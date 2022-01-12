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У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро

У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро

Станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", а також "Вокзальна" тимчасово зачинені через анонімний дзвінок про мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у фейсбуці.

"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у пресслужбі повідомили, що станцію "Театральна" та пересадочний вузол, а також станцію "Вокзальна" теж зачинено для входу та виходу пасажирів.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові повідомили про масове "замінування" шкіл: правоохоронці евакуюють дітей та педагогів

У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро 01
У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро 02

Київ (19469) Метрополітен (1416) мінування (1218)


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кіля не угомониться никак ....
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12.01.2022 14:39 Відповісти
бачу тренування до приїзду порошенка іде повним ходом
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12.01.2022 15:00 Відповісти
Минируют те, кто хочет привязать телефонные карточки привязать к паспортам. Это верное решение, но не в нашей стране.
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12.01.2022 16:10 Відповісти
Ваш номер, если Вы живёте честно, УЖЕ засвечен и привязан к Вам. Банк, ЖЭК, работа, прочее... Чего Вам бояться? Тотального контороля? Окститесь. И меня и Вас вычислить по номеру телефона - дело 5-ти минут. Вам, ни разу, не сообщали, что Ваша карточка в ощадбанке заблокирована и нужно, срочно, перезвонить? Вашу симку не "восстанвливали" и не выводили деньги с кредитки(Я знаю два таких случая)? Вспомните эпоху проводных телефонов и телефонные справочники, в свободном доступе, и сравните с эпохой "анонимности" и подумайте кому нужна эта "анонимность".
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12.01.2022 16:33 Відповісти
А скільки наші славні менти знайшли і наказали міньорів,чи вони тільки в кіно всіх ловлять?
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12.01.2022 16:27 Відповісти
 
 