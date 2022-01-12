УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12189 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
28 741 73

Балаклійський ремонтний завод передав ЗСУ партію відремонтованих ЗСУ-23-4М "Шилка". ФОТО

Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" передало Збройним силам України відремонтовані ЗСУ-23-4М "Шилка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Балаклійський ремонтний завод передав ЗСУ партію відремонтованих ЗСУ-23-4М Шилка 01

"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - йдеться у повідомленні.

Балаклійський ремонтний завод передав ЗСУ партію відремонтованих ЗСУ-23-4М Шилка 02

Читайте: Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відремонтованих БМП-2 і БРЕМ-2

Балаклійський ремонтний завод передав ЗСУ партію відремонтованих ЗСУ-23-4М Шилка 03

Довідка: ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.

Автор: 

оборона (4781) зброя (7466) Укроборонпром (1732) ЗСУ (7545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Знаю эту технику.

Ваты может накосить очень качественно...
показати весь коментар
12.01.2022 18:58
+28
В хозяйстве пригодится ...
показати весь коментар
12.01.2022 18:53
+22
Броня там самая обычная, противопульная. А вот лаптерезка в 4 ствола неплохая.
показати весь коментар
12.01.2022 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В хозяйстве пригодится ...
показати весь коментар
12.01.2022 18:53 Відповісти
Завод выглядит как заброшенное здание какое-то...... Как будто цех какого-то заброшенного здания 🤷‍♂️Больно смотреть
показати весь коментар
12.01.2022 18:54 Відповісти
Не смотри...тем более что это не цех...а ангар для готовой продукции..
показати весь коментар
12.01.2022 18:56 Відповісти
Ти хоч раз бував в заводських цехах, а не в якихось майстернях?
показати весь коментар
12.01.2022 19:22 Відповісти
Завод - хозяйство большое. В этом ангаре стоит техника. Не на улице...
показати весь коментар
12.01.2022 19:33 Відповісти
Ну можешь обойки поклеить, ламинат положить, люстру хрустальную... ))))
показати весь коментар
12.01.2022 22:15 Відповісти
**** ерничать, совковый дух сочится со снимков. Что техника что цех устарели еще 20 лет назад. Классное оружие, хорошо что отремонтировали, но првода прыгать от радости нет, особенно когда вспоминаешь про взрывы боеприпасов в этой же Балаклее
показати весь коментар
13.01.2022 07:33 Відповісти
Давненько шепетовские парни не радовали, тот же профиль у них.
показати весь коментар
12.01.2022 18:56 Відповісти
https://shrz.com.ua/informacziya-shhodo-reorganizaczi%d1%97-******%d1%94mstv/ https://shrz.com.ua/informacziya-shhodo-reorganizaczi%d1%97-******%d1%94mstv/

усе... капут ему... после приезда Шмыгаля скончался... как и все к чему притронутся зеленые.
показати весь коментар
14.01.2022 01:23 Відповісти
https://shepetivka.com.ua/novyny/biznes/9814-do-shepetivky-prybula-partiia-shasi-tatra-dlia-novoi-reaktyvnoi-systemy-zalpovoho-vohniu-burevii.html https://shepetivka.com.ua/novyny/biznes/9814-do-shepetivky-prybula-partiia-shasi-tatra-dlia-novoi-reaktyvnoi-systemy-zalpovoho-vohniu-burevii.html

так что не сходится
показати весь коментар
14.01.2022 02:43 Відповісти
Знаю эту технику.

Ваты может накосить очень качественно...
показати весь коментар
12.01.2022 18:58 Відповісти
Зараз почнуть писати - не ремонтуйте старе, а давайте нове...
От тільки ці "експетри" нічого в військовій справі не тямлять та і логічне мислення відсутнє

Нове 100% краще, ніж старе. Разом з тим 100%, що бронетехніка навіть дуже древня куди краще б.у. джипів з Польщі.

