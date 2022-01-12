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Росія відповість НАТО політикою контрстримування та контрзалякування, – МЗС РФ

Росія відповість НАТО політикою контрстримування та контрзалякування, – МЗС РФ

РФ переходитиме до політики контрстримування, якщо НАТО намагатиметься стримувати Росію.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко за підсумками засідання ради Росія-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо НАТО переходить на політику стримування, значить це буде з нашого боку політика контрстримування. Якщо це буде залякування, значить це буде контрзалякування. Якщо це буде пошук якихось вразливостей в оборонній системі РФ, це буде пошук вразливостей з боку НАТО. Це не наш вибір, але іншого шляху не буде, якщо нам не вдасться зламати нинішній дуже небезпечний перебіг подій", - сказав Грушко на пресконференції у Брюсселі.

За словами російського дипломата, розмова на засіданні ради Росія-НАТО "вийшла досить відверта, пряма, глибока, насичена, але одночасно вона виявила велику кількість розбіжностей з фундаментальних питань".

Також читайте: Пєсков про перемовини РФ зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки": Тут немає місця якимось ультиматумам

"І одне з головних питань полягає в тому, що НАТО розуміє принцип неподільності безпеки вибірково. В очах НАТО він існує лише для членів альянсу. І своєю практичною діяльністю НАТО не має наміру враховувати інтереси безпеки інших", - заявив Грушко.

Росія, за його словами, твердо виходить з того, що "принцип неподільності безпеки повинен враховувати інтереси всіх, що спроби збудувати безпеку проти Росії без участі Росії контрпродуктивні, вони приречені на провал".

"Ми не дамо цього зробити", - наголосив Грушко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Будь-яке розширення Альянсу - загроза для Росії

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МЗС рф (961) НАТО (6445) росія (65191)


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Топ коментарі
+65
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:22
+48
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:23
+23
Да что ж такое, в Параше куда не плюнь везде и всё контр, - контзапугивание, контсдерживание, контрмеры, контрпродуктивно и т.д. Ну буквально всё контра. Тебя московит ножиком пырнул, ты в ответ ему перначом по его тупой башке хрясь, та оно тут же визжит - контпродуктивно! А ведь в доброй традиции той же Параши контру к стенке ставить.
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12.01.2022 19:35
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то есть нихрена не поменяется
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12.01.2022 19:21 Відповісти
И ЭТО КОНТРПРОДУКТИВНО!
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12.01.2022 19:45 Відповісти
Та нет. Снимут штаны и будут голой жопой ёжика пугать.
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12.01.2022 22:39 Відповісти
я ж и говорю, что нифига не поменяется
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13.01.2022 04:46 Відповісти
Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:22 Відповісти
Ще раз, і ще раз, не забуваймо: ми перемогли тоді - масою, числом. (В кінцевому підсумку - О. Субтельним, який встиг цілому поколінню школярів 1990-х вкласти в голови: УНР програла, бо "Київ сидів удома", висновок: коли є загроза країні, не сиди вдома). Це був той безцінний історичний момент, коли країну, дослівно, врятував особисто кожен із тих, хто став на захист Майдану, хай не конче свідомо: кінцева сума докладених зусиль врятувала.

Ось це й є те "чудо на Дніпрі", яке майбутні покоління розглядатимуть крізь лупу, намагаючись вирахувати загадкове "число Дельта", котре - і тільки воно! - дозволяє час від часу побачити в історії "народ" - як колективного індивіда...

