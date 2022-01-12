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Новости Оборона
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Балаклейский ремонтный завод передал ВСУ партию отремонтированных ЗСУ-23-4М "Шилка". ФОТО

Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод" передало Вооруженным силам Украины отремонтированные ЗСУ-23-4М "Шилка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".

Балаклейский ремонтный завод передал ВСУ партию отремонтированных ЗСУ-23-4М Шилка 01

"Предприятие своевременно и качественно выполнило капитальный ремонт техники. Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - говорится в сообщении.

Балаклейский ремонтный завод передал ВСУ партию отремонтированных ЗСУ-23-4М Шилка 02

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Балаклейский ремонтный завод передал ВСУ партию отремонтированных ЗСУ-23-4М Шилка 03

Справка: ССУ-23-4 "Шилка" – зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.

Автор: 

оборона (5207) оружие (10219) Укроборонпром (1238) ВСУ (6590)


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Топ комментарии
+32
Знаю эту технику.

Ваты может накосить очень качественно...
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12.01.2022 18:58
+28
В хозяйстве пригодится ...
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12.01.2022 18:53
+22
Броня там самая обычная, противопульная. А вот лаптерезка в 4 ствола неплохая.
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12.01.2022 19:13
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В хозяйстве пригодится ...
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12.01.2022 18:53 Ответить
Завод выглядит как заброшенное здание какое-то...... Как будто цех какого-то заброшенного здания 🤷‍♂️Больно смотреть
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12.01.2022 18:54 Ответить
Не смотри...тем более что это не цех...а ангар для готовой продукции..
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12.01.2022 18:56 Ответить
Ти хоч раз бував в заводських цехах, а не в якихось майстернях?
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12.01.2022 19:22 Ответить
Завод - хозяйство большое. В этом ангаре стоит техника. Не на улице...
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12.01.2022 19:33 Ответить
Ну можешь обойки поклеить, ламинат положить, люстру хрустальную... ))))
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12.01.2022 22:15 Ответить
**** ерничать, совковый дух сочится со снимков. Что техника что цех устарели еще 20 лет назад. Классное оружие, хорошо что отремонтировали, но првода прыгать от радости нет, особенно когда вспоминаешь про взрывы боеприпасов в этой же Балаклее
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13.01.2022 07:33 Ответить
Давненько шепетовские парни не радовали, тот же профиль у них.
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12.01.2022 18:56 Ответить
https://shrz.com.ua/informacziya-shhodo-reorganizaczi%d1%97-******%d1%94mstv/ https://shrz.com.ua/informacziya-shhodo-reorganizaczi%d1%97-******%d1%94mstv/

усе... капут ему... после приезда Шмыгаля скончался... как и все к чему притронутся зеленые.
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14.01.2022 01:23 Ответить
https://shepetivka.com.ua/novyny/biznes/9814-do-shepetivky-prybula-partiia-shasi-tatra-dlia-novoi-reaktyvnoi-systemy-zalpovoho-vohniu-burevii.html https://shepetivka.com.ua/novyny/biznes/9814-do-shepetivky-prybula-partiia-shasi-tatra-dlia-novoi-reaktyvnoi-systemy-zalpovoho-vohniu-burevii.html

так что не сходится
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14.01.2022 02:43 Ответить
Знаю эту технику.

Ваты может накосить очень качественно...
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12.01.2022 18:58 Ответить
Зараз почнуть писати - не ремонтуйте старе, а давайте нове...
От тільки ці "експетри" нічого в військовій справі не тямлять та і логічне мислення відсутнє

Нове 100% краще, ніж старе. Разом з тим 100%, що бронетехніка навіть дуже древня куди краще б.у. джипів з Польщі.

Найдорожче у цих машин - броня. Це спеціальна сталь! Будь-який завод не здатен зробити такої якості броню, навіть якщо їх і 50 років.
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12.01.2022 19:08 Ответить
Броня там самая обычная, противопульная. А вот лаптерезка в 4 ствола неплохая.
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12.01.2022 19:13 Ответить
а если учесть , на способность поражать воздушные цели в автоматическом отслеживании и с учетом движения самой машины то....
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12.01.2022 19:22 Ответить
Способности поражать воздушные цели там чуть больше чем 0. Это прямо таки военное счастье нужно, что бы сбить из нее самодвижущийся летательный аппарат. В этом плане ее время ушло. А как машина поддержки пехоты еще послужит.
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12.01.2022 19:42 Ответить
Як раз вона проти повітряних цілей, але які зайшли надто близько. Останній рубіж оборони.

