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13 січня розпочнеться виведення військових ОДКБ із Казахстану, - Токаєв

13 січня розпочнеться виведення військових ОДКБ із Казахстану, - Токаєв

Президент Касим-Жомарт Токаєв анонсував виведення миротворчих сил ОДКБ із Казахстану на четвер, 13 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента республіки.

"Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав Токаєв під час засідання оперативного штабу в Алмати в середу.

За його словами, "перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль з погляду стабілізації ситуації в Казахстані".

Також читайте: ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан

Автор: 

Казахстан (873) ОДКБ (102) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+18
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12.01.2022 13:22
+8
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12.01.2022 13:25
+6
Выведут сто армян, а кацапы останутся!
Они бы и армян оставили, но не выдержали конкуренции на продуктовых рынках.....
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12.01.2022 13:27
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ОДКБ выведут, а козломордых оставят.
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12.01.2022 13:16 Відповісти
Состоится первый вывод миротворцев из Казахстана.
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12.01.2022 13:17 Відповісти
выведут двух прапорщиков - Шматко и Данилюка....
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12.01.2022 13:34 Відповісти
Интересно за какие ништяки Россия помогла Токаеву?
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12.01.2022 13:21 Відповісти
Спишут со счетов Назарбаева и семьи....
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12.01.2022 13:28 Відповісти
Ты что не слышал что Тукаев уже заявил о новых сборах и налогах с *бизнесменов разбогатевших при Назарбаеве* якобы на благо народа? Для какого *народа* собирают деньги нужно обяснять?
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12.01.2022 13:32 Відповісти
Так это ж исконные чухонско-мордовские земли,а мордва это та же Азия.Еще 250 лет назад граница Европы и Азии проходила по Дону-все,что севернее и восточнее Дона считалось Азией.Это позже азиатов чухонско-мордовских "европеизировали", а границу Европы "передвинули" сначала до Волги,а потом и до Урала.
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12.01.2022 13:37 Відповісти
Эта операция имела только одну цель - убрать Назарбаева, который не хотел ложиться под *****.
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12.01.2022 13:46 Відповісти
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12.01.2022 13:22 Відповісти
размечтался...
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12.01.2022 13:24 Відповісти
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12.01.2022 13:25 Відповісти
Выведут сто армян, а кацапы останутся!
Они бы и армян оставили, но не выдержали конкуренции на продуктовых рынках.....
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12.01.2022 13:27 Відповісти
скоро "по просьбах трудящихся,........", ну или внезапно "убежавшие из моргов террористы начали устраивать теракты, подрыв домов,....."
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12.01.2022 13:27 Відповісти
Бульбашів загрузять в вантажний літак та відвезуть додому. Армяни перевдягнуться та продовжать захищати базар в Алма-Аті.
А московити поїдуть виводитись на Байконур.
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12.01.2022 13:28 Відповісти
такий старий і такий "наівний"!!!!! Дуже сумніваюся, що ця босота мокшанська просто так піде, щось будуть видумувати аби залишитися, або народ стане з ними воювати!!!!!!!!
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12.01.2022 13:29 Відповісти
Ага. дадада!!!. Мы верим, что кацапы уйдут. Х***ло словило момент чтобы вв одну секунду перебросило и технику и армию чтобы на следующий день всех вывести, ага. Диктатор Тукаев замыливает глаза Западу чтобы не ввели санкции и изоляцию как против Беларашки
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12.01.2022 13:29 Відповісти
Уявляю ЩО буде коли "ІХТАМНЄТИ" дійсно підуть! Адже я не те що "здогадуюся" бо прекрасно знаю як живуть "російськомовні" в Казахстані по сусідству з "аборигенами"! З царських часів і до розвалу Союзу вони на казахів на їх власній Батьківщині дивилися як на "инародцев""дикарей" І відношення було відповідне Само-собою після 30-ти років "казахизації" Казахстану у "русскаязичнава савецкава челавека" "сердечко забилося" і почалися погрози казахам І тут все повернеться назад! Знову "казахизація"?!!! А казахи мають хорошу пам"ять - і на "добро" і на "зло" І добра вони від "русскаязичних" бачили набагато менше ніж отримували "зла" Так що хай тепер "русскаязичниє" не ображаються на казахів - це буде "віддача після пострілу" А ображаються хай на "ВЯликую Рассию" на яку вони молилися останні 30 років!
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12.01.2022 13:31 Відповісти
Уйдут « миротворцы» , останутся стратегические войска
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12.01.2022 13:33 Відповісти
Стратегические войска взяли под «охрану» нефтегазодобывающие территории .
учитывая, что там 70% принадлежит британцам - они будут теперь создавать проблемы британцам
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12.01.2022 13:36 Відповісти
І називали казахів не інакше як ЗВЄРІ.
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12.01.2022 13:35 Відповісти
ага - як буба хрипить - велике і потужне розпочнувалово піде по казахськиx степах...
ви попали, хлопці, під кацапське "братство".....
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12.01.2022 13:34 Відповісти
военная база , это как минимум , на что променял независимость этот подонок
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12.01.2022 13:34 Відповісти
Вывод войск из Казахстана является свидетельством того, что у России кончаются деньги.
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12.01.2022 13:36 Відповісти
А хто сказав, що вона їх виведе? Не для того вона їх туди посилала, щоб просто, як Британія, вийти.
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12.01.2022 13:51 Відповісти
Китай наказав путіну
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12.01.2022 14:07 Відповісти
Этого казахского дурачка на их видеосходняке путлер назвал Кемелом Жомартовичем Токаевым. А этот сидел и обтекал.Там одна деменция на всех.
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12.01.2022 13:38 Відповісти
все не так - всі додому бо діла з них ноль...
"міжнародний" фон зробили? - от і ґуляйте....
кацапня в Казахстані назавжди.
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12.01.2022 13:49 Відповісти
Блінкен сказав правду про роССію: Якщо вона увійде у ваш дім, вигнати її звідти буде неможливо. Так званий "Переяславський договір" 1654 року, між Україною та моськовією тому переконливий доказ. Домовляися про дружбу, а Україна опинилася в довгому 340 літньому рабстві. І навіть після 30 років незалежності не може позбутися "братніх" обіймів моськовитів.
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12.01.2022 13:49 Відповісти
А хто бачив оригінал того договору? Цей так званий "Переяславський договір" ,здається, просто кацапська брехня,фейк і більш нічого...
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12.01.2022 14:48 Відповісти
У кацапов истерика, новым министром информации назначен Аскар Умаров, которому даже въезд в ********* запрещен из-за "русофобии", а вчера еще кацапы сидели в своих помойках и под бояру "делили сферы влияния с США")))
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12.01.2022 13:56 Відповісти
Сегодня будет заявление о пресечении террористического акта на Байконуре, и завтра никто не куда не выведется.
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12.01.2022 13:58 Відповісти
Дата начала вьівода российского контингента (никто до сих пор не озвучил численность!) назначена на Старьій Новьій год !!! А его россияне отмечают круче , чем Новьій год , в смьісле бухла .
Что-то будет , имхо
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12.01.2022 14:02 Відповісти
не долго музика грала, не довго кацапофраєр танцював.
Китай дав команду "вивести".

