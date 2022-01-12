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Новости Агрессия России против Украины Война
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Провокаций войск РФ на границе с Украиной пока не видно, - МИД

Провокаций войск РФ на границе с Украиной пока не видно, - МИД

Министерство иностранных дел наблюдает за концентрацией российских военных на украинской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщила заместитель министра иностранных дел Мэри Акопян.

"Скопления видят все, не только наша военная и пограничная разведка, но и международные партнеры, которые сотрудничают с нашими службами. Каких-либо других действий, кроме скопления на расстоянии российских войск, пребывания их там на постоянной основе, нет", - пояснила Акопян.

По ее словам, МИД тщательно наблюдает за происходящим.

"Провокаций конкретно на самой границе со стороны РФ мы не видим", – добавила замминистра.

Также читайте: Лучше спросить у Москвы, как долго РФ сможет финансировать пребывание своих войск рядом с Украиной, но это недешево, - Нуланд

Автор: 

армия РФ (19238) МИД (6950) россия (95546)


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Топ комментарии
+5
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12.01.2022 14:08
+3
Я уже не молод , но если что , могу еду готовить , окопы копать , дрова рубить .
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12.01.2022 14:02
+2
«Ах, Мери !»
А шо украинок в МИДе нет ?
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12.01.2022 14:02
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Я уже не молод , но если что , могу еду готовить , окопы копать , дрова рубить .
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12.01.2022 14:02 Ответить
«Ах, Мери !»
А шо украинок в МИДе нет ?
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12.01.2022 14:02 Ответить
Только армяшки 😠, лично от Пашиняна !
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12.01.2022 14:16 Ответить
Так в Украине одни кавказские народы руководят - гогашвили , новинские , Аваковы, Татаровы и т д
украинцам оставили только лопату
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12.01.2022 15:33 Ответить
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12.01.2022 14:08 Ответить
"Я хочу йому вірити...Але все, що ми бачили донині, свідчить про те, що вони рухаються до цього [вторгнення]". - Так посол США в ООН прокоментувала заяву заступника міністра закордонних справ росії напередодні, який сказав у Женеві, що "вони не планують вторгнення в Україну".
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12.01.2022 15:02 Ответить
Акопян заспоїла зебубочку , щоби він спокійно спав, жрав і справлявся вчасно
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12.01.2022 14:15 Ответить
капец !!! а кацапо-вояки на старте возле границы Украины прогревают броню - это не провокация !?
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12.01.2022 14:24 Ответить
Так они на дизели , а при морозах его надо греть .
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12.01.2022 15:07 Ответить
это образно.. они на низком старте..
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12.01.2022 15:21 Ответить
 
 