс-президента Порошенко, вручили подозрение, будут пытаться задержать по прилету 17 января", - пишет Леменов.
Он также напоминает, что сразу – 31 декабря – Сухачева быстро назначают указом президента Украины.
"К слову, это неконституционный шаг, потому что такого права у гаранта Конституции в статье 106 Основного Закона НЕТ. А профильный закон должен дублировать то, что есть и чего "нет" в Конституции Украины", - уверяет адвокат.
"Однако, здесь появляется еще один нюанс, но пусть он никого не вводит в заблуждение. Объясняю - на сайте ГБР опубликована новость о том, что в Окружном административном суде города Киева находится дело №640/6727/20 по иску господина Скупинского к Бюро о признании противоправным и отмене приказа ГБР от 24.01.2020 №22, которым утвержден Порядок проведения открытого конкурса на занятие должностей работников ГБР", - продолжает он.
По его словам, речь идет не о документе по отбору руководителя (Регламент комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Государственного бюро расследований), а о "внутреннем" положении отбора сотрудников.
"Надеюсь, никто не напишет, что "таким образом решили закрепить назначение Сухачева". Они хоть гопки могут скакать, но (недо)конкурс имеет существенные недостатки, а именно назначение на должность Сухачева - неконституционное", - резюмировал он.
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"Дякую, дуже дякую!": Зеленський подякував всім з нагоди міжнародного дня "дякую".
"Zilli" !
Подмазал так подмазал Су(х)ачёв.....
За його словами, "колишні топ-претенденти https://novynarnia.com/2017/11/15/kogo-zavtra-oberut-golovoyu-dbr-19-kandidativ-2-favoriti/ головний військовий прокурор Анатолій Матіос і помічник президента Олексій Горащенков - пролітають повз посади в ДБР".
"Анатолій Васильович не очолить ДБР через свою непередбачуваність та складні стосунки з командою президента. Близький до Порошенка Горащенков https://novynarnia.com/2017/11/14/skandal-spivrobitnitsya-nazk-povidomila-pro-koruptsiyu-v-agentstvi/ до позавчорашнього скандалу вважався на 90% переможцем конкурсу. Але заява Ганни Соломатіної про те, що саме Олексій Миколайович є "смотрящім" від адміністрації президента за НАЗК, зруйнувало всю узгоджену від БПП та НФ конструкцію", - написав Лємєнов.
Такі результати він оцінив як поділ посад між Блоком Порошенка і "Народним фронтом"...
Як відомо, Державне бюро розслідувань мало почати працювати ще з 1 березня 2016 року. Проте фактично ця правоохоронна структура ще не сформована. Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.
За висновками експертів, є ознаки того, що ДБР, замість незалежної інстанції, http://novynarnia.com/2016/12/05/nayyem-potribno-pereshkoditi-stvorennyu-derzhbyuro-rozsliduvan-pidkontrolnogo-komandi-prezidenta/?aid=13P92Y.wghot може стати ручним органом президента Петра Порошенка та його адміністрації.