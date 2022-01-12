Балаклейский ремонтный завод передал ВСУ партию отремонтированных ЗСУ-23-4М "Шилка". ФОТО

Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод" передало Вооруженным силам Украины отремонтированные ЗСУ-23-4М "Шилка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".

"Предприятие своевременно и качественно выполнило капитальный ремонт техники. Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - говорится в сообщении.

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Справка: ССУ-23-4 "Шилка" – зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.