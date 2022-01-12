13 января начнется вывод военных ОДКБ из Казахстана, - Токаев

Президент Касим-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана на четверг, 13 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Токаев во время заседания оперативного штаба в Алматы в среду.

По его словам, "пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в частности в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Казахстане".

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