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Новини Війна
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Війська РФ стріляли із протитанкових гранатометів поблизу Причепилівки, - ООС

Війська РФ стріляли із протитанкових гранатометів поблизу Причепилівки, - ООС

Від початку доби, 12 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - звітують у штабі.

Також повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Війська РФ стріляли із протитанкових гранатометів поблизу Причепилівки, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28486) Донбас (22356) найманці рф (2054) операція Об’єднаних сил (6725)


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Александр Коваленко


@zloy_odessit

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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1481283128882831362 48 мин



С каждым днём всё больше видео о переброске сил и средств ВС РФ к границам с Украиной и всё чаще и чаще мне попадаются эшелоны с техникой без тактических знаков, бортовых номеров. Создаётся такое впечатление, что в России Т/З и Б/Н неожиданно взяли и упразднили.


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12.01.2022 18:03 Відповісти
ООС - это информбюро или что... убили кацапских передастов молча и забыли... не надо жевать соплей...
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12.01.2022 20:18 Відповісти
 
 