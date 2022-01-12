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Новости Война
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Россия ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения, – МИД РФ

Россия ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения, – МИД РФ

РФ будет переходить к политике контрсдерживания, если НАТО будет пытаться сдерживать Россию.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит это будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, значит это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе РФ, значит это будет поиск уязвимостей со стороны НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", - сказал Грушко на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам российского дипломата, разговор на заседании совета Россия-НАТО "получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам".

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"И один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И своей практической деятельностью НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других", - заявил Грушко.

Россия, по его словам, твёрдо исходит из того, что "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал".

"Мы не дадим этого сделать", - подчеркнул Грушко.

Автор: 

МИД РФ (1667) НАТО (9985) россия (95569)


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Топ комментарии
+65
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:22
+48
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:23
+23
Да что ж такое, в Параше куда не плюнь везде и всё контр, - контзапугивание, контсдерживание, контрмеры, контрпродуктивно и т.д. Ну буквально всё контра. Тебя московит ножиком пырнул, ты в ответ ему перначом по его тупой башке хрясь, та оно тут же визжит - контпродуктивно! А ведь в доброй традиции той же Параши контру к стенке ставить.
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12.01.2022 19:35
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Правила форума Совет форумчан
то есть нихрена не поменяется
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12.01.2022 19:21 Ответить
И ЭТО КОНТРПРОДУКТИВНО!
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12.01.2022 19:45 Ответить
Та нет. Снимут штаны и будут голой жопой ёжика пугать.
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12.01.2022 22:39 Ответить
я ж и говорю, что нифига не поменяется
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13.01.2022 04:46 Ответить
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:22 Ответить
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:23 Ответить
Так і цього разу Київ сидів удома. Виходив масово тільки на Майдан вихідного дня. Трохи покричати. А в ніч на 19 лютого Майдан був майже порожній. Галичанам треба подякувати. Та іншим провінціям.
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12.01.2022 20:24 Ответить
Гарні історії будуть читати майбутні покоління переселенців, самих справжніх патріотів. Розглядаючи через лупу чудо на Дніпрі, де правда декілька тисяч молодих людей загинуло, а домівки мільйонів стали буфером між заходом та сходом.
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12.01.2022 20:43 Ответить
це про що,переселенець?
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12.01.2022 21:16 Ответить
сдерживать и запугивать воронеж это сильная политика
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12.01.2022 19:23 Ответить
В штаны наложит ? Чтобы вонью отпугивать ?
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12.01.2022 19:32 Ответить
"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
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12.01.2022 19:33 Ответить
Кацапи, наліпіть Іскандери з гімна (поки мороз на вулиці) і розставте вздовж своїх кордонів. Нехай весь світ дивиться у ваш бік з невимовним жахом.
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12.01.2022 19:33 Ответить
кстати да, чего слепил их известнейший гамноскульптор в этом году? чего то не сильно освещено. похоже уже и гамна уже меньше чем гуталина. если тот гуталин конешно есть )
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12.01.2022 19:53 Ответить
А може майстер вже слухає Кобзона? А зміну собі не підготував
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12.01.2022 20:22 Ответить
прайд из тигров слепил)))
совершенствуется в исскустве))
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12.01.2022 20:38 Ответить
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12.01.2022 20:48 Ответить
уже нашёл ) только прайд это у львов, по классике. значит он пошёл ещё дальше ))
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12.01.2022 20:51 Ответить
Там уже прайд из скульпторов.
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12.01.2022 21:12 Ответить
)))))) это приемник. у них традиция, готовить приемников и транзит. если не власти то "творчества"
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12.01.2022 21:52 Ответить
шо там с недвигой в воронеже?
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12.01.2022 19:34 Ответить
- чекають змін ...
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12.01.2022 20:48 Ответить
Будут пугать ежа - голой жопой?
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12.01.2022 19:35 Ответить
Да что ж такое, в Параше куда не плюнь везде и всё контр, - контзапугивание, контсдерживание, контрмеры, контрпродуктивно и т.д. Ну буквально всё контра. Тебя московит ножиком пырнул, ты в ответ ему перначом по его тупой башке хрясь, та оно тут же визжит - контпродуктивно! А ведь в доброй традиции той же Параши контру к стенке ставить.
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12.01.2022 19:35 Ответить
а чого дивуватися: в геополітичного покруча ре фе - така само звихнута логіка
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12.01.2022 19:39 Ответить
А Югославия причем?
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12.01.2022 19:46 Ответить
А ни при чём, в 1997 году ни какой Югославии в природе не существовало. Это московит хрюкнул и в кусты.
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12.01.2022 19:52 Ответить
Какую Югославию? В 1997 году ни какой Югославии уже и в помине не было. 6 лет как не было. Вы, московит, опять врёте.
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12.01.2022 19:51 Ответить
зачем бомбить ? половина хавки импорт из за бугра , жрать не дать ,они сами ***** в сортире замочат ....2021 г. - Объем импорта мяса (кроме мяса птицы) в России по итогам 2020 года составил 269,5 тыс. тонн,.. 2019 года импорт свежих и сушеных фруктов в Россию составил 4,7 млн тонн ,.. Импорт вырос до 245 тыс. тонн... итд
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12.01.2022 20:07 Ответить
крупы Импорт вырос до 245 тыс. тонн
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12.01.2022 20:08 Ответить
В Росії продовольча криза уже, населення скорочується дикими темпами...Одне що і уміють - нападати на слабших
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12.01.2022 19:42 Ответить
Ми будемо так сильно боротися за мир, що не залишимо каменя на камені у Європі!© РФ
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12.01.2022 19:45 Ответить
На)( їм Европу руйнувати?! Де вони прогулюватимуть своє бабло?! Їм України з головою вистачить.
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12.01.2022 20:26 Ответить
Американцы не ставили ввязываться в войну в Афганистане против талибов. Хотя Афганистан был стратегическим союзником США.
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12.01.2022 19:45 Ответить
В Афганістані був потрібний для США ресурс, зараз він їм не цікавий - вирішили піти.

