У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро
Станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", а також "Вокзальна" тимчасово зачинені через анонімний дзвінок про мінування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у фейсбуці.
"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.
Пізніше у пресслужбі повідомили, що станцію "Театральна" та пересадочний вузол, а також станцію "Вокзальна" теж зачинено для входу та виходу пасажирів.
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.
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Гельдрих
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