В ОП не исключают запуск программы "єСубсидія" с выплатами на карту для оплаты коммунальных услуг

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма предполагает запуск программы "єСубсидія" с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой "єПідтримка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Будем ее (программу "єПідтримка". - Ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "єСубсидію"?" – сказал он.

Он пояснил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

"Сама "єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - добавил Шурма.

Также читайте: Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на социальные выплаты, - Южанина