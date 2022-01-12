Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО, - Столтенберг
Союзники готовы помочь Украине на пути к членству в НАТО, внедрять важные реформы.
Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил сегодня на брифинге по результатам саммита Россия-НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Союзники выразили обеспокоенность по поводу войск РФ вблизи границ Украины... Есть риторика, что Россия готова использовать силу. Напряжение очень высокое. Важно, чтобы Россия и союзники НАТО и дальше садились за стол переговоров и обсуждали важные вопросы", - отметил он.
"Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Союзники полностью соглашаются, что только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО. И никто другой. Россия, конечно, не имеет права вето в вопросе, станет ли Украина членом НАТО", - добавил генсек НАТО.
По словам Столтенберга, союзники готовы помочь Украине на пути к членству в НАТО, помогая внедрять реформы.
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Ауффидэрзеен Крысы КГБшные...концерт окончен...,шлифуйте свой сраный ОДКБ стадо Шариковское...Монголы БОМЖатники блин...
країни Європи 😠