Недавно произошел очередной инцидент между китайскими и казахстанскими рабочими, на который последовала реакция консула КНР Гэн Липин, к которой якобы обратился один из избитых китайских работников. Она испытала чувство беспокойства и гнева и фактически выразила свое предупреждение как представитель Поднебесной по поводу насильственных действий казахстанских рабочих и местных жителей, которые в ответ на избиение своего коллеги водителя напали на сотрудников компании ТОО «Citic Construction».

Почему-то никто из наших чиновников не выразил озабоченность и не выразил протест китайской компании по факту первого рукоприкладства 7 октября, когда даже полиция официально утверждала, что «гражданин РК Канат Жамбыл, 1998 года рождения был избит сотрудниками компании - гражданами КНР Лянг Женг, 1982 года рождения, Ченг Пенглинь, 1992 года рождения, Чанг *** 1995 года рождения. В результате Канату Жамбыл были нанесены легкие телесные повреждения».

То есть, фактически избиение казахстанского водителя китайскими сотрудниками консулом КНР отрицается напрочь, а отечественные чиновники молчат, словно воды в рот набрали. Более того, представитель КНР также в своем заявлении отрицает сам факт наличия тяжелых условий труда и проживания, на которые и жаловались рабочие, организовавшие в ночь с 7 на 8 ноября забастовку протеста.
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12.01.2022 14:17 Відповісти
Министром информации в новом правительстве Казахстан стал скандально известный Аскар Умаров. Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию. Вот как Умаров высказывается о "русских ценностях" и России:
"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"
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12.01.2022 14:23 Відповісти
Это назначение означает полный разрыв с Китаем и курс на национальное развитие Казахстана.
Китайский, как советовал елбасы еще в 2018 году, казахи теперь учить не будут.
А вот русским в Казахстане теперь придется учить казахский, так что хр*н пропагандисту Симоньян ее кириллицей, которую она требовала вернуть в Казахстане, по всей ее, Симоньян,морде.
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12.01.2022 15:15 Відповісти
А заборона вивозу худоби в Росію?
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12.01.2022 14:47 Відповісти
Кремлівські головорізи під прикриттям миротворців. 💯
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12.01.2022 17:11 Відповісти
Токаєвіч )(уйлу про це сказав?
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12.01.2022 17:51 Відповісти
 
 