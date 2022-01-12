Назначение Сухачева директором ГБР – неконституционное. У Зеленского нет такого права согласно статье 106 КУ, - Леменов

Назначение Алексея Сухачева директором ГБР – неконституционное, а сам конкурс по отбору руководителя состоялся с существенными огрехами.

Об этом пишет в фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Update по ситуации в ГБР: начало 2022 года. 30 декабря конкурсная комиссия, контролируемая персонально заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым, быстренько избрала на (недо)конкурсе Алексея Сухачева. Конкурентами последнему были двое его подчиненных. Цирк, просто цирк", - отмечает он.

Он также останавливается на том, почему избрали Сухачева как ключевого кандидата?

"Ибо именно через ГБР "догоняют" экс-президента Порошенко, вручили подозрение, будут пытаться задержать по прилету 17 января", - пишет Леменов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь ГБР Богатюк попала в базу "Миротворца" за "уничтожение канала поставок клистронов для систем ПВО"

Он также напоминает, что сразу – 31 декабря – Сухачева быстро назначают указом президента Украины.

"К слову, это неконституционный шаг, потому что такого права у гаранта Конституции в статье 106 Основного Закона НЕТ. А профильный закон должен дублировать то, что есть и чего "нет" в Конституции Украины", - уверяет адвокат.

"Однако, здесь появляется еще один нюанс, но пусть он никого не вводит в заблуждение. Объясняю - на сайте ГБР опубликована новость о том, что в Окружном административном суде города Киева находится дело №640/6727/20 по иску господина Скупинского к Бюро о признании противоправным и отмене приказа ГБР от 24.01.2020 №22, которым утвержден Порядок проведения открытого конкурса на занятие должностей работников ГБР", - продолжает он.

По его словам, речь идет не о документе по отбору руководителя (Регламент комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Государственного бюро расследований), а о "внутреннем" положении отбора сотрудников.

"Надеюсь, никто не напишет, что "таким образом решили закрепить назначение Сухачева". Они хоть гопки могут скакать, но (недо)конкурс имеет существенные недостатки, а именно назначение на должность Сухачева - неконституционное", - резюмировал он.