Ще раз, "борисфенці" (як звав нас Нострадамус): в 2014-му ми "дали Дельту". І тільки ми одні її поки що дали - не тільки порівняно з білорусами чи казахами (що вже всім очевидно), а на всьому просторі "Европы от Лиссабона до Владивостока" (с). Увімкненим інстинктом колективної небезпеки, так. Бережімо цей інстинкт: нічого ціннішого в нас наразі немає. Нічого безціннішого й потрібнішого людству на цьому етапі історії. https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 19:23 Відповісти
Так і цього разу Київ сидів удома. Виходив масово тільки на Майдан вихідного дня. Трохи покричати. А в ніч на 19 лютого Майдан був майже порожній. Галичанам треба подякувати. Та іншим провінціям.
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12.01.2022 20:24 Відповісти
Гарні історії будуть читати майбутні покоління переселенців, самих справжніх патріотів. Розглядаючи через лупу чудо на Дніпрі, де правда декілька тисяч молодих людей загинуло, а домівки мільйонів стали буфером між заходом та сходом.
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12.01.2022 20:43 Відповісти
це про що,переселенець?
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12.01.2022 21:16 Відповісти
сдерживать и запугивать воронеж это сильная политика
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12.01.2022 19:23 Відповісти
В штаны наложит ? Чтобы вонью отпугивать ?
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12.01.2022 19:32 Відповісти
"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
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12.01.2022 19:33 Відповісти
Кацапи, наліпіть Іскандери з гімна (поки мороз на вулиці) і розставте вздовж своїх кордонів. Нехай весь світ дивиться у ваш бік з невимовним жахом.
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12.01.2022 19:33 Відповісти
кстати да, чего слепил их известнейший гамноскульптор в этом году? чего то не сильно освещено. похоже уже и гамна уже меньше чем гуталина. если тот гуталин конешно есть )
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12.01.2022 19:53 Відповісти
А може майстер вже слухає Кобзона? А зміну собі не підготував
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12.01.2022 20:22 Відповісти
прайд из тигров слепил)))
совершенствуется в исскустве))
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12.01.2022 20:38 Відповісти
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12.01.2022 20:48 Відповісти
уже нашёл ) только прайд это у львов, по классике. значит он пошёл ещё дальше ))
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12.01.2022 20:51 Відповісти
Там уже прайд из скульпторов.
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12.01.2022 21:12 Відповісти
)))))) это приемник. у них традиция, готовить приемников и транзит. если не власти то "творчества"
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12.01.2022 21:52 Відповісти
шо там с недвигой в воронеже?
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12.01.2022 19:34 Відповісти
- чекають змін ...
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12.01.2022 20:48 Відповісти
Будут пугать ежа - голой жопой?
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12.01.2022 19:35 Відповісти
Да что ж такое, в Параше куда не плюнь везде и всё контр, - контзапугивание, контсдерживание, контрмеры, контрпродуктивно и т.д. Ну буквально всё контра. Тебя московит ножиком пырнул, ты в ответ ему перначом по его тупой башке хрясь, та оно тут же визжит - контпродуктивно! А ведь в доброй традиции той же Параши контру к стенке ставить.
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12.01.2022 19:35 Відповісти
а чого дивуватися: в геополітичного покруча ре фе - така само звихнута логіка
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12.01.2022 19:39 Відповісти
А Югославия причем?
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12.01.2022 19:46 Відповісти
А ни при чём, в 1997 году ни какой Югославии в природе не существовало. Это московит хрюкнул и в кусты.
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12.01.2022 19:52 Відповісти
Какую Югославию? В 1997 году ни какой Югославии уже и в помине не было. 6 лет как не было. Вы, московит, опять врёте.
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12.01.2022 19:51 Відповісти
зачем бомбить ? половина хавки импорт из за бугра , жрать не дать ,они сами ***** в сортире замочат ....2021 г. - Объем импорта мяса (кроме мяса птицы) в России по итогам 2020 года составил 269,5 тыс. тонн,.. 2019 года импорт свежих и сушеных фруктов в Россию составил 4,7 млн тонн ,.. Импорт вырос до 245 тыс. тонн... итд
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12.01.2022 20:07 Відповісти
крупы Импорт вырос до 245 тыс. тонн
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12.01.2022 20:08 Відповісти
В Росії продовольча криза уже, населення скорочується дикими темпами...Одне що і уміють - нападати на слабших
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12.01.2022 19:42 Відповісти
Ми будемо так сильно боротися за мир, що не залишимо каменя на камені у Європі!© РФ
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12.01.2022 19:45 Відповісти
На)( їм Европу руйнувати?! Де вони прогулюватимуть своє бабло?! Їм України з головою вистачить.
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12.01.2022 20:26 Відповісти
Американцы не ставили ввязываться в войну в Афганистане против талибов. Хотя Афганистан был стратегическим союзником США.
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12.01.2022 19:45 Відповісти
В Афганістані був потрібний для США ресурс, зараз він їм не цікавий - вирішили піти.

