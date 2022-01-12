Кабмін виділив 16,3 млн грн допомоги сім'ям загиблих учасників АТО
Кабмін виділив 16,3 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність.
Кабінет Міністрів України виділив 16 млн 285 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військовослужбовців і двадцяти двох військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.
Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.
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Це не принц Гаррі, але вихована людина - вихована у всьому
навіщо ці "вовіни тисячі" ?
при ЗЕ-ленському мені соромно казати "Героям Слава !",
коли Герої сидять без грошей !
Україні потрібен ГЕТЬМАН !!!!
т.е для семей 3 (трёх) погибших и 22 (двадцати двух) получивших инвалидность - правильно????
а для остальных сотен погибших и тысяч с инвалидностью???
кто эти
счасливчики(прости Господи!!!) ... люди, которых одарят с барского плеча ???
А остальные, получается, недостойны такой выплаты? Интересно, каковы критерии такого ограниченного выбора были?