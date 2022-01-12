Войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов вблизи Причепиловки, - ООС

С начала суток, 12 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отчитываются в штабе.

Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.