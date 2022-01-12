В ОП не виключають запуск програми "єСубсидії" з виплатами на карту для оплати комунальних послуг

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми "єСубсидія" з виплатами на карту, які можна витратити лише на оплату комунальних послуг, за аналогією з програмою "єПідтримка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Будемо її (програму "єПідтримка". - Ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - сказав він.

Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії.

"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", – додав Шурма.

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