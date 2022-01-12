Майже 50% дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19, - Шмигаль

Майже половина дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні у нас майже 50% дорослого населення отримало вакцину і вакцинувалося проти коронавірусу. Ефективне продовження вакцинації стане таким самим важливим завданням і в 2022 році", - наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, влада забезпечила достатню кількість вакцин не лише для вакцинації всіх дорослих українців, але і для того щоб громадяни змогли отримати бустерну дозу для додаткового захисту.

Також читайте: В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19, - ЦГЗ