ОП в День украинского политзаключенного: Диссиденты доказали возможность противостоять авторитарному режиму

12 января 1972-го началась операция "Блок" – крупнейшая репрессивная акция КГБ против украинских диссидентов.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Почти одновременно были арестованы большинство известных представителей интеллигенции. Начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества.

"12 января 1972 года в Киеве произошли аресты поэта Василия Стуса, литературного критика Ивана Светличного, философа Евгения Сверстюка, математика и публициста Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка, реставратора Олеся Сергиенко, поэта Ивана Коваленко", - говорится в сообщении.

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Во Львове были арестованы публицист Вячеслав Чорновил, журналист Михаил Осадчий, религиозный деятель Иван Гель, художница Стефания Шабатура, поэтесса Ирина Стасив-Калинец. Позже задержали врача Семена Глузмана, библиотекаря Надежду Светличную, священника Василия Романюка.

"До конца 1972 года в Киеве, Львове, Харькове, Бориславе, Ивано-Франковске, Кременчуге, Скадовске и других городах Украины было арестовано около ста человек. А к концу 1974 года – почти 200".

Несмотря на репрессии, заключения и пытки, которым подверглись украинские диссиденты, они на собственном примере доказали возможность противостоять авторитарному режиму – словом, верой, несокрушимой волей, стремлением к свободе, даже ценой собственной жизни.

Сегодня вспоминаем наших диссидентов с благодарностью за то, что они верили в Украину и приближали нашу независимость", - подытожили в ОП.