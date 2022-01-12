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Новости Борьба с коронавирусом
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Почти 50% взрослого населения Украины вакцинировалось против COVID-19, - Шмыгаль

Почти 50% взрослого населения Украины вакцинировалось против COVID-19, - Шмыгаль

Почти половина взрослого населения Украины была вакцинирована против COVID-19.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день у нас почти 50% взрослого населения получило вакцину и вакцинировалось против коронавируса. Эффективное продолжение вакцинации станет такой же важной задачей и в 2022 году", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, власти обеспечили достаточное количество вакцин не только для вакцинации всех взрослых украинцев, но и для того, чтобы граждане смогли получить бустерную дозу для дополнительной защиты.

Также читайте: Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
вакцинированные еще быстрее слягут
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12.01.2022 14:28
+7
Майже 50% дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19, - Шмигаль
И шо Это дало?
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12.01.2022 14:23
+7
В Европе и США % покрытия вакцинацией куда как выше. Сильно им это помогло? Гляньте кол-во больных и все ясно
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12.01.2022 14:42
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Усьо вєрно (тут по-зелєнскі): ніхто нічого нікому не обіцяв)))
Тільки в мене одне питання до таких невігласів як ви - чого ви приклєпалися зі своєю вакцинацією до інших?
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12.01.2022 15:18 Ответить
January 11 (GMT)

31,502 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

January 10

23,566 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

January 9

30,970 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Порівняй з нашими показниками (нижче). В Ізраїлі за 3 доби 4 людини померло від ковіда, а в Україні - 498. Не забудь показники Ізраїля помножити на 4. Це неймовірно втішить всіх антиваксерів при порянянні 16 та 498 смертей.

January 12 (GMT)

7,117 new cases and 193 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

January 11

5,429 new cases and 219 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

January 10

1,969 new cases and 86 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
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12.01.2022 15:03 Ответить
А ну да, у нас же медицина как в Израиле, только дешевле ? Да ?
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12.01.2022 15:27 Ответить
Протоколи лікування ковіду однакові, забезпеченність аппаратами ШВЛ співставима, кількість ліжок в лікарнях в Україні в 13 раз вище, ніж в Ізраїлі (а населення більше в 4 рази).

Total number of hospital beds

Ukraine
335835
-
335835

Israel
25355
25355
25268

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_477-5051-total-number-of-hospital-beds/visualizations/#id=19534&tab=table
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12.01.2022 15:44 Ответить
Аааа, я вас понял, у нас даже лучше.
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12.01.2022 15:52 Ответить
Ну, якщо Ви зберетеся дитинку за допомогою ЕКО зачати або онкологію лікувати - то в Ізраїлі це роблять. А от пальчик зеленкою помазати, або гпіс накласти чи кисневу маску надіти і сатурацію мірґяти, то це і тут уміють непогано.
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12.01.2022 16:07 Ответить
Да я и говорю у нас лучше, у нас медок, часнычок. А у них какие то там препараты на основе стволовых клеток.
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12.01.2022 16:23 Ответить
Та зараз реально порівнюєш рівень забезпечення лікарень України і Ізраілю? Кваліфікацію лікаря з умовного Ашдоду та лікаря з умовного селища Нижні Сірогози?
Смішно, Антипе, просто смішно.
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12.01.2022 15:51 Ответить
Наших лікарів охоче бере і Ізраїль, і Чехія, і Польша, і Італія. І тільки Олег та антиваксери від них відмовляються. Поки не захворіють.
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12.01.2022 16:10 Ответить
Угу, можу "порадити" тотбі інфекціоністку з лікарні №9 у Києві. Якщо вона там ще працює, бо після відомого тобі випадку і туди тупо боюся ходити бо ... ну ти в курсі... після неї лікуюсь у разі необхідності самостійно і досі живий.
Ти маніпулюєш фактами. Так, беруть, от тіко:
1) Найкращих. Яких одиниці. І пересічному українцеві до них попасти... щось із розряду ненаукової фантастики. Не рахується.
2) Студентів - охоче. На найнижчі посади, що логічно. Розповісти тобі реальну історію огляду хлопцем тіко після вишу? Який блін вітрянку був не в змозі діагностувати! Ти їх ******* як лікарів? Я - нє, тому мимо.
3) А тепер приведи мені приклад і статистику. Не одиниць, але масового потоку. Лікарів з районних лікарень і сільских, яких з руками і ногами відривають у тих країнах і влаштовують лікарями у Ізраілі. Тіко не плутай медробітника і лікаря, бо то різні речі. Як санітар і лікар, наприклад.

В том-то і прикол. Захворів - лікуйся. Зламалось - чини. І не люби здорову голову спробою починити синє небо, яке і без того нормально працює (з анекдоту).

