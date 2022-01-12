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В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли четыре станции метро

В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли четыре станции метро

Станции киевского метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральная", а также "Вокзальная" временно закрыты из-за анонимного звонка о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в фейсбуке.

"Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе сообщили, что станция "Театральная" и пересадочный узел, а также станция "Вокзальная" тоже закрыты для входа и выхода пассажиров.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли четыре станции метро 01
В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли четыре станции метро 02

Автор: 

Киев (25524) Метрополитен (1014) минирование (1446)


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кіля не угомониться никак ....
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12.01.2022 14:39 Ответить
бачу тренування до приїзду порошенка іде повним ходом
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12.01.2022 15:00 Ответить
Минируют те, кто хочет привязать телефонные карточки привязать к паспортам. Это верное решение, но не в нашей стране.
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12.01.2022 16:10 Ответить
Ваш номер, если Вы живёте честно, УЖЕ засвечен и привязан к Вам. Банк, ЖЭК, работа, прочее... Чего Вам бояться? Тотального контороля? Окститесь. И меня и Вас вычислить по номеру телефона - дело 5-ти минут. Вам, ни разу, не сообщали, что Ваша карточка в ощадбанке заблокирована и нужно, срочно, перезвонить? Вашу симку не "восстанвливали" и не выводили деньги с кредитки(Я знаю два таких случая)? Вспомните эпоху проводных телефонов и телефонные справочники, в свободном доступе, и сравните с эпохой "анонимности" и подумайте кому нужна эта "анонимность".
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12.01.2022 16:33 Ответить
А скільки наші славні менти знайшли і наказали міньорів,чи вони тільки в кіно всіх ловлять?
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12.01.2022 16:27 Ответить
 
 