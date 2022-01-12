РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13706 посетителей онлайн
Новости
3 802 36

В ОП не исключают запуск программы "єСубсидія" с выплатами на карту для оплаты коммунальных услуг

В ОП не исключают запуск программы

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма предполагает запуск программы "єСубсидія" с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой "єПідтримка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Будем ее (программу "єПідтримка". - Ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "єСубсидію"?" – сказал он.

Он пояснил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

"Сама "єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - добавил Шурма.

Также читайте: Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на социальные выплаты, - Южанина

Автор: 

выплаты (646) соцвыплаты (505) субсидия (624) Шурма Ростислав (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Не хвилюйтесь. Придбає скумбрію по 8 грн., перепродасть потім за 100 та оплатить рахунки...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:26
+7
Наступний етап - єТрансплантація...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:24
+6
У цієї шаурми , дах поїхав, заберіть в нього зарплату і посадіть його на продуктову картку і субсидію. Зе тварі любими способами хочуть українців надути, зарплати і пенсії підвищуй придурок.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скоро вас на хрен вынесут
показать весь комментарий
12.01.2022 12:24 Ответить
Наступний етап - єТрансплантація...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:24 Ответить
Не-а. "Є-голосування", як у мокшандії.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:52 Ответить
"Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії. "

епта.. а они так не знают, что субсидию уже давно на карточки стали выплачивать.. и карточки - персональные, в банке
показать весь комментарий
12.01.2022 13:08 Ответить
Что он тупой или что? Есть людям приходит субсидия 130 гривен в месяц. Это как человек сможет заплатить за половину одного счёта?
показать весь комментарий
12.01.2022 12:25 Ответить
Не хвилюйтесь. Придбає скумбрію по 8 грн., перепродасть потім за 100 та оплатить рахунки...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:26 Ответить
он - твое отражение в зеркале))
Более того, он в 10 раз умнее тех, кто за него проголосовал
показать весь комментарий
12.01.2022 13:07 Ответить
Як і ця.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:57 Ответить
Таки чухня. Бо багато пенсів, отримуючи субсидію, розраховану по соціальних нормативам, умудяються економити. І таким чином отримують невелику, але доплату до пенсії. Те, що пропонує Шурма - то вже було. Коли люди грошей не тримували, натомість їх отримували підприємства, що надають комунальні послуги. Від цього відмовились тому, що люди вважали за краще просто в палити всю субсидію, не економлячи на теплоносіях. Бо стимулу економити у вигляді коштів, які залишалися не було. Шурма - дебіл. Бо при дефіциті енергоносіїв його ідея призведе до того, що знову буде випалюватись вся норма теплоносіїв, передбачена субсидією. Бо краще гріти повітря з відчиненими вікнами, але не допустити повернення зееономлених коштів ворогу, вибачте, б'юджету.
показать весь комментарий
12.01.2022 13:01 Ответить
Это для того чтобы пенсионеры не экономили. А то некоторые умудряются сэкономить по 100-200 грн и купить макарон, а оно олигархам нужно?
показать весь комментарий
12.01.2022 14:07 Ответить
никак не могу понять, причем офис зе к этом всем раздачам?

они не нарушают конституцию, кто чем должен заниматься?

может это криминал?
показать весь комментарий
12.01.2022 12:25 Ответить
у нас как-то странно получилось, что в парламентской республике неподсуден только президент.

а вы спрашиваете
показать весь комментарий
12.01.2022 12:40 Ответить
пусть.
но какого совершенно левые офисные работники рулят экономикой всей страны вместо кабинета министров.
где это такое есть в Конституции?
У президента по Конституции безопасность и внешняя политика.
Лезть в экономику, мне кажется, тянет на статью
показать весь комментарий
12.01.2022 12:50 Ответить
Разрешено все что не запрещено законом. Нигде не сказано, чего президент не должен делать.

То все глупости навешанные еще на Порошенко.
показать весь комментарий
12.01.2022 13:03 Ответить
По Конституции президент отвечает за силовой блок и международные отношения - подает глав ведомств в Раду на утверждение.
ВР утверждает экономический блок и все остальное.
КМ рисует программы обороны, развития, социалки, налогов и тд, составляя под это бюджет.
Бюджет на 2022 уже утвержден. Какие еще новые тысячи и пособия можно придумывать?
Где план и методы роста экономики?
Где в 2022 бюджете нарисована ковидная тысяча, где подовольственные карточки?
все от фонаря над столом шурмы берется?
показать весь комментарий
12.01.2022 13:24 Ответить
нет закона, запрещающего высказываться про субсидии
показать весь комментарий
12.01.2022 15:09 Ответить
есть закон расходования бюджетных средств.
закон запрещает расходовать эти средства не по назначению.
в том числе на субсидии.
т.о. проталкивать незаконное действие - экономическое преступление
показать весь комментарий
12.01.2022 18:07 Ответить
Проталкивание? Это уже почти мыслепреступление?