Україна для США надто цінна сьогодні, це ключ до всієї Європи, це ворота з Заходу на Схід, це контроль і Європи, і Росії одночасно.

США вкладе копійку - отримає долар.
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12.01.2022 19:48 Відповісти
"США вкладе копійку - отримає долар."
То США, вклавши трильйон, витягнув з Афганістану 100 чи 2700?
Що це за загадковий "ресурс" такий вигідний?
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12.01.2022 21:13 Відповісти
почитай...
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12.01.2022 21:19 Відповісти
Що "почитати"?
Маячню про те що Україна якийсь там "ключ"? Чи ще якусь дебільну кацапську конспірологію про інтереси США?
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12.01.2022 22:50 Відповісти
ты задал вопрос...длумаешь кто то вместо тебя в гугле ковыряться будет?иши сам
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12.01.2022 22:51 Відповісти
То ви ще й ?
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12.01.2022 22:54 Відповісти
не, ну шо ты несешь? Любому , не узколобому все понятно, про шо Гыг тебе написал.
Ну если тебе так тяжко думать - нахера это всем показывать?))))))
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13.01.2022 01:17 Відповісти
Навіщо стільки зайвого тексту?
Гиг вліз в "інтелектуальну розмову" з одним словом - "почитай".
Мо ви зможете пояснити вузьколобому - що може принести такий величезний прибуток, з копійки долар (у 2700 разів), окрім макових плантацій?
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13.01.2022 01:45 Відповісти
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15.01.2022 04:40 Відповісти
Я хотів побачити що відповість , бо іноді він пише щось таке:


Якось це мутно виглядає і не тільки для мене:

Але, якщо Гиг цього разу підтримав його а не мене, то ОК.
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15.01.2022 22:02 Відповісти
Чому 2700?
Тому що - "США вкладе копійку - отримає долар"
1грн = 100 копійок, 1 долар = 27 гривен.
27*100=2700
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15.01.2022 22:09 Відповісти
Ти трохи таки плуг...
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17.01.2022 05:06 Відповісти
То й добре.
Я давав вам шанс на пояснення, але ви продовжуєте ганьбитися...
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17.01.2022 11:14 Відповісти
это шо то новое. раньше постоянно было типо "не симметричный ответ" ))). мабуть уже не только денег нет, но и не держутся )) санкции, даже вобщем то символические, пошли им явно на пользу.
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12.01.2022 19:47 Відповісти
явно на китай розраховують.
але в китаї нема в керівництві дурнів, бездарів та крадіїв., так як в нас.
їх та розстріляли нах.....й
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12.01.2022 19:48 Відповісти
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12.01.2022 19:49 Відповісти
забеременеет расия от отсасывания... и это станет повторным прецедентом непорочного зачатия... соси расия, соси...
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12.01.2022 19:51 Відповісти
Россия так ухватилась за Украину, потому что Россия на самом деле хочет того же, что и Украина - это стать семьей Запада. Вот истинный подтекст ее психологии, которая скрывается под маской той, которую все видят, но внутри она такая же, как Украина.
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12.01.2022 19:53 Відповісти
Просто смішно, як "бензоколонка" нахабно смикається проти супердержави, ВВП тільки одного штату Каліфорнія якої в ДВА РАЗИ більший, ніж у всієї Кацапії.
Кожний, хто дружить з логікою, розуміє, що Кацапія існує, як недоімперія, виключно завдяки іржавій совєцькій ядерній зброї. Без неї це бандитське утворення й року б не проіснувало. І першими, хто поцупили б величезний шматок утворення були б Китай та Японія.
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12.01.2022 19:56 Відповісти
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12.01.2022 20:02 Відповісти


военно-техническое устрашение рашки
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13.01.2022 00:48 Відповісти
покійний совок все "стримував і стримував, стримував і стримував 70 років" поки не здох.
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12.01.2022 20:03 Відповісти
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12.01.2022 20:03 Відповісти
Марення здихаючої імперії, точніше вже пародії на неї. Не треба було "лізти" в Україну.
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12.01.2022 20:05 Відповісти
Кацапы, неужели будете НАТО пугать своими лаптями?!
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12.01.2022 20:28 Відповісти
Лапті вже не актуальні... У кацапів на сьогодні в тренді обісрані порткі...
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12.01.2022 20:45 Відповісти
Кацапи, ми вас похрестили, ми вас і відспіваємо. (с)
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12.01.2022 20:43 Відповісти
да пошли вы в сраку, твари заманали...
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12.01.2022 20:45 Відповісти
"принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех"

