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Новости Война
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Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО, - Столтенберг

Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО, - Столтенберг

Союзники готовы помочь Украине на пути к членству в НАТО, внедрять важные реформы.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил сегодня на брифинге по результатам саммита Россия-НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Союзники выразили обеспокоенность по поводу войск РФ вблизи границ Украины... Есть риторика, что Россия готова использовать силу. Напряжение очень высокое. Важно, чтобы Россия и союзники НАТО и дальше садились за стол переговоров и обсуждали важные вопросы", - отметил он.

"Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Союзники полностью соглашаются, что только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО. И никто другой. Россия, конечно, не имеет права вето в вопросе, станет ли Украина членом НАТО", - добавил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, союзники готовы помочь Украине на пути к членству в НАТО, помогая внедрять реформы.

Также читайте: США на заседании НАТО-РФ: Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь

Автор: 

НАТО (9984) россия (95546) членство в НАТО (1511) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
Конгресс США вчера зарегистрировал новый Законопроэкт специально для Украины,где предусмотрено предоставление Особого Статуса Украине НАТО+...,так что Мавзолейные..хрюкните про ВЕТО чего нибудь...
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12.01.2022 16:18
+7
СССР сдох,СНГ сдохло,Варшавский Договор сдох,Ядерное оружие из Украины отдано РАБссии за 1 доллар в 1994 году,Украина Свободная страна имеет право заходить в любой Союз,ибо страна безядерная...

Ауффидэрзеен Крысы КГБшные...концерт окончен...,шлифуйте свой сраный ОДКБ стадо Шариковское...Монголы БОМЖатники блин...
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12.01.2022 16:26
+6
Мокші не мають права вето,втім у найближчі 20 років ми і самі вас не приймемо. Діалектика чи казуїстика?
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12.01.2022 15:52
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Правила форума Совет форумчан
Мокші не мають права вето,втім у найближчі 20 років ми і самі вас не приймемо. Діалектика чи казуїстика?
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12.01.2022 15:52 Ответить
У вас своих вет хватает, так что россию в этом не обвинят, просто подарок ей.
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12.01.2022 16:07 Ответить
Это и так понятно. Кто еще не выступал?
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12.01.2022 16:09 Ответить
Да ,нада свою ВЕТО швикинути з влади!
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12.01.2022 16:10 Ответить
Казахстан отказался от членства в ОДКБ,басмачи хотят в НАТО...но Путлер за пакт Молотов-Риббентроп...
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12.01.2022 16:13 Ответить
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12.01.2022 16:14 Ответить
свой среди своих
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12.01.2022 19:44 Ответить
Там Китай (який вклав купу грошей у Казахастан) та Турція (сфера впливу) вже настукали по макітрі керівництву, що русіш повинні ідти "взад"!
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12.01.2022 20:11 Ответить
Хватит сопли жевать ,пора принимать Украину в НАТО !!!
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12.01.2022 16:15 Ответить
Конгресс США вчера зарегистрировал новый Законопроэкт специально для Украины,где предусмотрено предоставление Особого Статуса Украине НАТО+...,так что Мавзолейные..хрюкните про ВЕТО чего нибудь...
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12.01.2022 16:18 Ответить
СССР сдох,СНГ сдохло,Варшавский Договор сдох,Ядерное оружие из Украины отдано РАБссии за 1 доллар в 1994 году,Украина Свободная страна имеет право заходить в любой Союз,ибо страна безядерная...

Ауффидэрзеен Крысы КГБшные...концерт окончен...,шлифуйте свой сраный ОДКБ стадо Шариковское...Монголы БОМЖатники блин...
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12.01.2022 16:26 Ответить
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12.01.2022 16:59 Ответить
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12.01.2022 19:30 Ответить
дайом, дайом... соси, соси ....
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12.01.2022 19:46 Ответить
Кацапи вимагають гарантії від всього цивілізованого світу , щоби не перешкоджали хутіну окупувати всю Україну , Грузі , а далі по списку
країни Європи 😠
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12.01.2022 17:48 Ответить
Грузію
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12.01.2022 17:48 Ответить
Кацапським свинособакам знову показали, де їхнє корито
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12.01.2022 20:53 Ответить
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12.01.2022 23:16 Ответить
Как и говорилось - Путина в Женеве абсолютно предсказуемо послали нахер. Прямым текстом. Не скрываясь.
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13.01.2022 06:32 Ответить
 
 