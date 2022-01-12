Кабмин выделил 16,3 млн грн помощи семьям погибших участников АТО
Кабмин выделил 16,3 млн грн разовой помощи семьям погибших и участникам АТО, получившим инвалидность.
Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность при участии в антитеррористической операции (АТО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов.
Тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.
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Це не принц Гаррі, але вихована людина - вихована у всьому
навіщо ці "вовіни тисячі" ?
при ЗЕ-ленському мені соромно казати "Героям Слава !",
коли Герої сидять без грошей !
Україні потрібен ГЕТЬМАН !!!!
т.е для семей 3 (трёх) погибших и 22 (двадцати двух) получивших инвалидность - правильно????
а для остальных сотен погибших и тысяч с инвалидностью???
кто эти
счасливчики(прости Господи!!!) ... люди, которых одарят с барского плеча ???
А остальные, получается, недостойны такой выплаты? Интересно, каковы критерии такого ограниченного выбора были?