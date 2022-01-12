Почти 50% взрослого населения Украины вакцинировалось против COVID-19, - Шмыгаль

Почти половина взрослого населения Украины была вакцинирована против COVID-19.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день у нас почти 50% взрослого населения получило вакцину и вакцинировалось против коронавируса. Эффективное продолжение вакцинации станет такой же важной задачей и в 2022 году", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, власти обеспечили достаточное количество вакцин не только для вакцинации всех взрослых украинцев, но и для того, чтобы граждане смогли получить бустерную дозу для дополнительной защиты.

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