І не пересмикуй. Тобі чудово відомий рівень забезпечення лікарень, і по кваліфікації я думаю такоє розуміння є. Але ти рівняєш, скажімо Феофанію на всю країну. А то - неправильно.
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12.01.2022 16:18 Ответить
Пішли очешуїтельні історії. Я Ваші слова ніяк перевірити не можу. Крім того, якщо Ви вважаєте, що Ізраїль - це Рівендейл медиуини, то я Вас розчарую.
1. З приводу одиниць - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html Від початку 2020 року понад 66 тисяч українських лікарів та медичних працівників виїхали з України.
2. Студентів вони теж беруть. Спробуйте там екзамен здати, якщо не вчився.
3. Статистику наведено в п. 1. Поки що на місцях лікарів утримують передпенсійний вік та мовний бар"єр. Але чи надовго? Пенсіонери потихеньку сходять з дистанції, а молодь їде.
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12.01.2022 16:29 Ответить
Ізраіль, США, Європа - то Рівендейл у всьому. Там живуть чарівні ельфи, що навіть пукають ароматом Крістіан Діор чи що там у них... а все що проти того (неважливо, з посиланням на факти чи без них) - то Мордор і російські агенти.

Я тобі неодноразово казав - що ти виключення і часто судиш по виключенням. Ну і по теорії та нормам а не реальності. А треба - по масам і реальності.
1. Так. Одиниць. З найкарщих, ти ж не забув кого ми в тому пункті рахуємо? Чи виїхали всі 66тис. кращих спеціалістів Феофанії? А як вони там помістились???))
2. Медбратом можна. Є приклади.
3. Вмовив. В нас лікарів що тих маркетологів. І вони мають найкраще в світі обладнання... і кваліфікацію рівня доктора Хауса... самому-то не смішно?
А скажи-но мені. Ти бував у житті хоча б раз у сільській лікарні? А то я маю сумніви.
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12.01.2022 16:58 Ответить
1. В Феофанії не набереться 66 тис персоналу. Це маніпуляція, і не дуже розумна.
2. А у нас що, студентів головними лікарями беруть?
3. Не найкраще у світі, а співставиме з іншими країнами.
Що таке сільська лікарня? В деяких селах є фельдшерські пункти, є сімейні лікарі, а лікуватися везуть в районну або обласну лікарню.
Ось фото нашої районної.
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12.01.2022 17:35 Ответить
1. Я тобі про те саме. Тіко кажу, що не треба думати, мовляв коли ті всі 66к. працювали у нас - то то були світила медицини.
2. Нє, але їх вочевидь рахують коли кажуть що в нас є лікарі (медпрацівники) деякі коментатори тут...
3. Угу. От така фраза з точки зору маркетингу. Ти молодець вчишся... але з якими саме? З Ізраілем чи Зимбабве? Ой, таке классне "фото". У вас в районі всі такі здорові... районна лікарня - жодної автівки поруч, жодної людини...
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12.01.2022 17:47 Ответить
1. Може і не світила, але країни ЄС і Ізраїдь їх на роботу беруть.
2. От тим деяким претензії і пиши.
3. Співставимі принаймні з Польщею, Угорщиною або Румунією.
Всі претензії до фотографа. Ось тобі фото з людьми і машиною.
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12.01.2022 19:06 Ответить
1. Нехай так. Хто лишається? Генії чи ті хто гірше за тих, кого прийняли до лав медиків Ізраілю? І як то впливає на здатність медицинської системи саме України - врятувати хворого на ковід, як це роблять в Ізраілі, а не добити його остаточно, давши тобі хибне уявлення про причини і наслідки?
2. Так я тобі й пишу. Ти ж рахуєш на загал, великими числами. А диявол - він в деталях. Я тобі й кажу - що реально, хоч кіількість можливо і більш-менш прийнятна (але це не так), то то не всі доктори Хауси або принаймні спеціалісти за Феофанії.
3. Співставляю. Там краще на порядок, за виключенням Румунії. Там приблизно так само, трохи краще. І точно не співставно з Ізраілем або США.
4. Ти смієшся? На фото дві різні будівлі! Я тобі більше скажу. Перше зображення - то не є фото, то є рекламний макет! Я тому і написав у попередньому пості "фото". При чому, макет фіговий - бо дизайнер про поняття "тінь" не знає ніфіга. В нього тінь від дерева праворуч, тінь від конструкції правого входу, та тінь від стінки зліва від тієї конструкції - "дивляться" в три різні боки))))).
Друге зображення - дійсно фото. Я б охоче подивився на фото внутрішніх приміщень, та краще - поспілкувався б з людьми, що там обслуговуються. Щоб знати як воно в реалі, бо красива обгортка зазвичай... маркетинг, а не реально класна річ.
Глянув на фейсбуку - злісні порушники масочного режиму під час святкування 28.12.2021р.))
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13.01.2022 10:44 Ответить
1. Лишаються лікарі передпенсійного віку і ті, хто не хоче або не може вчити іноземні мови.
2. Більшість лікарів - середні спеціалісти (як і в інших галузях, про це знають всі і Ви в тому числі), і твої фантазії про "всі - доктори Хауси" це звичайна маніпуляція.
3. Не факт, що там так вже і краще. Недавно була стаття, людина по страховці звернулась в Польщі з приводу алергії. Записали на прийом через 2 місяці.
