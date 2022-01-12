Россия ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения, – МИД РФ

РФ будет переходить к политике контрсдерживания, если НАТО будет пытаться сдерживать Россию.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит это будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, значит это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", - сказал Грушко на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам российского дипломата, разговор на заседании совета Россия-НАТО "получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".

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"И один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И своей практической деятельностью НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - заявил Грушко.

Россия, по его словам, твёрдо исходит из того, что "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал".

"Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Грушко.