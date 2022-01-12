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Дію обмежень проти олігархів розповсюдять за межі країни, - Малюська

Дію обмежень проти олігархів розповсюдять за межі країни, - Малюська

Президент України Володимир Зеленський поставив перед РНБО завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження діяли не лише в межах України.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном", – пояснив він у ефірі телеканалу "Рада" у середу ввечері.

Малюська наголосив, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", – додав глава Мін'юсту.

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Він нагадав, що відведений олігархам 6-місячний термін на позбавлення від визначених законом ознак олігарха закінчується 7 травня. Після цього розпочнеться збір інформації про них та підготовка проектів рішень на РНБО з наданням бізнесменам можливості заперечити проти надання їм такого статусу.

"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не придумали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", – зазначив Малюська.

Глава Мін'юсту порівняв олігархів зі слоном, якого раніше ключові особи держави намагалися не помічати в кімнаті, тоді як зараз президент наголосив на необхідності змінити ситуацію.

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"Давайте для цього слона встановимо рамки. Якщо йому ці рамки не подобаються, то він йде куди подалі, і далі утримуватиметься в спеціальному режимі. А так цей слон повинен схуднути. Повинен навчитися поводитися в кімнаті, не забирати все, що йому захочеться , своїм хоботом і не затоптувати тих, хто йому не подобається", – продовжив Малюська.

За його словами, робиться спроба зробити слона "такою домашньою твариною, вченою, спокійною, яка допомагає оточуючим, а не загрожує їм і не відбирає все, що потрібно".

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) олігарх (931) Малюська Денис (402) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+26
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12.01.2022 21:19
+19
Бугагага! США вже давно одного олігарха штроблять, але у ДИБІЛІВ він не олігарх. Тобто щоб за вашими хотелками інші порушували своє законодавство???
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12.01.2022 21:13
+19
Так уже давно. Беня вон из Украины никуда даже не суется - везде ему цугундер.
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12.01.2022 21:23
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малюска - пациент кунст-камеры
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12.01.2022 22:43 Відповісти
мда, родись пораньше, так парился бы в банке со спиртом в Кунсткамере в Санкт-Ленинграде
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12.01.2022 23:58 Відповісти
Малюська с самого начала создавал впечатление откровенного олигофрена, сейчас все уже привыкли.
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12.01.2022 22:45 Відповісти
Оце файно, гниди-олігархи всі є злочинцями і їм нема місця на цьому Світі.
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12.01.2022 22:49 Відповісти
Какой вы наивный, однако.
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12.01.2022 23:20 Відповісти
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https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4722947331075692?__cft__[0]=AZV0ocwyn4XSzg5HvC4iR8e2ZLkYnmMy_YnzEMTrqLg2ZM2IHYLZMbYxNjEnt3Ss9m8lRVbY-r1vlHANu8_nBohoH5qyZPjK3Za9V_HBuArRwpBXuCAvI5SO3w_bIcMOxmw&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 16:22 ·



В 2019 году президент Зеленский в своём стиле пафосно презентовал запуск онлайн-проекта "Лифт", который «помог бы
новым людям прийти в политику без пап, мам, депутатов, министров и воплотить новые идеи в управлении государством».
Для этого необходимо было просто отправить резюме в кабмин и начать строить новое государство!

Перед новым годом я отправил депутатское обращение на имя премьер-министра Д. Шмыгаля с просьбой предоставить список украинцев, которые в рамках социального проекта Зеленского были трудоустроены в органы власти.

За пару недель мне пришло десяток ответов от министерств (в т.ч. цифровой трансформации, которая курирует данный проект), все они с идентичными ответами, что с 2019 года и по сей день, никто в рамках этого проекта на должности в министерства трудоустроен не был!

В очередной раз из украинцев сделали свидетелей секты ****@жа Зеленского,
в которой Украина превратилась в сплошной грузовой социальный лифт, который открывает свои двери только перед сватами президента - прототипами которых являются Гогилашвили, Мецгер.

С большим интересом жду дальнейшие ответы)
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12.01.2022 22:52 Відповісти
У Додіка явно передоз...
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12.01.2022 23:15 Відповісти
А шо це зебилы, как будто тока дорвались до власти, тока ща начали , шо-та повякивать про олигархов? Та як Юля, спали-спали-мовчали, а заре взяли , та й проснули... Ща зарисуются заточкой и опять- в спячку. Походу, в великому крадiвництвi преуспели, можно и на досрочные... Больше и ненужно...
Хватит , устал, огорчаться не буду, дам отдохнуть и себе и верблюду...
Глядя на небо я лежал в мешке спальном... Думать хотелось о чем-то глобальном...
-НАШ КАРАВАН ПРИБЛИЖАЕТСЯ У СВЕТУ, кто видит сны , кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте(кто-та из 72%)... КТО? -А , не важно, ведь главное вместе...
Главное к свету, а там будь, что будет, солнце мой "труп"(инфантильный) поцелуем разбудит...
Общий порыв сцементировал груди... Люди и стремя , стремя и люди....
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12.01.2022 23:18 Відповісти
Интересно, как ГПУ и ДБР будут распространять беззаконие вне своей юрисдикции.

К Западу от Украины просто взять и без доказательств арестовать активы нельзя. За такое там сцаными тряпками по морде бьют.

Если Малюська не в курсе, то хай у Венедиктовой спросит, чейто ей срочно припекло в отпуск, когда надо было подозрение Порошенко подписывать.
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13.01.2022 00:25 Відповісти
Зеленський лживий поц) Ахметов збагатів, Коломоський збагатів, Зеленський в офшорах як в шелках, а Вам холопи - криза, ковід, та і т.д. на які списують усі біди.
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13.01.2022 06:12 Відповісти
Игра в Олигарха
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13.01.2022 08:09 Відповісти
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