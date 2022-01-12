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Новини Війна
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Росія не має права вето щодо членства України в НАТО, - Столтенберг

Росія не має права вето щодо членства України в НАТО, - Столтенберг

Союзники НАТО готові допомогти Україні на шляху до членства в НАТО, впроваджуючи важливі реформи.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив сьогодні на брифінгу за результатами саміту Росія-НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Союзники висловили занепокоєння щодо військ РФ поблизу кордонів України...Є риторика, що Росія готова використовувати силу. Напруга дуже висока. Важливо, щоб Росія та союзники НАТО і далі сідали за стіл переговорів та обговорювали важливі питання", - зазначив він.

"Кожна країна має право обирати свій шлях. Союзники повністю погоджуються, що тільки Україна і 30 союзників можуть вирішити, коли Україна буде готовою стати членом НАТО. І ніхто інший. Росія, звісно, не має права вето щодо питання, чи стане Україна членом НАТО", - додав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, союзники "готові допомогти Україні на шляху до членства в НАТО, допомагаючи впроваджувати реформи. 

Читайте також: На засіданні НАТО-РФ Альянс підтвердив право кожної країни самостійно обирати власний шлях і це основа Європейської безпеки, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6445) росія (65191) членство в НАТО (1720) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
Конгресс США вчера зарегистрировал новый Законопроэкт специально для Украины,где предусмотрено предоставление Особого Статуса Украине НАТО+...,так что Мавзолейные..хрюкните про ВЕТО чего нибудь...
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12.01.2022 16:18
+7
СССР сдох,СНГ сдохло,Варшавский Договор сдох,Ядерное оружие из Украины отдано РАБссии за 1 доллар в 1994 году,Украина Свободная страна имеет право заходить в любой Союз,ибо страна безядерная...

Ауффидэрзеен Крысы КГБшные...концерт окончен...,шлифуйте свой сраный ОДКБ стадо Шариковское...Монголы БОМЖатники блин...
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12.01.2022 16:26
+6
Мокші не мають права вето,втім у найближчі 20 років ми і самі вас не приймемо. Діалектика чи казуїстика?
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12.01.2022 15:52
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Мокші не мають права вето,втім у найближчі 20 років ми і самі вас не приймемо. Діалектика чи казуїстика?
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12.01.2022 15:52 Відповісти
У вас своих вет хватает, так что россию в этом не обвинят, просто подарок ей.
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12.01.2022 16:07 Відповісти
Это и так понятно. Кто еще не выступал?
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12.01.2022 16:09 Відповісти
Да ,нада свою ВЕТО швикинути з влади!
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12.01.2022 16:10 Відповісти
Казахстан отказался от членства в ОДКБ,басмачи хотят в НАТО...но Путлер за пакт Молотов-Риббентроп...
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12.01.2022 16:13 Відповісти
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12.01.2022 16:14 Відповісти
свой среди своих
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12.01.2022 19:44 Відповісти
Там Китай (який вклав купу грошей у Казахастан) та Турція (сфера впливу) вже настукали по макітрі керівництву, що русіш повинні ідти "взад"!
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12.01.2022 20:11 Відповісти
Хватит сопли жевать ,пора принимать Украину в НАТО !!!
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12.01.2022 16:15 Відповісти
Конгресс США вчера зарегистрировал новый Законопроэкт специально для Украины,где предусмотрено предоставление Особого Статуса Украине НАТО+...,так что Мавзолейные..хрюкните про ВЕТО чего нибудь...
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12.01.2022 16:18 Відповісти
СССР сдох,СНГ сдохло,Варшавский Договор сдох,Ядерное оружие из Украины отдано РАБссии за 1 доллар в 1994 году,Украина Свободная страна имеет право заходить в любой Союз,ибо страна безядерная...

Ауффидэрзеен Крысы КГБшные...концерт окончен...,шлифуйте свой сраный ОДКБ стадо Шариковское...Монголы БОМЖатники блин...
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12.01.2022 16:26 Відповісти
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12.01.2022 16:59 Відповісти
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12.01.2022 19:30 Відповісти
дайом, дайом... соси, соси ....
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12.01.2022 19:46 Відповісти
Кацапи вимагають гарантії від всього цивілізованого світу , щоби не перешкоджали хутіну окупувати всю Україну , Грузі , а далі по списку
країни Європи 😠
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12.01.2022 17:48 Відповісти
Грузію
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12.01.2022 17:48 Відповісти
Кацапським свинособакам знову показали, де їхнє корито
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12.01.2022 20:53 Відповісти
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12.01.2022 23:16 Відповісти
Как и говорилось - Путина в Женеве абсолютно предсказуемо послали нахер. Прямым текстом. Не скрываясь.
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13.01.2022 06:32 Відповісти
 
 