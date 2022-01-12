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Новини Війна
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Кабмін виділив 16,3 млн грн допомоги сім'ям загиблих учасників АТО

Кабмін виділив 16,3 млн грн допомоги сім'ям загиблих учасників АТО

Кабмін виділив 16,3 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність.

Кабінет Міністрів України виділив 16 млн 285 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військовослужбовців і двадцяти двох військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

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Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.

Автор: 

ветерани (1069) Кабмін (14090) допомога (8348) військовослужбовці (4753)


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https://www.facebook.com/groups/235278530739358/posts/781687246098481/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 січня о 13:42 ·

Це не принц Гаррі, але вихована людина - вихована у всьому
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12.01.2022 16:48
+1
А у нас за время войны погибло 3 военнослужащих и 22 получили ранения?
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12.01.2022 17:25
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https://www.facebook.com/groups/235278530739358/user/100041773187932/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=-UC%2CP-y-R Катя Соболева

https://www.facebook.com/groups/235278530739358/posts/781687246098481/?__cft__[0]=AZV78ZmS0EvDlPygdyd3IJ5drB6qtCjlc5Kp_joeJfDQSzP3ZMQgSPxyDH6WXpUCI2eP2PUuEXQnCR4W9fTgjZWFICFTrKVK882-n9wq3TQCP4SjhtZjK3kZzshEdQYGecxEa3nj7mZ5FHHqvPcaIGjGHPukhcrLiOYxBfoAjuJFqkAHyrBZGAArhZJF4vBNMhj80zOm_TrkpiJcTbRhraGJ1mv-JpYfShAdd7f9tbf9qw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 січня о 13:42 ·

Це не принц Гаррі, але вихована людина - вихована у всьому
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12.01.2022 16:48 Відповісти
Какая тысяча? По-моему ты не вник в написанное. Но даже суть не в этом. Что за избирательность?
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12.01.2022 17:29 Відповісти
чому сім'ї загиблих Героїв та живі Герої не мають реально гідної щомісячної пенсії ?

навіщо ці "вовіни тисячі" ?

при ЗЕ-ленському мені соромно казати "Героям Слава !",
коли Герої сидять без грошей !

Україні потрібен ГЕТЬМАН !!!!
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12.01.2022 19:01 Відповісти
Не отвечай дебилy, оно больное, его лечить надо молча.
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13.01.2022 14:12 Відповісти
Зачем тебе что-то употреблять?. Ты и так похоже не от мира сего.
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12.01.2022 23:49 Відповісти
Ух ты-ы 16.3 миллиона.Тут в только в ,,Киевзеленхоз,, за озеленения одного парка несут откаты в 1.7 миллиона.
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12.01.2022 17:23 Відповісти
А у нас за время войны погибло 3 военнослужащих и 22 получили ранения?
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12.01.2022 17:25 Відповісти
Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность - цитата

т.е для семей 3 (трёх) погибших и 22 (двадцати двух) получивших инвалидность - правильно????
а для остальных сотен погибших и тысяч с инвалидностью???
кто эти счасливчики (прости Господи!!!) ... люди, которых одарят с барского плеча ???
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12.01.2022 17:28 Відповісти
Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 285 тыс. грн для предоставления разовой денежной помощи членам семей трех погибших военнослужащих и двадцати двух военнослужащих, получивших инвалидность при участии в антитеррористической операции (АТО)

А остальные, получается, недостойны такой выплаты? Интересно, каковы критерии такого ограниченного выбора были?
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12.01.2022 17:28 Відповісти
на Велике Крадівництво гатять 150 міліардів гривень !
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12.01.2022 19:03 Відповісти
 
 