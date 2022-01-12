В ОП не виключають запуск програми "єСубсидії" з виплатами на карту для оплати комунальних послуг
Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускає запуск програми "єСубсидія" з виплатами на карту, які можна витратити лише на оплату комунальних послуг, за аналогією з програмою "єПідтримка".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Будемо її (програму "єПідтримка". - Ред.) активно розвивати. Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо порядок із субсидіями. Що заважає випустити "єСубсидію"?" - сказав він.
Він пояснив, що йдеться про виплати на картку для оплати комунальних послуг, що дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії.
"Сама "єПідтримка" щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами. І паралельно з'явиться ще десяток таких продуктів", – додав Шурма.
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голосування", як у мокшандії.
епта.. а они так не знают, что субсидию уже давно на карточки стали выплачивать.. и карточки - персональные, в банке
Более того, он в 10 раз умнее тех, кто за него проголосовал
они не нарушают конституцию, кто чем должен заниматься?
может это криминал?
а вы спрашиваете
но какого совершенно левые офисные работники рулят экономикой всей страны вместо кабинета министров.
где это такое есть в Конституции?
У президента по Конституции безопасность и внешняя политика.
Лезть в экономику, мне кажется, тянет на статью
То все глупости навешанные еще на Порошенко.
ВР утверждает экономический блок и все остальное.
КМ рисует программы обороны, развития, социалки, налогов и тд, составляя под это бюджет.
Бюджет на 2022 уже утвержден. Какие еще новые тысячи и пособия можно придумывать?
Где план и методы роста экономики?
Где в 2022 бюджете нарисована ковидная тысяча, где подовольственные карточки?
все от фонаря над столом шурмы берется?
закон запрещает расходовать эти средства не по назначению.
в том числе на субсидии.
т.о. проталкивать незаконное действие - экономическое преступление
Никогда не поздно провести изменения в бюджет через парламент
особое моральное преступление, делать это без увеличения роста доходов граждан.
ровно такое же уже пост фактум совершонное преступление рсходовать чужие деньги, выделенные бюджетом на борьбу с ковидом на дороги.
это экономическое криминальное преступление.
правильними людмиу правильних людей, за рахунок бюджету, наріду. А то як же ж без відкатів?
Если зебилы ей сперва смартфон купят и покажут, куда там тыкать...
Я не радикал,но таких как ЗЕкоманда нужно уничтожать на корню а то завтра введут регламентацию походов в туалет и говно будут мерять на весы а мочу на литры.
Власть работать не умеет кроме поднятия тарифов, распродажи майна гос-тва и т.д. - Выносить пора !
Керманич наш Лісота і вся його пропутінська гидота---знущаються над злидотою: у світловодському соцжасі засіли три садістки--КДБ-істки і що вони витворяють--це на вуха не натягнеш !!!/ а очільник кіровоградщини Лісота їх покриває .../
Задля того щоб НЕ віддавати оту.клятенну. субсидію вони штучно ствоорюють " БОРГИ ". викрадають заяви громад. приймалень. НЕ зважають на рішення міськрайсудів ревізують їх разом із Лісотою. заводячи .безпомічних суддів у шок... Я бачив . як гірко плакала/немов дитя 83-річна вчителька.яку заганяли садистки по своїм кабінеиам. а потів погнали геть... Я бачив : як прокопчений від порохових газів АТОШНИК--окопник/ стояв поперед мене у загальній черзі/вискочив із приймальні і колотився у нервововій пропасниці...покриваючись багровими плямами.Туалети позачиняли власними ключами. а оборонцю/ мабуть із окопним циститом/ доводилося через кожні 15хв.--бігти.. . до громадського туалету аж на автостанцію... Субсидії .виключно. для своїх у доску..для українців--глибочезна боргова яма : на звернення і до-Президента і до голови міськради- -одні цинічні відписочки--садисточки...