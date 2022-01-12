РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12752 посетителя онлайн
Новости Война
711 12

Кабмин выделил 16,3 млн грн помощи семьям погибших участников АТО

Кабмин выделил 16,3 млн грн помощи семьям погибших участников АТО

Кабмин выделил 16,3 млн грн разовой помощи семьям погибших и участникам АТО, получившим инвалидность.

Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность при участии в антитеррористической операции (АТО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Читайте также: Клиника "Оптимал" будет проводить бесплатное протезирование для участников боевых действий на востоке Украины

Автор: 

ветераны (1107) Кабмин (14027) помощь (7803) военнослужащие (6139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9


https://www.facebook.com/groups/235278530739358/user/100041773187932/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=-UC%2CP-y-R Катя Соболева

https://www.facebook.com/groups/235278530739358/posts/781687246098481/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 січня о 13:42 ·

Це не принц Гаррі, але вихована людина - вихована у всьому
показать весь комментарий
12.01.2022 16:48
+1
А у нас за время войны погибло 3 военнослужащих и 22 получили ранения?
показать весь комментарий
12.01.2022 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


https://www.facebook.com/groups/235278530739358/user/100041773187932/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=-UC%2CP-y-R Катя Соболева

https://www.facebook.com/groups/235278530739358/posts/781687246098481/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 січня о 13:42 ·

Це не принц Гаррі, але вихована людина - вихована у всьому
показать весь комментарий
12.01.2022 16:48 Ответить
Какая тысяча? По-моему ты не вник в написанное. Но даже суть не в этом. Что за избирательность?
показать весь комментарий
12.01.2022 17:29 Ответить
чому сім'ї загиблих Героїв та живі Герої не мають реально гідної щомісячної пенсії ?

навіщо ці "вовіни тисячі" ?

при ЗЕ-ленському мені соромно казати "Героям Слава !",
коли Герої сидять без грошей !

Україні потрібен ГЕТЬМАН !!!!
показать весь комментарий
12.01.2022 19:01 Ответить
Не отвечай дебилy, оно больное, его лечить надо молча.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:12 Ответить
Зачем тебе что-то употреблять?. Ты и так похоже не от мира сего.
показать весь комментарий
12.01.2022 23:49 Ответить
Ух ты-ы 16.3 миллиона.Тут в только в ,,Киевзеленхоз,, за озеленения одного парка несут откаты в 1.7 миллиона.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:23 Ответить
А у нас за время войны погибло 3 военнослужащих и 22 получили ранения?
показать весь комментарий
12.01.2022 17:25 Ответить
Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность - цитата

т.е для семей 3 (трёх) погибших и 22 (двадцати двух) получивших инвалидность - правильно????
а для остальных сотен погибших и тысяч с инвалидностью???
кто эти счасливчики (прости Господи!!!) ... люди, которых одарят с барского плеча ???
показать весь комментарий
12.01.2022 17:28 Ответить
Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность при участии в антитеррористической операции (АТО)

А остальные, получается, недостойны такой выплаты? Интересно, каковы критерии такого ограниченного выбора были?
показать весь комментарий
12.01.2022 17:28 Ответить
на Велике Крадівництво гатять 150 міліардів гривень !
показать весь комментарий
12.01.2022 19:03 Ответить
 
 