Найдорожче у цих машин - броня. Це спеціальна сталь! Будь-який завод не здатен зробити такої якості броню, навіть якщо їх і 50 років.
показати весь коментар
12.01.2022 19:08 Відповісти
Броня там самая обычная, противопульная. А вот лаптерезка в 4 ствола неплохая.
показати весь коментар
12.01.2022 19:13 Відповісти
а если учесть , на способность поражать воздушные цели в автоматическом отслеживании и с учетом движения самой машины то....
показати весь коментар
12.01.2022 19:22 Відповісти
Способности поражать воздушные цели там чуть больше чем 0. Это прямо таки военное счастье нужно, что бы сбить из нее самодвижущийся летательный аппарат. В этом плане ее время ушло. А как машина поддержки пехоты еще послужит.
показати весь коментар
12.01.2022 19:42 Відповісти
Як раз вона проти повітряних цілей, але які зайшли надто близько. Останній рубіж оборони.

А по наземним цілям з такої зброї стріляти, це як зі снайперки по горобцям
показати весь коментар
12.01.2022 19:54 Відповісти
Була проти повітряних. 40 рочків тому. А ныне с ее примитивной системой наведения, устаревшими снарядами, высотой поражения целей до 1,5 км и дальностью до 2,5 км, нужно еще сильно поискать ей летающего противника, которого она будет способна сбить.
показати весь коментар
12.01.2022 20:03 Відповісти
А ви думаєте в Росії новіші літаки? Рівень розвитку приблизно як цієї зброї. Все, що на виставках показують вони, то дослідні зразки чи взагалі бутафорні
показати весь коментар
12.01.2022 20:07 Відповісти
Обнаружат ее с дистанции в 10 км. Уничтожат пуском ракеты с вертолета с 5-7 км. Никто к ней подлетать в окоп не будет. А те кто мимо пролетают, не ее цели - там высота будет существенно больше.
показати весь коментар
12.01.2022 20:10 Відповісти
По вертухам парашенским ой как ещё пойдёт...
буквально 1.5 сек стрельбы, и ми 24 труп...)))
показати весь коментар
12.01.2022 20:10 Відповісти
Теоретически. Только зачем Ми-24 приближаться к ней на 2,5 км? Разве что случайно.
показати весь коментар
12.01.2022 20:17 Відповісти
Ага! Тут адепты кричат, что из автоматов будут сбивать вертолеты - ничего же сложного нету, я его в лоб при заходе на атаку сниму из автомата . Какие идиоты!
показати весь коментар
12.01.2022 21:42 Відповісти
При правильном расположении эта Шилка на раз сносит динамическую защиту с подразделения атакующих танков, давая все вкусненькое добыть артиллерии и гранатометчикам. Ну а с плотностью ее огня не поспорит ни один беспилотник, и это не говоря о верто-металлоломе, обещанный бункерфюрером чтобы нас очередной раз напугать.
показати весь коментар
12.01.2022 20:08 Відповісти
Беспилотники - самое для
этой скорострелки. На складах зенитных разрывных снарядов набрать побольше ..Укомплектовать китайской электроникой и все будет нормально. В арабских странах использовалась против пехоты и прочих шушушпанцеров. Это слабенький но вроде как аналог вулкана ...
показати весь коментар
13.01.2022 02:11 Відповісти
переводчик чини. древний ты наш
показати весь коментар
12.01.2022 19:26 Відповісти
Броня там не очень. Но скорострельность 60 выстрелов в секунду. Проивовертолетное даже очень.
показати весь коментар
12.01.2022 19:18 Відповісти
ну не только, низколетящий самолет со скоростью 1500км\ч тоже возьмет, а вот с бронированным вертолетом пожалуй мал калибр....
показати весь коментар
12.01.2022 19:29 Відповісти
Броньований не настільки і броньований, як думається. Може якась мисливська рушниця і не пробє, але на рахунок інших не впевнений. Броня важить надто багато, а для повітряних суден важлива швидкість і маневреність.
показати весь коментар
12.01.2022 19:56 Відповісти
Если попадет, то из строя выведет вертолет. Без сомнения. По крайней мере отпугнет. Но как показал Карабах, на такие детские дистанции штурмовая авиация, а особенно вертолеты просто не посылаются. Су-25 модернизированные пускали бомбы с лазерным наведением с 10-12 км и спокойно уходили. Их Стрела 10 не доставала, не то, что Шилка.
показати весь коментар
12.01.2022 20:21 Відповісти
Скажите а против беспилотников насколько эти ЗСУ эффективны?
показати весь коментар
13.01.2022 07:44 Відповісти
Попасть снарядом в цель размером до 1 м на дистанции в пару километров, это как выиграть в лотерею. Плюс этот беспилотник ещё нужно обнаружить в оптическом канале, а погода и время суток не всегда ясные и светлые для этого.
показати весь коментар
13.01.2022 10:37 Відповісти
Там 23-е патроны.

