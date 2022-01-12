Россия ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения, – МИД РФ
РФ будет переходить к политике контрсдерживания, если НАТО будет пытаться сдерживать Россию.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит это будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, значит это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", - сказал Грушко на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам российского дипломата, разговор на заседании совета Россия-НАТО "получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".
"И один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И своей практической деятельностью НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - заявил Грушко.
Россия, по его словам, твёрдо исходит из того, что "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал".
"Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Грушко.
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Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..
Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...
Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
совершенствуется в исскустве))
Україна для США надто цінна сьогодні, це ключ до всієї Європи, це ворота з Заходу на Схід, це контроль і Європи, і Росії одночасно.
США вкладе копійку - отримає долар.
То США, вклавши трильйон, витягнув з Афганістану 100 чи 2700?
Що це за загадковий "ресурс" такий вигідний?
Маячню про те що Україна якийсь там "ключ"? Чи ще якусь дебільну кацапську конспірологію про інтереси США?
Ну если тебе так тяжко думать - нахера это всем показывать?))))))
Гиг вліз в "інтелектуальну розмову" з одним словом - "почитай".
Мо ви зможете пояснити вузьколобому - що може принести такий величезний прибуток, з копійки долар (у 2700 разів), окрім макових плантацій?
Якось це мутно виглядає і не тільки для мене:
Але, якщо Гиг цього разу підтримав його а не мене, то ОК.
Тому що - "США вкладе копійку - отримає долар"
1грн = 100 копійок, 1 долар = 27 гривен.
27*100=2700
Я давав вам шанс на пояснення, але ви продовжуєте ганьбитися...
але в китаї нема в керівництві дурнів, бездарів та крадіїв., так як в нас.
їх та розстріляли нах.....й
Кожний, хто дружить з логікою, розуміє, що Кацапія існує, як недоімперія, виключно завдяки іржавій совєцькій ядерній зброї. Без неї це бандитське утворення й року б не проіснувало. І першими, хто поцупили б величезний шматок утворення були б Китай та Японія.
военно-техническое устрашение рашки
А интересы Украины они разве не должны учитывать?
Кацапские боты, вы там передайте руководству, в Украине российскую армию будут убивать.
меня семеро, а то я как дам....в смысле пердну, мало не покажется. Контрпродуктивно, а что делать. Контрлогика такая.
Отец этого контрпродуктивного посланника работал в внешней разведке. выбился в руководители через дружбу с будущим гекачепистом. в 1985 году в его прямом подчинении был Гордиевский Олег, его они планировали на резидента у бритов. Црушник стуканул, а имени не знал,Гордиевский попал под подозрение. Вызвали. допрашивал лично Грушко, но имени не знали и доказательств не было -оставили в подозрении и следили и ждали подтверждения от црушника. Гордиевский убежал, то есть поступил контрпродуктивно - должен был сдаться и искупить кровью свою вину, а он убежал. всех кто был соприкасался по работе с Гордиевским (около 40 человек) уволили, исключили т.д А Грушко не только остался, но стал перед ГКЧП первым замом всего КГБ Это уже его дружбан Крючков контрпродуктивно постарался постарался.