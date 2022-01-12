Майже 50% дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19, - Шмигаль
Майже половина дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні у нас майже 50% дорослого населення отримало вакцину і вакцинувалося проти коронавірусу. Ефективне продовження вакцинації стане таким самим важливим завданням і в 2022 році", - наголосив глава уряду.
За словами Шмигаля, влада забезпечила достатню кількість вакцин не лише для вакцинації всіх дорослих українців, але і для того щоб громадяни змогли отримати бустерну дозу для додаткового захисту.
Топ коментарі
+8 Serg Koshserg
показати весь коментар12.01.2022 14:28
+7 Странник Виртуальный #486477
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+7 Oleg Bakhtin
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Тільки в мене одне питання до таких невігласів як ви - чого ви приклєпалися зі своєю вакцинацією до інших?
31,502 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
January 10
23,566 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
January 9
30,970 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Порівняй з нашими показниками (нижче). В Ізраїлі за 3 доби 4 людини померло від ковіда, а в Україні - 498. Не забудь показники Ізраїля помножити на 4. Це неймовірно втішить всіх антиваксерів при порянянні 16 та 498 смертей.
January 12 (GMT)
7,117 new cases and 193 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
January 11
5,429 new cases and 219 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
January 10
1,969 new cases and 86 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
Total number of hospital beds
Ukraine
335835
-
335835
Israel
25355
25355
25268
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_477-5051-total-number-of-hospital-beds/visualizations/#id=19534&tab=table
Смішно, Антипе, просто смішно.
Ти маніпулюєш фактами. Так, беруть, от тіко:
1) Найкращих. Яких одиниці. І пересічному українцеві до них попасти... щось із розряду ненаукової фантастики. Не рахується.
2) Студентів - охоче. На найнижчі посади, що логічно. Розповісти тобі реальну історію огляду хлопцем тіко після вишу? Який блін вітрянку був не в змозі діагностувати! Ти їх ******* як лікарів? Я - нє, тому мимо.
3) А тепер приведи мені приклад і статистику. Не одиниць, але масового потоку. Лікарів з районних лікарень і сільских, яких з руками і ногами відривають у тих країнах і влаштовують лікарями у Ізраілі. Тіко не плутай медробітника і лікаря, бо то різні речі. Як санітар і лікар, наприклад.
В том-то і прикол. Захворів - лікуйся. Зламалось - чини. І не люби здорову голову спробою починити синє небо, яке і без того нормально працює (з анекдоту).
І не пересмикуй. Тобі чудово відомий рівень забезпечення лікарень, і по кваліфікації я думаю такоє розуміння є. Але ти рівняєш, скажімо Феофанію на всю країну. А то - неправильно.
1. З приводу одиниць - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211095-z-pocatku-2020-roku-ponad-66-tisac-medpracivnikiv-zalisili-ukrainu-eksperti.html Від початку 2020 року понад 66 тисяч українських лікарів та медичних працівників виїхали з України.
2. Студентів вони теж беруть. Спробуйте там екзамен здати, якщо не вчився.
3. Статистику наведено в п. 1. Поки що на місцях лікарів утримують передпенсійний вік та мовний бар"єр. Але чи надовго? Пенсіонери потихеньку сходять з дистанції, а молодь їде.
Я тобі неодноразово казав - що ти виключення і часто судиш по виключенням. Ну і по теорії та нормам а не реальності. А треба - по масам і реальності.
1. Так. Одиниць. З найкарщих, ти ж не забув кого ми в тому пункті рахуємо? Чи виїхали всі 66тис. кращих спеціалістів Феофанії? А як вони там помістились???))
2. Медбратом можна. Є приклади.
3. Вмовив. В нас лікарів що тих маркетологів. І вони мають найкраще в світі обладнання... і кваліфікацію рівня доктора Хауса... самому-то не смішно?
А скажи-но мені. Ти бував у житті хоча б раз у сільській лікарні? А то я маю сумніви.
2. А у нас що, студентів головними лікарями беруть?
3. Не найкраще у світі, а співставиме з іншими країнами.
Що таке сільська лікарня? В деяких селах є фельдшерські пункти, є сімейні лікарі, а лікуватися везуть в районну або обласну лікарню.
Ось фото нашої районної.
2. Нє, але їх вочевидь рахують коли кажуть що в нас є лікарі (медпрацівники) деякі коментатори тут...
3. Угу. От така фраза з точки зору маркетингу. Ти молодець вчишся... але з якими саме? З Ізраілем чи Зимбабве? Ой, таке классне "фото". У вас в районі всі такі здорові... районна лікарня - жодної автівки поруч, жодної людини...
2. От тим деяким претензії і пиши.
3. Співставимі принаймні з Польщею, Угорщиною або Румунією.
Всі претензії до фотографа. Ось тобі фото з людьми і машиною.
2. Так я тобі й пишу. Ти ж рахуєш на загал, великими числами. А диявол - він в деталях. Я тобі й кажу - що реально, хоч кіількість можливо і більш-менш прийнятна (але це не так), то то не всі доктори Хауси або принаймні спеціалісти за Феофанії.
3. Співставляю. Там краще на порядок, за виключенням Румунії. Там приблизно так само, трохи краще. І точно не співставно з Ізраілем або США.
4. Ти смієшся? На фото дві різні будівлі! Я тобі більше скажу. Перше зображення - то не є фото, то є рекламний макет! Я тому і написав у попередньому пості "фото". При чому, макет фіговий - бо дизайнер про поняття "тінь" не знає ніфіга. В нього тінь від дерева праворуч, тінь від конструкції правого входу, та тінь від стінки зліва від тієї конструкції - "дивляться" в три різні боки))))).
