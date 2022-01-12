13 января начнется вывод военных ОДКБ из Казахстана, - Токаев
Президент Касим-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана на четверг, 13 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента республики.
"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Токаев во время заседания оперативного штаба в Алматы в среду.
По его словам, "пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в частности в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Казахстане".
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Они бы и армян оставили, но не выдержали конкуренции на продуктовых рынках.....
А московити поїдуть виводитись на Байконур.
учитывая, что там 70% принадлежит британцам - они будут теперь создавать проблемы британцам
ви попали, хлопці, під кацапське "братство".....
"міжнародний" фон зробили? - от і ґуляйте....
кацапня в Казахстані назавжди.
Что-то будет , имхо
Китай дав команду "вивести".
Недавно произошел очередной инцидент между китайскими и казахстанскими рабочими, на который последовала реакция консула КНР Гэн Липин, к которой якобы обратился один из избитых китайских работников. Она испытала чувство беспокойства и гнева и фактически выразила свое предупреждение как представитель Поднебесной по поводу насильственных действий казахстанских рабочих и местных жителей, которые в ответ на избиение своего коллеги водителя напали на сотрудников компании ТОО «Citic Construction».
Почему-то никто из наших чиновников не выразил озабоченность и не выразил протест китайской компании по факту первого рукоприкладства 7 октября, когда даже полиция официально утверждала, что «гражданин РК Канат Жамбыл, 1998 года рождения был избит сотрудниками компании - гражданами КНР Лянг Женг, 1982 года рождения, Ченг Пенглинь, 1992 года рождения, Чанг *** 1995 года рождения. В результате Канату Жамбыл были нанесены легкие телесные повреждения».
То есть, фактически избиение казахстанского водителя китайскими сотрудниками консулом КНР отрицается напрочь, а отечественные чиновники молчат, словно воды в рот набрали. Более того, представитель КНР также в своем заявлении отрицает сам факт наличия тяжелых условий труда и проживания, на которые и жаловались рабочие, организовавшие в ночь с 7 на 8 ноября забастовку протеста.
"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"
Китайский, как советовал елбасы еще в 2018 году, казахи теперь учить не будут.
А вот русским в Казахстане теперь придется учить казахский, так что хр*н пропагандисту Симоньян ее кириллицей, которую она требовала вернуть в Казахстане, по всей ее, Симоньян,морде.