Кабмин выделил 16,3 млн грн помощи семьям погибших участников АТО

Кабмин выделил 16,3 млн грн разовой помощи семьям погибших и участникам АТО, получившим инвалидность.

Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность при участии в антитеррористической операции (АТО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

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