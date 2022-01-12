Кабмін виділив 16,3 млн грн допомоги сім'ям загиблих учасників АТО

Кабмін виділив 16,3 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність.

Кабінет Міністрів України виділив 16 млн 285 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військовослужбовців і двадцяти двох військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом реєстр ветеранів має повноцінно запрацювати, - Шмигаль

Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.