У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро

Станції київського метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", а також "Вокзальна" тимчасово зачинені через анонімний дзвінок про мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КП "Київський метрополітен" повідомляє у фейсбуці.

"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у пресслужбі повідомили, що станцію "Театральна" та пересадочний вузол, а також станцію "Вокзальна" теж зачинено для входу та виходу пасажирів.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові повідомили про масове "замінування" шкіл: правоохоронці евакуюють дітей та педагогів