Україна для США надто цінна сьогодні, це ключ до всієї Європи, це ворота з Заходу на Схід, це контроль і Європи, і Росії одночасно.

США вкладе копійку - отримає долар.
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12.01.2022 19:48 Ответить
"США вкладе копійку - отримає долар."
То США, вклавши трильйон, витягнув з Афганістану 100 чи 2700?
Що це за загадковий "ресурс" такий вигідний?
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12.01.2022 21:13 Ответить
почитай...
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12.01.2022 21:19 Ответить
Що "почитати"?
Маячню про те що Україна якийсь там "ключ"? Чи ще якусь дебільну кацапську конспірологію про інтереси США?
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12.01.2022 22:50 Ответить
ты задал вопрос...длумаешь кто то вместо тебя в гугле ковыряться будет?иши сам
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12.01.2022 22:51 Ответить
То ви ще й ?
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12.01.2022 22:54 Ответить
не, ну шо ты несешь? Любому , не узколобому все понятно, про шо Гыг тебе написал.
Ну если тебе так тяжко думать - нахера это всем показывать?))))))
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13.01.2022 01:17 Ответить
Навіщо стільки зайвого тексту?
Гиг вліз в "інтелектуальну розмову" з одним словом - "почитай".
Мо ви зможете пояснити вузьколобому - що може принести такий величезний прибуток, з копійки долар (у 2700 разів), окрім макових плантацій?
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13.01.2022 01:45 Ответить
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15.01.2022 04:40 Ответить
Я хотів побачити що відповість , бо іноді він пише щось таке:


Якось це мутно виглядає і не тільки для мене:

Але, якщо Гиг цього разу підтримав його а не мене, то ОК.
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15.01.2022 22:02 Ответить
Чому 2700?
Тому що - "США вкладе копійку - отримає долар"
1грн = 100 копійок, 1 долар = 27 гривен.
27*100=2700
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15.01.2022 22:09 Ответить
Ти трохи таки плуг...
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17.01.2022 05:06 Ответить
То й добре.
Я давав вам шанс на пояснення, але ви продовжуєте ганьбитися...
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17.01.2022 11:14 Ответить
это шо то новое. раньше постоянно было типо "не симметричный ответ" ))). мабуть уже не только денег нет, но и не держутся )) санкции, даже вобщем то символические, пошли им явно на пользу.
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12.01.2022 19:47 Ответить
явно на китай розраховують.
але в китаї нема в керівництві дурнів, бездарів та крадіїв., так як в нас.
їх та розстріляли нах.....й
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12.01.2022 19:48 Ответить
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12.01.2022 19:49 Ответить
забеременеет расия от отсасывания... и это станет повторным прецедентом непорочного зачатия... соси расия, соси...
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12.01.2022 19:51 Ответить
Россия так ухватилась за Украину, потому что Россия на самом деле хочет того же, что и Украина - это стать семьей Запада. Вот истинный подтекст ее психологии, которая скрывается под маской той, которую все видят, но внутри она такая же, как Украина.
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12.01.2022 19:53 Ответить
Просто смішно, як "бензоколонка" нахабно смикається проти супердержави, ВВП тільки одного штату Каліфорнія якої в ДВА РАЗИ більший, ніж у всієї Кацапії.
Кожний, хто дружить з логікою, розуміє, що Кацапія існує, як недоімперія, виключно завдяки іржавій совєцькій ядерній зброї. Без неї це бандитське утворення й року б не проіснувало. І першими, хто поцупили б величезний шматок утворення були б Китай та Японія.
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12.01.2022 19:56 Ответить
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12.01.2022 20:02 Ответить


