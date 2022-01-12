Балаклейский ремонтный завод передал ВСУ партию отремонтированных ЗСУ-23-4М "Шилка". ФОТО
Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод" передало Вооруженным силам Украины отремонтированные ЗСУ-23-4М "Шилка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".
"Предприятие своевременно и качественно выполнило капитальный ремонт техники. Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - говорится в сообщении.
Справка: ССУ-23-4 "Шилка" – зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.
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усе... капут ему... после приезда Шмыгаля скончался... как и все к чему притронутся зеленые.
так что не сходится
Ваты может накосить очень качественно...
От тільки ці "експетри" нічого в військовій справі не тямлять та і логічне мислення відсутнє
Нове 100% краще, ніж старе. Разом з тим 100%, що бронетехніка навіть дуже древня куди краще б.у. джипів з Польщі.
Найдорожче у цих машин - броня. Це спеціальна сталь! Будь-який завод не здатен зробити такої якості броню, навіть якщо їх і 50 років.
А по наземним цілям з такої зброї стріляти, це як зі снайперки по горобцям
буквально 1.5 сек стрельбы, и ми 24 труп...)))
этой скорострелки. На складах зенитных разрывных снарядов набрать побольше ..Укомплектовать китайской электроникой и все будет нормально. В арабских странах использовалась против пехоты и прочих шушушпанцеров. Это слабенький но вроде как аналог вулкана ...
Разнесёт в хлам в воздухе всё.
И на земле тоже всё, кроме танка.
Це вторинний засіб стримування
мало ли что - не во внутрь же за ним нырять...
- Шилка - это, как волос на интимном месте: прикрывает, но не спасает !
Годится только как средство огневой поддержки.
На ютубі йде фільм про стички бронетранспортерів Бредлі з танками т 72, повчальне відео для танкістів, як їх луплять з віддалі 5 км а вони тільки з 2 км можуть потрапити. Так що, Шилка ще послужить.
Где взять снаряды 23 мм счетверенной пушки с такой скорострельностью 3400 выстрелов в минуту. Боекомплект последних выпусков 1979 года - 3 000 шт.
За период правления порошенок
было уничтожено 6 (шесть) крупных артиллерийских баз и 2 (два) Центральных арсенала.В Балаклее и Виннице У поляков и литовцев их почти не осталось..
т. е. стрелять не чем .. Крашенные цифрой только для парада.