А по наземним цілям з такої зброї стріляти, це як зі снайперки по горобцям
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12.01.2022 19:54 Ответить
Була проти повітряних. 40 рочків тому. А ныне с ее примитивной системой наведения, устаревшими снарядами, высотой поражения целей до 1,5 км и дальностью до 2,5 км, нужно еще сильно поискать ей летающего противника, которого она будет способна сбить.
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12.01.2022 20:03 Ответить
А ви думаєте в Росії новіші літаки? Рівень розвитку приблизно як цієї зброї. Все, що на виставках показують вони, то дослідні зразки чи взагалі бутафорні
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12.01.2022 20:07 Ответить
Обнаружат ее с дистанции в 10 км. Уничтожат пуском ракеты с вертолета с 5-7 км. Никто к ней подлетать в окоп не будет. А те кто мимо пролетают, не ее цели - там высота будет существенно больше.
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12.01.2022 20:10 Ответить
По вертухам парашенским ой как ещё пойдёт...
буквально 1.5 сек стрельбы, и ми 24 труп...)))
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12.01.2022 20:10 Ответить
Теоретически. Только зачем Ми-24 приближаться к ней на 2,5 км? Разве что случайно.
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12.01.2022 20:17 Ответить
Ага! Тут адепты кричат, что из автоматов будут сбивать вертолеты - ничего же сложного нету, я его в лоб при заходе на атаку сниму из автомата . Какие идиоты!
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12.01.2022 21:42 Ответить
При правильном расположении эта Шилка на раз сносит динамическую защиту с подразделения атакующих танков, давая все вкусненькое добыть артиллерии и гранатометчикам. Ну а с плотностью ее огня не поспорит ни один беспилотник, и это не говоря о верто-металлоломе, обещанный бункерфюрером чтобы нас очередной раз напугать.
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12.01.2022 20:08 Ответить
Беспилотники - самое для
этой скорострелки. На складах зенитных разрывных снарядов набрать побольше ..Укомплектовать китайской электроникой и все будет нормально. В арабских странах использовалась против пехоты и прочих шушушпанцеров. Это слабенький но вроде как аналог вулкана ...
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13.01.2022 02:11 Ответить
переводчик чини. древний ты наш
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12.01.2022 19:26 Ответить
Броня там не очень. Но скорострельность 60 выстрелов в секунду. Проивовертолетное даже очень.
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12.01.2022 19:18 Ответить
ну не только, низколетящий самолет со скоростью 1500км\ч тоже возьмет, а вот с бронированным вертолетом пожалуй мал калибр....
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12.01.2022 19:29 Ответить
Броньований не настільки і броньований, як думається. Може якась мисливська рушниця і не пробє, але на рахунок інших не впевнений. Броня важить надто багато, а для повітряних суден важлива швидкість і маневреність.
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12.01.2022 19:56 Ответить
Если попадет, то из строя выведет вертолет. Без сомнения. По крайней мере отпугнет. Но как показал Карабах, на такие детские дистанции штурмовая авиация, а особенно вертолеты просто не посылаются. Су-25 модернизированные пускали бомбы с лазерным наведением с 10-12 км и спокойно уходили. Их Стрела 10 не доставала, не то, что Шилка.
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12.01.2022 20:21 Ответить
Скажите а против беспилотников насколько эти ЗСУ эффективны?
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13.01.2022 07:44 Ответить
Попасть снарядом в цель размером до 1 м на дистанции в пару километров, это как выиграть в лотерею. Плюс этот беспилотник ещё нужно обнаружить в оптическом канале, а погода и время суток не всегда ясные и светлые для этого.
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13.01.2022 10:37 Ответить
Там 23-е патроны.

Разнесёт в хлам в воздухе всё.