4. Якщо хочеш гратися в Шерлока Холмса забий в пошуковик Бориспільська районна лікарня. І вивчай хоч кожен піксель.
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13.01.2022 11:11 Ответить
1. Ти частково правий. Але те зумисно не відповів на питання: як то впливає на здатність медицинської системи саме України - врятувати хворого на ковід, як це роблять в Ізраілі, а не добити його остаточно, давши тобі хибне уявлення про причини і наслідки?
Я, доречі, тому і кажу, що в нас немає лікарів... ну тобто що їх мало.
2. Нехай навіть так (згадую ту інфекціоністку та студентика і посміхаюсь...) але важливо розуміти, що середній їх рівень у порівнянні з середнім рівнем по Ізраілю - набагато гірший.
3. І ти забув додати, що в нас реформа як раз у цьому напрямку просуваються. Поки що правда в мене було до 3 тижнів очікування запису у сімейного, але я бачу, є куди рости. Але якщо на загал - 1 стаття...
4. Та я знайшов шо то за лікарня. Перше зображення - рекламний макет. Друге - реальне. Я ж кажу - красива фотка то одне, а от те що люди кажуть про реальний стан речей, то інше.
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13.01.2022 12:14 Ответить
1. Статистично значимо - ніяк не впливає. У нас лікують по протоколам, які розробляє вся світова спільнота лікарів.
2. Серед різних спеціальностей є погані фахівці. Але при совку якщо у тебе дільничий поганий спец, ти від нього нікуди не дінешся, а зараз - міняй сімейного лікарі хоч раз на день, хоч три.
3. Це не реформа винувата, а відток лікарів. Наша влада все хоче зекономити. Совок і постсовок не тільки нам боком вилазить.
4. У тебе як один наклеп не пройде - ти замість нього відразу другий тулиш. Як на конвейєрі.
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13.01.2022 12:36 Ответить
1. Тобто, як я маю розуміти, статистично правильним буде сказати з твоєї точки зору, що середньостатистичний лікар в Україні має співставну з середньостатистичним лікарем в Ізраілі кваліфікацію і співставні (тобто приблизно, в рамках статистичної погрішності) ресурси? Ліки, гроші на лікування і так далі? Серйозно?
Мені просто цікаво, чи знає саме середньостатистичний інфекціоніст у лікарні №9 міста Києва про таку штуку як моноклональні антитіла))
2. Як це нікуди? Пішов, поскаржився "куди слідує" і всьо - кривавий совок затащив невинного студентика який вітрянку від кіру не в змоіз відризнити бо бухав на парах - у тайгу і там розстрілює. І замінює на кращу.
Чому не ходили? Питання не до мене.
3. Нафіга економити, ми ж змінили криваву панду на процвітаючу европу? Купа ж грошей від цього...
4. Я тобі одразу казав, що треба людей спитати. І одразу тобі сказав, мовляв з фото щось не те. І ти мені вже вислав реальне фото... що не так? Я згодний - фасад прикольний так чи інакше. Але треба знати що там за ним.
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13.01.2022 12:51 Ответить
1. Ти маєш розуміти, що лікування ковіду за протоколом в Україні і в Ізраїлі було практично однаковим.
2. Тебе швидше б розстріляли за наклеп на найкращу в світі медицину.
3. От лікарі в приватному порядку це і роблять.
4. То з"їздь і подивися. У мене і без твоїх забаганок справи є.
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13.01.2022 13:05 Ответить
1. Формально в текстах протоколів - цілком допускаю. Розумію. Але текст протоколу і реальність... зовсім різні речі і це маєш розуміти вже ти. Бо на папері в лікарні є наприклад 12 ШВЛ, а на практиці 8 завжди зайняті бо окрім ковід люди хворіють і іншими захворюваннями для яких він використовується, 3 зламались і один є реально (трохи неточне інтерв'ю головлікаря однієї з кихівських лікарень під час першої хвилі... то чи другої...). Ти рахуєш номінальні показники а на реальність... не забувай про неї.
2. І саме тому у совку було "діло лікарів" за халатність, а у нас... тіко зараз потроху почало... щось...
3. Ти визначись. Чи то влада в тебе економить (комент об 12.36) чи то лікарі в приватном порядку (13.05).
4. Та добре. Моя черга показувати фотки ************* районних лікарень України, не гірших за Ізраільскі.
https://raihospital.in.ua/donor2/
https://nsirogozy.city/articles/110083/chi-bude-v-nizhnosirogozkij-gromadi-likarnya-i-yak-virishuyetsya-pitannya-ii-finansuvannya
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13.01.2022 13:16 Ответить
Щоб внести ясність https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html Від початку 2020 року понад 66 тисяч українських лікарів та медичних працівників виїхали з України. - це стаття від 18 березня с2021. Тобто це статистика трохи більше, ніж за рік.
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12.01.2022 16:41 Ответить
Ти читав Резуна? Він хоч і зрадник, але в нього є чому повчитися.
Читай - уважно. Лікарів та медробітників. Це блін як рахувати ікру плюс гречку на брата і казати що в середньому якщо разувати ікру і гречку, то споживання ікри виросло у порівнянні зі споживанням ікри.

