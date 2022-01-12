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В ОП не виключають запуск програми "єСубсидії" з виплатами на карту для оплати комунальних послуг

В ОП не виключають запуск програми

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми "єСубсидія" з виплатами на карту, які можна витратити лише на оплату комунальних послуг, за аналогією з програмою "єПідтримка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Будемо її (програму "єПідтримка". - Ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - сказав він.

Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії.

"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", – додав Шурма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії

виплати (1042) соцвиплати (312) субсидія (1070) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+10
Не хвилюйтесь. Придбає скумбрію по 8 грн., перепродасть потім за 100 та оплатить рахунки...
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12.01.2022 12:26
+7
Наступний етап - єТрансплантація...
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12.01.2022 12:24
+6
У цієї шаурми , дах поїхав, заберіть в нього зарплату і посадіть його на продуктову картку і субсидію. Зе тварі любими способами хочуть українців надути, зарплати і пенсії підвищуй придурок.
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12.01.2022 12:25
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12.01.2022 12:24 Відповісти
Наступний етап - єТрансплантація...
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12.01.2022 12:24 Відповісти
Не-а. "Є-голосування", як у мокшандії.
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12.01.2022 12:52 Відповісти
"Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії. "

епта.. а они так не знают, что субсидию уже давно на карточки стали выплачивать.. и карточки - персональные, в банке
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12.01.2022 13:08 Відповісти
Что он тупой или что? Есть людям приходит субсидия 130 гривен в месяц. Это как человек сможет заплатить за половину одного счёта?
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12.01.2022 12:25 Відповісти
Не хвилюйтесь. Придбає скумбрію по 8 грн., перепродасть потім за 100 та оплатить рахунки...
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12.01.2022 12:26 Відповісти
он - твое отражение в зеркале))
Более того, он в 10 раз умнее тех, кто за него проголосовал
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12.01.2022 13:07 Відповісти
Як і ця.
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12.01.2022 12:57 Відповісти
Таки чухня. Бо багато пенсів, отримуючи субсидію, розраховану по соціальних нормативам, умудяються економити. І таким чином отримують невелику, але доплату до пенсії. Те, що пропонує Шурма - то вже було. Коли люди грошей не тримували, натомість їх отримували підприємства, що надають комунальні послуги. Від цього відмовились тому, що люди вважали за краще просто в палити всю субсидію, не економлячи на теплоносіях. Бо стимулу економити у вигляді коштів, які залишалися не було. Шурма - дебіл. Бо при дефіциті енергоносіїв його ідея призведе до того, що знову буде випалюватись вся норма теплоносіїв, передбачена субсидією. Бо краще гріти повітря з відчиненими вікнами, але не допустити повернення зееономлених коштів ворогу, вибачте, б'юджету.
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12.01.2022 13:01 Відповісти
Это для того чтобы пенсионеры не экономили. А то некоторые умудряются сэкономить по 100-200 грн и купить макарон, а оно олигархам нужно?
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12.01.2022 14:07 Відповісти
никак не могу понять, причем офис зе к этом всем раздачам?

они не нарушают конституцию, кто чем должен заниматься?

может это криминал?
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12.01.2022 12:25 Відповісти
у нас как-то странно получилось, что в парламентской республике неподсуден только президент.

а вы спрашиваете
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12.01.2022 12:40 Відповісти
пусть.
но какого совершенно левые офисные работники рулят экономикой всей страны вместо кабинета министров.
где это такое есть в Конституции?
У президента по Конституции безопасность и внешняя политика.
Лезть в экономику, мне кажется, тянет на статью
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12.01.2022 12:50 Відповісти
Разрешено все что не запрещено законом. Нигде не сказано, чего президент не должен делать.

То все глупости навешанные еще на Порошенко.
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12.01.2022 13:03 Відповісти
По Конституции президент отвечает за силовой блок и международные отношения - подает глав ведомств в Раду на утверждение.
ВР утверждает экономический блок и все остальное.
КМ рисует программы обороны, развития, социалки, налогов и тд, составляя под это бюджет.
Бюджет на 2022 уже утвержден. Какие еще новые тысячи и пособия можно придумывать?
Где план и методы роста экономики?
Где в 2022 бюджете нарисована ковидная тысяча, где подовольственные карточки?
все от фонаря над столом шурмы берется?
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12.01.2022 13:24 Відповісти
нет закона, запрещающего высказываться про субсидии
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12.01.2022 15:09 Відповісти
есть закон расходования бюджетных средств.
закон запрещает расходовать эти средства не по назначению.
в том числе на субсидии.
т.о. проталкивать незаконное действие - экономическое преступление
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12.01.2022 18:07 Відповісти
Проталкивание? Это уже почти мыслепреступление?

Никогда не поздно провести изменения в бюджет через парламент
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12.01.2022 20:56 Відповісти
проталкивание расходования чужих денег без закона об этом - преступление.
особое моральное преступление, делать это без увеличения роста доходов граждан.

