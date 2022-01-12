Действие ограничений против олигархов распространят за пределы страны, - Малюська
Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед СНБО задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения действовали не только в пределах Украины.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", – пояснил он в эфире телеканала "Рада" в среду вечером.
Малюська подчеркнул, что статус олигарха "автоматом" приведет к преградам ведению бизнеса за рубежом.
"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", – добавил глава Минюста.
Он напомнил, что отведенный олигархам 6-месячный срок на избавления от определенных законом признаков олигарха истекает 7 мая, после которого начнется сбор информации о них и подготовка проектов решений на СНБО с предоставлением бизнесменам возможности возразить против присвоения им такого статуса.
"Сопротивление большое, война не закончилась. Еще есть несколько рубежей защиты, которые, очевидно, будут задействованы олигархами. Но пока ничего непрогнозируемого не произошло, они не придумали чего такого, чего мы заранее не ожидали", – отметил Малюська.
Глава Минюста сравнил олигархов со слоном, которого ранее ключевые лица государства пытались не замечать в комнате, тогда как сейчас президент указал на необходимость изменить ситуацию.
"Давайте для этого слона установим рамки. Если ему эти рамки не нравятся, то он идет куда подальше, и далее будет содержаться в специальном режиме. А так этот слон должен похудеть. Должен научиться вести себя в комнате, не забирать все, что ему захочется, своим хоботом и не затаптывать тех, кто ему не нравится", – заявил Малюська.
По его словам, делается попытка сделать слона "таким домашним животным, ученым, спокойным, которое помогает окружающим, а не угрожает им и не отбирает все, что нужно".
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В 2019 году президент Зеленский в своём стиле пафосно презентовал запуск онлайн-проекта "Лифт", который «помог бы
новым людям прийти в политику без пап, мам, депутатов, министров и воплотить новые идеи в управлении государством».
Для этого необходимо было просто отправить резюме в кабмин и начать строить новое государство!
Перед новым годом я отправил депутатское обращение на имя премьер-министра Д. Шмыгаля с просьбой предоставить список украинцев, которые в рамках социального проекта Зеленского были трудоустроены в органы власти.
За пару недель мне пришло десяток ответов от министерств (в т.ч. цифровой трансформации, которая курирует данный проект), все они с идентичными ответами, что с 2019 года и по сей день, никто в рамках этого проекта на должности в министерства трудоустроен не был!
В очередной раз из украинцев сделали свидетелей секты ****@жа Зеленского,
в которой Украина превратилась в сплошной грузовой социальный лифт, который открывает свои двери только перед сватами президента - прототипами которых являются Гогилашвили, Мецгер.
С большим интересом жду дальнейшие ответы)
Хватит , устал, огорчаться не буду, дам отдохнуть и себе и верблюду...
Глядя на небо я лежал в мешке спальном... Думать хотелось о чем-то глобальном...
-НАШ КАРАВАН ПРИБЛИЖАЕТСЯ У СВЕТУ, кто видит сны , кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте(кто-та из 72%)... КТО? -А , не важно, ведь главное вместе...
Главное к свету, а там будь, что будет, солнце мой "труп"(инфантильный) поцелуем разбудит...
Общий порыв сцементировал груди... Люди и стремя , стремя и люди....
К Западу от Украины просто взять и без доказательств арестовать активы нельзя. За такое там сцаными тряпками по морде бьют.
Если Малюська не в курсе, то хай у Венедиктовой спросит, чейто ей срочно припекло в отпуск, когда надо было подозрение Порошенко подписывать.