А интересы Украины они разве не должны учитывать?
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12.01.2022 20:49 Відповісти
И бабочка просто ох...ел узнав реальные геополитические расклады , посмотрев в глаза *****, спрут вне бабочки , а штаты выше договорняков , лично я поддерживаю сша
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12.01.2022 20:55 Відповісти
Шоветский шоюз тоже с НАТО хотел посоревноваться. Потом просил ножки буша чтобы не сдохнуть. А Рашка ето далеко даже на половину не шоветский шоюз.
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12.01.2022 21:02 Відповісти
Росия в одном ролике https://www.youtube.com/watch?v=kOgvSYqza0g
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12.01.2022 21:06 Відповісти
Аж з монітора запах пішов
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12.01.2022 21:11 Відповісти
Пісєц помідорам з Вороніжом...
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12.01.2022 21:09 Відповісти
такую стратегию в противостоянии НАТО, в свое время, пытался покойный эсэсэсэр проводить, да пупок не выдержал да и развязался....и где сейчас тот покойник, и где НАТО??? То же самое будет и с расейкой, которая в разы слабее эсэсэсэра по всем критериям, только это произойдет быстрее .....
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12.01.2022 21:57 Відповісти
Вонючие рашистские гавнари, пытаются угрожать цивилизованному миру!
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12.01.2022 22:05 Відповісти
Ну годиков на пять на трибунале чел уже наговорил.
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12.01.2022 22:36 Відповісти
А да, когда Азербайджан отымел Армению, хде была ихняя хваленая одекабе? Выражала чувство глубокой озадаченности? Другое дело безоружные казахи! Ну как тут удержаться?!!!

Кацапские боты, вы там передайте руководству, в Украине российскую армию будут убивать.
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12.01.2022 22:40 Відповісти
контрпродуктивно - как это буквально понимать ? Умнейший дипломат однако. Когда то Громыко называли за глаза мистер нет, а Молотова, когда работал в МИДе -каменная задница. Такие были упоротые. Эта терминология как раз с той эпохи. Лавров долгое время работал в помощниках у Козырева. Ну а папаша Козырева (случайно нашел) был помощником у каменной задницы. Оттуда и все эти пассажи контрлогики. Вы будете искать у нас бреши, а мы в ответ у Вас. Лучше позовите ваятелей с Якутии, они могут с подручного материала (дешево, однако) заделать все бреши. Вы нам угрожаете, а мы пойдем воевать. Так что лучше соглашайтесь, иначе -держите
меня семеро, а то я как дам....в смысле пердну, мало не покажется. Контрпродуктивно, а что делать. Контрлогика такая.
Отец этого контрпродуктивного посланника работал в внешней разведке. выбился в руководители через дружбу с будущим гекачепистом. в 1985 году в его прямом подчинении был Гордиевский Олег, его они планировали на резидента у бритов. Црушник стуканул, а имени не знал,Гордиевский попал под подозрение. Вызвали. допрашивал лично Грушко, но имени не знали и доказательств не было -оставили в подозрении и следили и ждали подтверждения от црушника. Гордиевский убежал, то есть поступил контрпродуктивно - должен был сдаться и искупить кровью свою вину, а он убежал. всех кто был соприкасался по работе с Гордиевским (около 40 человек) уволили, исключили т.д А Грушко не только остался, но стал перед ГКЧП первым замом всего КГБ Это уже его дружбан Крючков контрпродуктивно постарался постарался.
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12.01.2022 22:48 Відповісти
***** пу#ина мать, переговоры о безопасности выгребной ямы-404 и здесь свинособаки набухались в зюську! Що той зайвехромосом меле, з розуму з'їхав???
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12.01.2022 22:57 Відповісти
Контрустрашения - контррассмешения придурки лаптеногие...
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12.01.2022 23:39 Відповісти
чья бы корова мычала, но только не кацапсинская... а лучше всего ввести упредительные меры против кацапстана...
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13.01.2022 07:03 Відповісти
 
 