І блин, хорош. Хоч ти не намагайся в маркетинг. Ти не вмієш, вибач. От реально - вибач, але це так.

"Від початку 2020 року Україну покинули понад 66 тисяч лікарів та медичних працівників. Ще понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки та майже 34 тис. медпрацівників, більшість з яких пенсійного та передпенсійного віку, звільнились", - йдеться у звіті.

Ті пишеш про те, що країна - наша - лишилась 66+5+34=105 тисяч лікарів... і після того такий... "І блін чого в Ізраілі смертність нижча"... А от тому і нижча. Бо лікарів нема, ті що залишились ... не найкращі (непотрібні нафіг - як та сама інфекціоністка чи студентик-геній)... з грошами швах...
І всьо то - не перший рік триває. І тебе ДОСІ дивує різниця у смертях?
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12.01.2022 16:49 Ответить
Ти знову пересмикуєш. Я посилання подав так: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html Від початку 2020 року понад 66 тисяч українських лікарів та медичних працівників виїхали з України. А ти мені приписуєш що я його подав так: "Ті пишеш про те, що країна - наша - лишилась 66+5+34=105 тисяч лікарів..."
Тобі не соромно так маніпулювати? А ще Різуна читав...
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12.01.2022 16:56 Ответить
Ти наводиш посилання - і я їх читаю! Прикинь))) Ти ж начебто в курсі))

Цитату, звідки взялися вищезазначені числа - я привів. Вона із статті, що ти навів. Чи ти якусь іншу інформацію наводив і в статтю не треба було дивитись, тіко на заголовок? Фу, я так не роблю.
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12.01.2022 17:00 Ответить
Так треба писати "За посиланням, що ти навів... "Від початку 2020 року Україну покинули понад 66 тисяч лікарів та медичних працівників. Ще понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки та майже 34 тис. медпрацівників, більшість з яких пенсійного та передпенсійного віку, звільнились""
Потім проаналізувати, що медпрацівник і лікар не одне й те саме, про що і в заголовку статті йдеться, і не плюсувати 34тис. медпрацівників до лікарів. та і в 64 тис не всі є лікарями. Так що саме Ви рахували ікру плюс гречку на брата.
Так що як не крути, а Ви таки маніпулятор.
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12.01.2022 17:13 Ответить
Я просто подивлюся на тебе коли ти захворієш і будеш чекати на медсестру щоб утку принесла банально - щоб так впевнено їх відмінусовувати.

Добре. Я - маніпулятор. А ти світлий ельф, що довів огидному орку простий як рельса факт - система охорони здоров'я в Україні краща ніж в Ізраілі а тому стіко мруть від ковіду тіко "завдяки" антиваксам і стан лікарень та лікарів тут ні до чого взагалі.

Самому-то не смішно?
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12.01.2022 17:16 Ответить
За ресурсами, що потрібні для боротьби з ковідом, Україна була краще забезпечена, ніж Ізраїль, крім забезпечення вакцинами. І саме вакцинація дала змогу Ізраїлю уникнути надмірного навантаження на медзаклади.
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12.01.2022 17:27 Ответить
А ну тоді дивні були волання про нехватку місць, про нестачу кисню... ти в курсі. То всьо просто було шахрайство з метою видурення додаткових коштів, а так у нас все краще ніж в Ізраілі.
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12.01.2022 17:55 Ответить
Прочитай ще раз "І саме вакцинація дала змогу Ізраїлю уникнути надмірного навантаження на медзаклади." А у нас, через низький рівень вакцинації, лікарні були перевантажені і місць і кисню не вистачало.
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12.01.2022 18:03 Ответить
МММ відпочиває))) точніше МММ було набагато чесніше аніж ці ковідоколядники **********
Такого лохотрону світ ще не бачив.
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12.01.2022 15:00 Ответить
воозка сказала, що треба 70%. Так що вас ще помучать.
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12.01.2022 21:02 Ответить
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