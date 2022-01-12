Провокаций войск РФ на границе с Украиной пока не видно, - МИД
Министерство иностранных дел наблюдает за концентрацией российских военных на украинской границе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщила заместитель министра иностранных дел Мэри Акопян.
"Скопления видят все, не только наша военная и пограничная разведка, но и международные партнеры, которые сотрудничают с нашими службами. Каких-либо других действий, кроме скопления на расстоянии российских войск, пребывания их там на постоянной основе, нет", - пояснила Акопян.
По ее словам, МИД тщательно наблюдает за происходящим.
"Провокаций конкретно на самой границе со стороны РФ мы не видим", – добавила замминистра.
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А шо украинок в МИДе нет ?
украинцам оставили только лопату