Разнесёт в хлам в воздухе всё.

И на земле тоже всё, кроме танка.
показати весь коментар
14.01.2022 00:45 Відповісти
Не 60, а16
показати весь коментар
12.01.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2022 19:25 Відповісти
Ватники помешаны на танчиках. Если малознакомый человек играет в танчики 90/ что это ватник это игра уже давно площадка для кацапских месседжей.
показати весь коментар
13.01.2022 07:39 Відповісти
Вот пусть ватаны и поссут кипятком ...
показати весь коментар
13.01.2022 11:23 Відповісти
я так понимаю из этого устройства Шилка можно сбивать только Еропланы и самолеты второй мировой? Современные самолеты никак??
показати весь коментар
12.01.2022 19:32 Відповісти
Чому ні? Якщо літаки знаходяться на висоті більше 2,5 км, то треба інші засоби ураження.
Це вторинний засіб стримування
показати весь коментар
12.01.2022 19:58 Відповісти
Да что угодно, пехоту можно косить, бтр-ы, вертолеты..
показати весь коментар
12.01.2022 20:40 Відповісти
и главное, чтобы снаряды для этих пушек были в достаточном количестве...
показати весь коментар
12.01.2022 19:34 Відповісти
Вот как раз для таких пушек снарядов накоплено со времен совка было предостаточно на хранении. Вопрос только вот не пожгли ли их на складах в известное время когда пожары один за одним были.
показати весь коментар
12.01.2022 19:41 Відповісти
100% и утилизировать их некуда))))
показати весь коментар
13.01.2022 02:12 Відповісти
Зачем огнетушитель снаружи? В боевых условия практически гарантировано ему капец. Руками потом что ли тушить. Вообще внутри прячут. Первый раз вижу что б на бронетехнике снаружи присобачили огнетушитель.
показати весь коментар
12.01.2022 19:58 Відповісти
возможно, это его временное место - пока техника в ангаре....
мало ли что - не во внутрь же за ним нырять...
показати весь коментар
12.01.2022 20:10 Відповісти
У Шилки есть система УАППО. В то когда я служил, огнетушители на броню не вешали.
показати весь коментар
12.01.2022 22:38 Відповісти
Шайтан-арба.Но эту новость можно и пропустить
показати весь коментар
12.01.2022 20:04 Відповісти
Мне кажется это секретные данные должны быть.
показати весь коментар
12.01.2022 20:07 Відповісти
ВОбще да .шоб такие как ты своим любимым братушкам кацапским не слили...
показати весь коментар
12.01.2022 20:08 Відповісти
после кротов в ОПе..у нас секретов нет ! (к сожелению)
показати весь коментар
12.01.2022 20:11 Відповісти
Косилка пригодиться в хозяйстве.
показати весь коментар
12.01.2022 20:12 Відповісти
Шилка до Шилки, кацапу "праздник"
показати весь коментар
12.01.2022 20:13 Відповісти
Кацапу гроб "Патріот"!
показати весь коментар
12.01.2022 20:28 Відповісти
Дивився відео, де, на передовій, пара "Шилок" відпрацювала. Наші хлопці були дуже раді. Так що, ті, то проти "Шилок", йдіть до дупи.
показати весь коментар
12.01.2022 20:16 Відповісти
Їх як мінімум попарно треба, а ліпше 3-4. Повітря і земля попарно-перехресно..
показати весь коментар
13.01.2022 03:08 Відповісти
Шилка то дійсно гарна зброя для прикриття піхоти і бронетехніки як з повітря, так і з землі
показати весь коментар
12.01.2022 20:17 Відповісти
Как бывший офицер повторю, что говорили наши соседи-артиллеристы:
- Шилка - это, как волос на интимном месте: прикрывает, но не спасает !
показати весь коментар
12.01.2022 20:51 Відповісти
