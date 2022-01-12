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Новости Война
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Войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов вблизи Причепиловки, - ООС

Войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов вблизи Причепиловки, - ООС

С начала суток, 12 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - отчитываются в штабе.

Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов вблизи Причепиловки, - ООС 01

Автор: 

обстрел (27165) Донбасс (26956) наемники рф (2081) операция Объединенных сил (6766)


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Александр Коваленко


@zloy_odessit

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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1481283128882831362 48 мин



С каждым днём всё больше видео о переброске сил и средств ВС РФ к границам с Украиной и всё чаще и чаще мне попадаются эшелоны с техникой без тактических знаков, бортовых номеров. Создаётся такое впечатление, что в России Т/З и Б/Н неожиданно взяли и упразднили.


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12.01.2022 18:03 Ответить
ООС - это информбюро или что... убили кацапских передастов молча и забыли... не надо жевать соплей...
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12.01.2022 20:18 Ответить
 
 