Війська РФ стріляли із протитанкових гранатометів поблизу Причепилівки, - ООС
Від початку доби, 12 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - звітують у штабі.
Також повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1481283128882831362 48 мин
С каждым днём всё больше видео о переброске сил и средств ВС РФ к границам с Украиной и всё чаще и чаще мне попадаются эшелоны с техникой без тактических знаков, бортовых номеров. Создаётся такое впечатление, что в России Т/З и Б/Н неожиданно взяли и упразднили.