военно-техническое устрашение рашки
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13.01.2022 00:48 Ответить
покійний совок все "стримував і стримував, стримував і стримував 70 років" поки не здох.
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12.01.2022 20:03 Ответить
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12.01.2022 20:03 Ответить
Марення здихаючої імперії, точніше вже пародії на неї. Не треба було "лізти" в Україну.
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12.01.2022 20:05 Ответить
Кацапы, неужели будете НАТО пугать своими лаптями?!
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12.01.2022 20:28 Ответить
Лапті вже не актуальні... У кацапів на сьогодні в тренді обісрані порткі...
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12.01.2022 20:45 Ответить
Кацапи, ми вас похрестили, ми вас і відспіваємо. (с)
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12.01.2022 20:43 Ответить
да пошли вы в сраку, твари заманали...
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12.01.2022 20:45 Ответить
"принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех"

А интересы Украины они разве не должны учитывать?
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12.01.2022 20:49 Ответить
И бабочка просто ох...ел узнав реальные геополитические расклады , посмотрев в глаза *****, спрут вне бабочки , а штаты выше договорняков , лично я поддерживаю сша
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12.01.2022 20:55 Ответить
Шоветский шоюз тоже с НАТО хотел посоревноваться. Потом просил ножки буша чтобы не сдохнуть. А Рашка ето далеко даже на половину не шоветский шоюз.
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12.01.2022 21:02 Ответить
Росия в одном ролике https://www.youtube.com/watch?v=kOgvSYqza0g
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12.01.2022 21:06 Ответить
Аж з монітора запах пішов
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12.01.2022 21:11 Ответить
Пісєц помідорам з Вороніжом...
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12.01.2022 21:09 Ответить
такую стратегию в противостоянии НАТО, в свое время, пытался покойный эсэсэсэр проводить, да пупок не выдержал да и развязался....и где сейчас тот покойник, и где НАТО??? То же самое будет и с расейкой, которая в разы слабее эсэсэсэра по всем критериям, только это произойдет быстрее .....
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12.01.2022 21:57 Ответить
Вонючие рашистские гавнари, пытаются угрожать цивилизованному миру!
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12.01.2022 22:05 Ответить
Ну годиков на пять на трибунале чел уже наговорил.
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12.01.2022 22:36 Ответить
А да, когда Азербайджан отымел Армению, хде была ихняя хваленая одекабе? Выражала чувство глубокой озадаченности? Другое дело безоружные казахи! Ну как тут удержаться?!!!

Кацапские боты, вы там передайте руководству, в Украине российскую армию будут убивать.
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12.01.2022 22:40 Ответить
контрпродуктивно - как это буквально понимать ? Умнейший дипломат однако. Когда то Громыко называли за глаза мистер нет, а Молотова, когда работал в МИДе -каменная задница. Такие были упоротые. Эта терминология как раз с той эпохи. Лавров долгое время работал в помощниках у Козырева. Ну а папаша Козырева (случайно нашел) был помощником у каменной задницы. Оттуда и все эти пассажи контрлогики. Вы будете искать у нас бреши, а мы в ответ у Вас. Лучше позовите ваятелей с Якутии, они могут с подручного материала (дешево, однако) заделать все бреши. Вы нам угрожаете, а мы пойдем воевать. Так что лучше соглашайтесь, иначе -держите
меня семеро, а то я как дам....в смысле пердну, мало не покажется. Контрпродуктивно, а что делать. Контрлогика такая.
Отец этого контрпродуктивного посланника работал в внешней разведке. выбился в руководители через дружбу с будущим гекачепистом. в 1985 году в его прямом подчинении был Гордиевский Олег, его они планировали на резидента у бритов. Црушник стуканул, а имени не знал,Гордиевский попал под подозрение. Вызвали. допрашивал лично Грушко, но имени не знали и доказательств не было -оставили в подозрении и следили и ждали подтверждения от црушника. Гордиевский убежал, то есть поступил контрпродуктивно - должен был сдаться и искупить кровью свою вину, а он убежал. всех кто был соприкасался по работе с Гордиевским (около 40 человек) уволили, исключили т.д А Грушко не только остался, но стал перед ГКЧП первым замом всего КГБ Это уже его дружбан Крючков контрпродуктивно постарался постарался.
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12.01.2022 22:48 Ответить
***** пу#ина мать, переговоры о безопасности выгребной ямы-404 и здесь свинособаки набухались в зюську! Що той зайвехромосом меле, з розуму з'їхав???
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12.01.2022 22:57 Ответить
Контрустрашения - контррассмешения придурки лаптеногие...
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12.01.2022 23:39 Ответить
чья бы корова мычала, но только не кацапсинская... а лучше всего ввести упредительные меры против кацапстана...
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13.01.2022 07:03 Ответить
 
 