Друге зображення - дійсно фото. Я б охоче подивився на фото внутрішніх приміщень, та краще - поспілкувався б з людьми, що там обслуговуються. Щоб знати як воно в реалі, бо красива обгортка зазвичай... маркетинг, а не реально класна річ.
Глянув на фейсбуку - злісні порушники масочного режиму під час святкування 28.12.2021р.))
2. Більшість лікарів - середні спеціалісти (як і в інших галузях, про це знають всі і Ви в тому числі), і твої фантазії про "всі - доктори Хауси" це звичайна маніпуляція.
3. Не факт, що там так вже і краще. Недавно була стаття, людина по страховці звернулась в Польщі з приводу алергії. Записали на прийом через 2 місяці.
4. Якщо хочеш гратися в Шерлока Холмса забий в пошуковик Бориспільська районна лікарня. І вивчай хоч кожен піксель.
Я, доречі, тому і кажу, що в нас немає лікарів... ну тобто що їх мало.
2. Нехай навіть так (згадую ту інфекціоністку та студентика і посміхаюсь...) але важливо розуміти, що середній їх рівень у порівнянні з середнім рівнем по Ізраілю - набагато гірший.
3. І ти забув додати, що в нас реформа як раз у цьому напрямку просуваються. Поки що правда в мене було до 3 тижнів очікування запису у сімейного, але я бачу, є куди рости. Але якщо на загал - 1 стаття...
4. Та я знайшов шо то за лікарня. Перше зображення - рекламний макет. Друге - реальне. Я ж кажу - красива фотка то одне, а от те що люди кажуть про реальний стан речей, то інше.
2. Серед різних спеціальностей є погані фахівці. Але при совку якщо у тебе дільничий поганий спец, ти від нього нікуди не дінешся, а зараз - міняй сімейного лікарі хоч раз на день, хоч три.
3. Це не реформа винувата, а відток лікарів. Наша влада все хоче зекономити. Совок і постсовок не тільки нам боком вилазить.
4. У тебе як один наклеп не пройде - ти замість нього відразу другий тулиш. Як на конвейєрі.
Мені просто цікаво, чи знає саме середньостатистичний інфекціоніст у лікарні №9 міста Києва про таку штуку як моноклональні антитіла))
2. Як це нікуди? Пішов, поскаржився "куди слідує" і всьо - кривавий совок затащив невинного студентика який вітрянку від кіру не в змоіз відризнити бо бухав на парах - у тайгу і там розстрілює. І замінює на кращу.
Чому не ходили? Питання не до мене.
3. Нафіга економити, ми ж змінили криваву панду на процвітаючу европу? Купа ж грошей від цього...
4. Я тобі одразу казав, що треба людей спитати. І одразу тобі сказав, мовляв з фото щось не те. І ти мені вже вислав реальне фото... що не так? Я згодний - фасад прикольний так чи інакше. Але треба знати що там за ним.
2. Тебе швидше б розстріляли за наклеп на найкращу в світі медицину.
3. От лікарі в приватному порядку це і роблять.
4. То з"їздь і подивися. У мене і без твоїх забаганок справи є.
2. І саме тому у совку було "діло лікарів" за халатність, а у нас... тіко зараз потроху почало... щось...
3. Ти визначись. Чи то влада в тебе економить (комент об 12.36) чи то лікарі в приватном порядку (13.05).
4. Та добре. Моя черга показувати фотки ************* районних лікарень України, не гірших за Ізраільскі.
https://raihospital.in.ua/donor2/
https://nsirogozy.city/articles/110083/chi-bude-v-nizhnosirogozkij-gromadi-likarnya-i-yak-virishuyetsya-pitannya-ii-finansuvannya
Читай - уважно. Лікарів та медробітників. Це блін як рахувати ікру плюс гречку на брата і казати що в середньому якщо разувати ікру і гречку, то споживання ікри виросло у порівнянні зі споживанням ікри.
І блин, хорош. Хоч ти не намагайся в маркетинг. Ти не вмієш, вибач. От реально - вибач, але це так.
"Від початку 2020 року Україну покинули понад 66 тисяч лікарів та медичних працівників. Ще понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки та майже 34 тис. медпрацівників, більшість з яких пенсійного та передпенсійного віку, звільнились", - йдеться у звіті.
Ті пишеш про те, що країна - наша - лишилась 66+5+34=105 тисяч лікарів... і після того такий... "І блін чого в Ізраілі смертність нижча"... А от тому і нижча. Бо лікарів нема, ті що залишились ... не найкращі (непотрібні нафіг - як та сама інфекціоністка чи студентик-геній)... з грошами швах...
І всьо то - не перший рік триває. І тебе ДОСІ дивує різниця у смертях?
Тобі не соромно так маніпулювати? А ще Різуна читав...
Цитату, звідки взялися вищезазначені числа - я привів. Вона із статті, що ти навів. Чи ти якусь іншу інформацію наводив і в статтю не треба було дивитись, тіко на заголовок? Фу, я так не роблю.
Потім проаналізувати, що медпрацівник і лікар не одне й те саме, про що і в заголовку статті йдеться, і не плюсувати 34тис. медпрацівників до лікарів. та і в 64 тис не всі є лікарями. Так що саме Ви рахували ікру плюс гречку на брата.
Так що як не крути, а Ви таки маніпулятор.
Добре. Я - маніпулятор. А ти світлий ельф, що довів огидному орку простий як рельса факт - система охорони здоров'я в Україні краща ніж в Ізраілі а тому стіко мруть від ковіду тіко "завдяки" антиваксам і стан лікарень та лікарів тут ні до чого взагалі.
Самому-то не смішно?
Такого лохотрону світ ще не бачив.