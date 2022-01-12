В Киеве из-за анонимных звонков о минировании закрыли четыре станции метро

Станции киевского метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральная", а также "Вокзальная" временно закрыты из-за анонимного звонка о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в фейсбуке.

"Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе сообщили, что станция "Театральная" и пересадочный узел, а также станция "Вокзальная" тоже закрыты для входа и выхода пассажиров.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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