Войны в Карабахе и Сирии, показали что артиллерийские зенитные комплексы себя изжили.
Годится только как средство огневой поддержки.
показати весь коментар
12.01.2022 21:24 Відповісти
шилка в 2022 это карета на заклепках с мушкетами на крыше..или аркебузами 1430 года...короля СалоЛюдовика
показати весь коментар
12.01.2022 21:34 Відповісти
Ну когда ваши освободители зайдут например в один из городов Украины и будут бодро шагать по одному из проспектов города, и если вдруг витрина магазина упадет и начнет работать эта карета с мушкетами, а потом из окон и крыш еще подоспеют ребята с не менне архаичными РПГ - 7 и просто бутылками с бензином и калашами, то готовьтесь, падлы. Вас тут никто не ждет.
показати весь коментар
13.01.2022 00:26 Відповісти
та ятролю шучу какие ваши я с запора..ты какашка)
показати весь коментар
13.01.2022 17:15 Відповісти
америкоси у вєтнамі страждали відж нападів на автоколони із джунглів. В них залишились з війни 4 ствольні зенітні установки (прообрази Шилок) на базі кулемета Браунінг. Так вони іх присобачили в кузови грузовиків і на вертоліти Чинук. Скорострільність Браунінга дала знати - джунглі вирізалися як солома січкарнею. Туди б добавити нову РЛС і кілька штук ЗРК, ціни в не було.
На ютубі йде фільм про стички бронетранспортерів Бредлі з танками т 72, повчальне відео для танкістів, як їх луплять з віддалі 5 км а вони тільки з 2 км можуть потрапити. Так що, Шилка ще послужить.
показати весь коментар
12.01.2022 21:45 Відповісти
Так систему наведення теж напевно змінили... нєжданчик для козлорилих ))
показати весь коментар
13.01.2022 03:03 Відповісти
А кулеметів "максим" у нас часом немає? А що,на "тачанки" і вперед!..Я,чесно кажучи,думав,що такі раритети хіба що в музеї можна побачити.Мабуть відстав від часу . Ти диви,30 років країна шалено "розвивається"! Скільки "конче-засп" по Україні набудовано,скільки "мерсів", "лексаків" і "майбахів" позгнивало! ... А совкова "шилка" все одно в строю! ... Щоб,вас сучі діти,які 30 років"опікувались" українською армією ,на тому світі чорти варили!
показати весь коментар
13.01.2022 00:03 Відповісти
"Максими" якраз є. На полігонних стрільбах практикують..
показати весь коментар
13.01.2022 02:59 Відповісти
Все это , конечно, хорошо с советской ЗСУ-23-4 «Ши́лка».И скорострельность и броня противопульная ..Однако , Карл, возникла небольшая загвоздка .
Где взять снаряды 23 мм счетверенной пушки с такой скорострельностью 3400 выстрелов в минуту. Боекомплект последних выпусков 1979 года - 3 000 шт.
За период правления порошенок
было уничтожено 6 (шесть) крупных артиллерийских баз и 2 (два) Центральных арсенала.В Балаклее и Виннице У поляков и литовцев их почти не осталось..
т. е. стрелять не чем .. Крашенные цифрой только для парада.
показати весь коментар
13.01.2022 01:15 Відповісти
как боженька..разве сбить вертолет бмп бмд бтр если ее раньше не загасят...
показати весь коментар
13.01.2022 17:17 Відповісти
Может быть и идейка не плохая, на броне баки с огнетушилками присобачить как доп.защиту )
показати весь коментар
13.01.2022 02:56 Відповісти
Оркокосилка від Дніпро-М ))
показати весь коментар
13.01.2022 03:00 Відповісти
Туда бы систему наведения....
показати весь коментар
13.01.2022 11:46 Відповісти
давайте бредли покупайте....
показати весь коментар
13.01.2022 17:18 Відповісти
 
 