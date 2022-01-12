13 січня розпочнеться виведення військових ОДКБ із Казахстану, - Токаєв

Президент Касим-Жомарт Токаєв анонсував виведення миротворчих сил ОДКБ із Казахстану на четвер, 13 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента республіки.

"Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав Токаєв під час засідання оперативного штабу в Алмати в середу.

За його словами, "перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль з погляду стабілізації ситуації в Казахстані".

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