Войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов вблизи Причепиловки, - ООС
С начала суток, 12 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отчитываются в штабе.
Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1481283128882831362 48 мин
С каждым днём всё больше видео о переброске сил и средств ВС РФ к границам с Украиной и всё чаще и чаще мне попадаются эшелоны с техникой без тактических знаков, бортовых номеров. Создаётся такое впечатление, что в России Т/З и Б/Н неожиданно взяли и упразднили.