И на земле тоже всё, кроме танка.
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14.01.2022 00:45 Ответить
Не 60, а16
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12.01.2022 22:40 Ответить
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12.01.2022 19:25 Ответить
Ватники помешаны на танчиках. Если малознакомый человек играет в танчики 90/ что это ватник это игра уже давно площадка для кацапских месседжей.
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13.01.2022 07:39 Ответить
Вот пусть ватаны и поссут кипятком ...
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13.01.2022 11:23 Ответить
я так понимаю из этого устройства Шилка можно сбивать только Еропланы и самолеты второй мировой? Современные самолеты никак??
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12.01.2022 19:32 Ответить
Чому ні? Якщо літаки знаходяться на висоті більше 2,5 км, то треба інші засоби ураження.
Це вторинний засіб стримування
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12.01.2022 19:58 Ответить
Да что угодно, пехоту можно косить, бтр-ы, вертолеты..
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12.01.2022 20:40 Ответить
и главное, чтобы снаряды для этих пушек были в достаточном количестве...
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12.01.2022 19:34 Ответить
Вот как раз для таких пушек снарядов накоплено со времен совка было предостаточно на хранении. Вопрос только вот не пожгли ли их на складах в известное время когда пожары один за одним были.
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12.01.2022 19:41 Ответить
100% и утилизировать их некуда))))
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13.01.2022 02:12 Ответить
Зачем огнетушитель снаружи? В боевых условия практически гарантировано ему капец. Руками потом что ли тушить. Вообще внутри прячут. Первый раз вижу что б на бронетехнике снаружи присобачили огнетушитель.
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12.01.2022 19:58 Ответить
возможно, это его временное место - пока техника в ангаре....
мало ли что - не во внутрь же за ним нырять...
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12.01.2022 20:10 Ответить
У Шилки есть система УАППО. В то когда я служил, огнетушители на броню не вешали.
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12.01.2022 22:38 Ответить
Шайтан-арба.Но эту новость можно и пропустить
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12.01.2022 20:04 Ответить
Мне кажется это секретные данные должны быть.
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12.01.2022 20:07 Ответить
ВОбще да .шоб такие как ты своим любимым братушкам кацапским не слили...
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12.01.2022 20:08 Ответить
после кротов в ОПе..у нас секретов нет ! (к сожелению)
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12.01.2022 20:11 Ответить
Косилка пригодиться в хозяйстве.
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12.01.2022 20:12 Ответить
Шилка до Шилки, кацапу "праздник"
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12.01.2022 20:13 Ответить
Кацапу гроб "Патріот"!
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12.01.2022 20:28 Ответить
Дивився відео, де, на передовій, пара "Шилок" відпрацювала. Наші хлопці були дуже раді. Так що, ті, то проти "Шилок", йдіть до дупи.
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12.01.2022 20:16 Ответить
Їх як мінімум попарно треба, а ліпше 3-4. Повітря і земля попарно-перехресно..
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13.01.2022 03:08 Ответить
Шилка то дійсно гарна зброя для прикриття піхоти і бронетехніки як з повітря, так і з землі
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12.01.2022 20:17 Ответить
Как бывший офицер повторю, что говорили наши соседи-артиллеристы:
- Шилка - это, как волос на интимном месте: прикрывает, но не спасает !
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12.01.2022 20:51 Ответить
Войны в Карабахе и Сирии, показали что артиллерийские зенитные комплексы себя изжили.
Годится только как средство огневой поддержки.
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12.01.2022 21:24 Ответить
шилка в 2022 это карета на заклепках с мушкетами на крыше..или аркебузами 1430 года...короля СалоЛюдовика
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12.01.2022 21:34 Ответить
Ну когда ваши освободители зайдут например в один из городов Украины и будут бодро шагать по одному из проспектов города, и если вдруг витрина магазина упадет и начнет работать эта карета с мушкетами, а потом из окон и крыш еще подоспеют ребята с не менне архаичными РПГ - 7 и просто бутылками с бензином и калашами, то готовьтесь, падлы. Вас тут никто не ждет.
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13.01.2022 00:26 Ответить
та ятролю шучу какие ваши я с запора..ты какашка)
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13.01.2022 17:15 Ответить
америкоси у вєтнамі страждали відж нападів на автоколони із джунглів. В них залишились з війни 4 ствольні зенітні установки (прообрази Шилок) на базі кулемета Браунінг. Так вони іх присобачили в кузови грузовиків і на вертоліти Чинук. Скорострільність Браунінга дала знати - джунглі вирізалися як солома січкарнею. Туди б добавити нову РЛС і кілька штук ЗРК, ціни в не було.
На ютубі йде фільм про стички бронетранспортерів Бредлі з танками т 72, повчальне відео для танкістів, як їх луплять з віддалі 5 км а вони тільки з 2 км можуть потрапити. Так що, Шилка ще послужить.
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12.01.2022 21:45 Ответить
Так систему наведення теж напевно змінили... нєжданчик для козлорилих ))
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13.01.2022 03:03 Ответить
А кулеметів "максим" у нас часом немає? А що,на "тачанки" і вперед!..Я,чесно кажучи,думав,що такі раритети хіба що в музеї можна побачити.Мабуть відстав від часу . Ти диви,30 років країна шалено "розвивається"! Скільки "конче-засп" по Україні набудовано,скільки "мерсів", "лексаків" і "майбахів" позгнивало! ... А совкова "шилка" все одно в строю! ... Щоб,вас сучі діти,які 30 років"опікувались" українською армією ,на тому світі чорти варили!
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13.01.2022 00:03 Ответить
"Максими" якраз є. На полігонних стрільбах практикують..
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13.01.2022 02:59 Ответить
Все это , конечно, хорошо с советской ЗСУ-23-4 «Ши́лка».И скорострельность и броня противопульная ..Однако , Карл, возникла небольшая загвоздка .
Где взять снаряды 23 мм счетверенной пушки с такой скорострельностью 3400 выстрелов в минуту. Боекомплект последних выпусков 1979 года - 3 000 шт.
За период правления порошенок
было уничтожено 6 (шесть) крупных артиллерийских баз и 2 (два) Центральных арсенала.В Балаклее и Виннице У поляков и литовцев их почти не осталось..
т. е. стрелять не чем .. Крашенные цифрой только для парада.
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13.01.2022 01:15 Ответить
как боженька..разве сбить вертолет бмп бмд бтр если ее раньше не загасят...
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13.01.2022 17:17 Ответить
Может быть и идейка не плохая, на броне баки с огнетушилками присобачить как доп.защиту )
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13.01.2022 02:56 Ответить
Оркокосилка від Дніпро-М ))
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13.01.2022 03:00 Ответить
Туда бы систему наведения....
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13.01.2022 11:46 Ответить
давайте бредли покупайте....
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13.01.2022 17:18 Ответить
 
 