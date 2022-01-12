Росія не має права вето щодо членства України в НАТО, - Столтенберг

Союзники НАТО готові допомогти Україні на шляху до членства в НАТО, впроваджуючи важливі реформи.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив сьогодні на брифінгу за результатами саміту Росія-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Союзники висловили занепокоєння щодо військ РФ поблизу кордонів України...Є риторика, що Росія готова використовувати силу. Напруга дуже висока. Важливо, щоб Росія та союзники НАТО і далі сідали за стіл переговорів та обговорювали важливі питання", - зазначив він.

"Кожна країна має право обирати свій шлях. Союзники повністю погоджуються, що тільки Україна і 30 союзників можуть вирішити, коли Україна буде готовою стати членом НАТО. І ніхто інший. Росія, звісно, не має права вето щодо питання, чи стане Україна членом НАТО", - додав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, союзники "готові допомогти Україні на шляху до членства в НАТО, допомагаючи впроваджувати реформи.

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