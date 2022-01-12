Балаклійський ремонтний завод передав ЗСУ партію відремонтованих ЗСУ-23-4М "Шилка". ФОТО

Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" передало Збройним силам України відремонтовані ЗСУ-23-4М "Шилка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

"Підприємство вчасно та якісно виконало капітальний ремонт техніки. Кожен етап відновлення контролювався фахівцями Міністерства оборони. Після проведення полігонних випробувань техніку передано замовнику", - йдеться у повідомленні.

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Довідка: ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстані до 2500 метрів та висоті до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки і в русі.