Никогда не поздно провести изменения в бюджет через парламент
показать весь комментарий
12.01.2022 20:56 Ответить
проталкивание расходования чужих денег без закона об этом - преступление.
особое моральное преступление, делать это без увеличения роста доходов граждан.

ровно такое же уже пост фактум совершонное преступление рсходовать чужие деньги, выделенные бюджетом на борьбу с ковидом на дороги.

это экономическое криминальное преступление.
показать весь комментарий
12.01.2022 21:05 Ответить
ну вообще-это если проводится через Раду - по процедуре - то это не более чем политическое решение и политическая ответственность. Их выбирали решать, на что тратить деньги.
показать весь комментарий
12.01.2022 22:42 Ответить
У цієї шаурми , дах поїхав, заберіть в нього зарплату і посадіть його на продуктову картку і субсидію. Зе тварі любими способами хочуть українців надути, зарплати і пенсії підвищуй придурок.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:25 Ответить
А ДИБІЛИ для початку не мають бажання роздати отримувачам субсидії смартфони, чи в ДИБІЛІВ вже їх всі юзають на рівні хакер???
показать весь комментарий
12.01.2022 12:28 Ответить
Для початку потрібно організувати "велике закупівництво смарфонів", правильними людми у правильних людей, за рахунок бюджету, наріду. А то як же ж без відкатів?
показать весь комментарий
12.01.2022 13:00 Ответить
Так для цього це і починається. А як же ж без цього. 😉
показать весь комментарий
12.01.2022 13:03 Ответить
Було так. Соцзабез раніше сам перераховував пільги та субсидії згідно виставлених рахунків отримувачів. Одні імбецили вирішили зробити монетизацію, як наслідок впевнений що більша частина грошей взагалі не сплачується самими субсидіантами. Ці дибіли тепер хочуть повернути як було раніше, але ******* з бонус плюс у вигляді банківських комісій та наявністю смартфона у кожного
показать весь комментарий
12.01.2022 12:38 Ответить
Ё- субсидии очень пригодятся бабульке из села.
Если зебилы ей сперва смартфон купят и покажут, куда там тыкать...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:49 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 12:51 Ответить
Готовятся к электронным Выборам! Всех в ДИЮ...А утром на след. день выйдет лживый гундосый мерзавец зеленский и объявит себя ************ опять...Скажет что 86% за него проголосовали. И хрен проверишь...Как транзитный сервер в 2004 году.....
показать весь комментарий
12.01.2022 12:50 Ответить
Иными словами нас тех кто работает хотят ЗЕбилы загнатьб еще и у рамки траты заработаного.Если я за заработаные деньги захочу купить 11 буханок хлеба то мне это уже будет запрещено за то могу посетить кино или фитнесклуб.
Я не радикал,но таких как ЗЕкоманда нужно уничтожать на корню а то завтра введут регламентацию походов в туалет и говно будут мерять на весы а мочу на литры.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:53 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 13:07 Ответить
Вместо увеличения минимальных пенсий, зарплат, увеличивают зарплату чиновникам и ментам и решила что обложить нищебродов новыми налогами это более прибыльно для них ..
Власть работать не умеет кроме поднятия тарифов, распродажи майна гос-тва и т.д. - Выносить пора !
показать весь комментарий
12.01.2022 13:32 Ответить
---Якби вам дітки ваші так . у старості водичку-- подавали. як ви нам оту субсидію віддавали!!!
Керманич наш Лісота і вся його пропутінська гидота---знущаються над злидотою: у світловодському соцжасі засіли три садістки--КДБ-істки і що вони витворяють--це на вуха не натягнеш !!!/ а очільник кіровоградщини Лісота їх покриває .../
Задля того щоб НЕ віддавати оту.клятенну. субсидію вони штучно ствоорюють " БОРГИ ". викрадають заяви громад. приймалень. НЕ зважають на рішення міськрайсудів ревізують їх разом із Лісотою. заводячи .безпомічних суддів у шок... Я бачив . як гірко плакала/немов дитя 83-річна вчителька.яку заганяли садистки по своїм кабінеиам. а потів погнали геть... Я бачив : як прокопчений від порохових газів АТОШНИК--окопник/ стояв поперед мене у загальній черзі/вискочив із приймальні і колотився у нервововій пропасниці...покриваючись багровими плямами.Туалети позачиняли власними ключами. а оборонцю/ мабуть із окопним циститом/ доводилося через кожні 15хв.--бігти.. . до громадського туалету аж на автостанцію... Субсидії .виключно. для своїх у доску..для українців--глибочезна боргова яма : на звернення і до-Президента і до голови міськради- -одні цинічні відписочки--садисточки...
показать весь комментарий
12.01.2022 13:39 Ответить
Шоб ваша цифровизация и Дия сдохла!...
показать весь комментарий
12.01.2022 15:44 Ответить
а выборы только!!! по бюлетеням!!
показать весь комментарий
12.01.2022 15:47 Ответить
***, ну чому в нас тільки деградація після кожних нових виборів!? Чудни діла твої Господи, особливо у владі України.
показать весь комментарий
13.01.2022 02:25 Ответить
 
 