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ОП в День украинского политзаключенного: Диссиденты доказали возможность противостоять авторитарному режиму

ОП в День украинского политзаключенного: Диссиденты доказали возможность противостоять авторитарному режиму

12 января 1972-го началась операция "Блок" – крупнейшая репрессивная акция КГБ против украинских диссидентов.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Почти одновременно были арестованы большинство известных представителей интеллигенции. Начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества.

"12 января 1972 года в Киеве произошли аресты поэта Василия Стуса, литературного критика Ивана Светличного, философа Евгения Сверстюка, математика и публициста Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка, реставратора Олеся Сергиенко, поэта Ивана Коваленко", - говорится в сообщении.

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Во Львове были арестованы публицист Вячеслав Чорновил, журналист Михаил Осадчий, религиозный деятель Иван Гель, художница Стефания Шабатура, поэтесса Ирина Стасив-Калинец. Позже задержали врача Семена Глузмана, библиотекаря Надежду Светличную, священника Василия Романюка.

"До конца 1972 года в Киеве, Львове, Харькове, Бориславе, Ивано-Франковске, Кременчуге, Скадовске и других городах Украины было арестовано около ста человек. А к концу 1974 года – почти 200".

Несмотря на репрессии, заключения и пытки, которым подверглись украинские диссиденты, они на собственном примере доказали возможность противостоять авторитарному режиму – словом, верой, несокрушимой волей, стремлением к свободе, даже ценой собственной жизни.

Сегодня вспоминаем наших диссидентов с благодарностью за то, что они верили в Украину и приближали нашу независимость", - подытожили в ОП.

Автор: 

политзаключенные (1622) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+10
Так просто написали - священника Василия Романюка
А ЭТО ВОЛОДИМИР !!! ПАТРИАРХ КИЕВСКИЙ

«Влади́мир (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Володимир, в миру Васи́лий Емелья́нович Романю́к, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Василь Омелянович Романюк; https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1925 1925 , село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BD Химчин , Косовский повят, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Станиславовское воеводство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польская Республика - https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 14 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина ) - украинский религиозный деятель, епископ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0 Украинской православной церкви Киевского патриархата , в 1993-1995 годах её предстоятель с титулом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Патриарх Киевский и всея Руси-Украины .»
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12.01.2022 13:10
+5
В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 года арестован, в июле осуждён по ст. 62 ч. 2 Уголовного кодекса УССР («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисоветская агитация и пропаганда ») на семь лет лагерей особо строгого режима и три года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ссылки ; признан особо опасным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82 рецидивистом . Наказание отбывал в лагере ЖХ-389/1-8 (село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F) Сосновка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F Мордовии ). Участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 голодовках в дни политзаключённых и прав человека, в дни начала репрессий на Украине и других акциях протеста.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года отказался от советского гражданства.
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12.01.2022 13:12
+5
« https://youtu.be/xE9l6JrnJKE Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене, Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -Вiд Гуцол *******.

Коли ж нашi украiнцi Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi, З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя Сльози з очей льються.

Чого клоуни та вурки Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди Геть усi ведуться?

P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у в конечко,Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi.
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12.01.2022 13:20
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Правила форума Совет форумчан
то есть вам противостоять будут метежники! вы же хорошие!
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12.01.2022 13:07 Ответить
Так просто написали - священника Василия Романюка
А ЭТО ВОЛОДИМИР !!! ПАТРИАРХ КИЕВСКИЙ

«Влади́мир (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Володимир, в миру Васи́лий Емелья́нович Романю́к, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Василь Омелянович Романюк; https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1925 1925 , село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BD Химчин , Косовский повят, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Станиславовское воеводство , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польская Республика - https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 14 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1995 1995 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина ) - украинский религиозный деятель, епископ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0 Украинской православной церкви Киевского патриархата , в 1993-1995 годах её предстоятель с титулом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Патриарх Киевский и всея Руси-Украины .»
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12.01.2022 13:10 Ответить
В январе https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 года арестован, в июле осуждён по ст. 62 ч. 2 Уголовного кодекса УССР («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC антисоветская агитация и пропаганда ») на семь лет лагерей особо строгого режима и три года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ссылки ; признан особо опасным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82 рецидивистом . Наказание отбывал в лагере ЖХ-389/1-8 (село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F) Сосновка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F Мордовии ). Участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 голодовках в дни политзаключённых и прав человека, в дни начала репрессий на Украине и других акциях протеста.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 1 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года отказался от советского гражданства.
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12.01.2022 13:12 Ответить
Як би не ти то я теж не звернув увагу,тут помилка тих хто писав і не повідомив про Володимира!!!!! Тобі дякую за уважність!!!!!
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12.01.2022 13:19 Ответить
Они про него не знали.
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12.01.2022 13:44 Ответить
Протистояння кацапському режиму ще попереду, і почнеться воно зі знищення коломойсько-наркоманської ОПи.
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12.01.2022 13:14 Ответить
« https://youtu.be/xE9l6JrnJKE Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене, Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -Вiд Гуцол *******.

Коли ж нашi украiнцi Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi, З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя Сльози з очей льються.

Чого клоуни та вурки Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди Геть усi ведуться?

P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у в конечко,Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi.
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12.01.2022 13:20 Ответить
Лисий про дисидентів на Сибіру ще не пашутіл?
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12.01.2022 13:20 Ответить
Каковы были их требования?
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12.01.2022 13:30 Ответить
ой какой ОП внимательный))) кто ж им подсказал???
а то что 6 января был день рождения Василя СТУСА ( 84 года) - ни один из ОПы не вспомнил...бо некогда было в Буковеле...не до того...
***
Отак живу: як мавпа серед мавп.
Чолом прогрішним із тавром зажури
все б'юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб.
Повз мене ходять мавпи чередою,
у них хода поважна, нешвидка.
Сказитись легше, аніж буть собою,
бо ж ні зубила, ані молотка.
О Боже праведний, важка докука -
сліпорожденним розумом збагнуть:
ти в цьому світі - лиш кавалок муки,
отерплий і розріджений, мов ртуть.

1968
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12.01.2022 13:31 Ответить
Так чего сейчас молчат???
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12.01.2022 13:35 Ответить
 
 