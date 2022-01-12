Балаклійський ремонтний завод передав ЗСУ партію відремонтованих ЗСУ-23-4М "Шилка". ФОТО
Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" передало Збройним силам України відремонтовані ЗСУ-23-4М "Шилка".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".
"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - йдеться у повідомленні.
Довідка: ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.
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усе... капут ему... после приезда Шмыгаля скончался... как и все к чему притронутся зеленые.
так что не сходится
Ваты может накосить очень качественно...
От тільки ці "експетри" нічого в військовій справі не тямлять та і логічне мислення відсутнє
Нове 100% краще, ніж старе. Разом з тим 100%, що бронетехніка навіть дуже древня куди краще б.у. джипів з Польщі.
Найдорожче у цих машин - броня. Це спеціальна сталь! Будь-який завод не здатен зробити такої якості броню, навіть якщо їх і 50 років.
А по наземним цілям з такої зброї стріляти, це як зі снайперки по горобцям
буквально 1.5 сек стрельбы, и ми 24 труп...)))
этой скорострелки. На складах зенитных разрывных снарядов набрать побольше ..Укомплектовать китайской электроникой и все будет нормально. В арабских странах использовалась против пехоты и прочих шушушпанцеров. Это слабенький но вроде как аналог вулкана ...
Разнесёт в хлам в воздухе всё.
И на земле тоже всё, кроме танка.
Це вторинний засіб стримування
мало ли что - не во внутрь же за ним нырять...
- Шилка - это, как волос на интимном месте: прикрывает, но не спасает !
Годится только как средство огневой поддержки.
На ютубі йде фільм про стички бронетранспортерів Бредлі з танками т 72, повчальне відео для танкістів, як їх луплять з віддалі 5 км а вони тільки з 2 км можуть потрапити. Так що, Шилка ще послужить.
Где взять снаряды 23 мм счетверенной пушки с такой скорострельностью 3400 выстрелов в минуту. Боекомплект последних выпусков 1979 года - 3 000 шт.
За период правления порошенок
было уничтожено 6 (шесть) крупных артиллерийских баз и 2 (два) Центральных арсенала.В Балаклее и Виннице У поляков и литовцев их почти не осталось..
т. е. стрелять не чем .. Крашенные цифрой только для парада.