ровно такое же уже пост фактум совершонное преступление рсходовать чужие деньги, выделенные бюджетом на борьбу с ковидом на дороги.

это экономическое криминальное преступление.
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12.01.2022 21:05 Відповісти
ну вообще-это если проводится через Раду - по процедуре - то это не более чем политическое решение и политическая ответственность. Их выбирали решать, на что тратить деньги.
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12.01.2022 22:42 Відповісти
У цієї шаурми , дах поїхав, заберіть в нього зарплату і посадіть його на продуктову картку і субсидію. Зе тварі любими способами хочуть українців надути, зарплати і пенсії підвищуй придурок.
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12.01.2022 12:25 Відповісти
А ДИБІЛИ для початку не мають бажання роздати отримувачам субсидії смартфони, чи в ДИБІЛІВ вже їх всі юзають на рівні хакер???
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Для початку потрібно організувати "велике закупівництво смарфонів", правильними людми у правильних людей, за рахунок бюджету, наріду. А то як же ж без відкатів?
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12.01.2022 13:00 Відповісти
Так для цього це і починається. А як же ж без цього. 😉
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12.01.2022 13:03 Відповісти
Було так. Соцзабез раніше сам перераховував пільги та субсидії згідно виставлених рахунків отримувачів. Одні імбецили вирішили зробити монетизацію, як наслідок впевнений що більша частина грошей взагалі не сплачується самими субсидіантами. Ці дибіли тепер хочуть повернути як було раніше, але ******* з бонус плюс у вигляді банківських комісій та наявністю смартфона у кожного
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12.01.2022 12:38 Відповісти
Ё- субсидии очень пригодятся бабульке из села.
Если зебилы ей сперва смартфон купят и покажут, куда там тыкать...
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12.01.2022 12:49 Відповісти
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12.01.2022 12:51 Відповісти
Готовятся к электронным Выборам! Всех в ДИЮ...А утром на след. день выйдет лживый гундосый мерзавец зеленский и объявит себя ************ опять...Скажет что 86% за него проголосовали. И хрен проверишь...Как транзитный сервер в 2004 году.....
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12.01.2022 12:50 Відповісти
Иными словами нас тех кто работает хотят ЗЕбилы загнатьб еще и у рамки траты заработаного.Если я за заработаные деньги захочу купить 11 буханок хлеба то мне это уже будет запрещено за то могу посетить кино или фитнесклуб.
Я не радикал,но таких как ЗЕкоманда нужно уничтожать на корню а то завтра введут регламентацию походов в туалет и говно будут мерять на весы а мочу на литры.
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12.01.2022 12:53 Відповісти
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12.01.2022 13:07 Відповісти
Вместо увеличения минимальных пенсий, зарплат, увеличивают зарплату чиновникам и ментам и решила что обложить нищебродов новыми налогами это более прибыльно для них ..
Власть работать не умеет кроме поднятия тарифов, распродажи майна гос-тва и т.д. - Выносить пора !
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12.01.2022 13:32 Відповісти
---Якби вам дітки ваші так . у старості водичку-- подавали. як ви нам оту субсидію віддавали!!!
Керманич наш Лісота і вся його пропутінська гидота---знущаються над злидотою: у світловодському соцжасі засіли три садістки--КДБ-істки і що вони витворяють--це на вуха не натягнеш !!!/ а очільник кіровоградщини Лісота їх покриває .../
Задля того щоб НЕ віддавати оту.клятенну. субсидію вони штучно ствоорюють " БОРГИ ". викрадають заяви громад. приймалень. НЕ зважають на рішення міськрайсудів ревізують їх разом із Лісотою. заводячи .безпомічних суддів у шок... Я бачив . як гірко плакала/немов дитя 83-річна вчителька.яку заганяли садистки по своїм кабінеиам. а потів погнали геть... Я бачив : як прокопчений від порохових газів АТОШНИК--окопник/ стояв поперед мене у загальній черзі/вискочив із приймальні і колотився у нервововій пропасниці...покриваючись багровими плямами.Туалети позачиняли власними ключами. а оборонцю/ мабуть із окопним циститом/ доводилося через кожні 15хв.--бігти.. . до громадського туалету аж на автостанцію... Субсидії .виключно. для своїх у доску..для українців--глибочезна боргова яма : на звернення і до-Президента і до голови міськради- -одні цинічні відписочки--садисточки...
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12.01.2022 13:39 Відповісти
Шоб ваша цифровизация и Дия сдохла!...
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12.01.2022 15:44 Відповісти
а выборы только!!! по бюлетеням!!
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12.01.2022 15:47 Відповісти
***, ну чому в нас тільки деградація після кожних нових виборів!? Чудни діла твої Господи, особливо у владі України.
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13.01.2022 02:25 Відповісти
 
 