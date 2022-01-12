Дію обмежень проти олігархів розповсюдять за межі країни, - Малюська

Президент України Володимир Зеленський поставив перед РНБО завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження діяли не лише в межах України.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном", – пояснив він у ефірі телеканалу "Рада" у середу ввечері.

Малюська наголосив, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", – додав глава Мін'юсту.

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Він нагадав, що відведений олігархам 6-місячний термін на позбавлення від визначених законом ознак олігарха закінчується 7 травня. Після цього розпочнеться збір інформації про них та підготовка проектів рішень на РНБО з наданням бізнесменам можливості заперечити проти надання їм такого статусу.

"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не придумали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", – зазначив Малюська.

Глава Мін'юсту порівняв олігархів зі слоном, якого раніше ключові особи держави намагалися не помічати в кімнаті, тоді як зараз президент наголосив на необхідності змінити ситуацію.

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"Давайте для цього слона встановимо рамки. Якщо йому ці рамки не подобаються, то він йде куди подалі, і далі утримуватиметься в спеціальному режимі. А так цей слон повинен схуднути. Повинен навчитися поводитися в кімнаті, не забирати все, що йому захочеться , своїм хоботом і не затоптувати тих, хто йому не подобається", – продовжив Малюська.

За його словами, робиться спроба зробити слона "такою домашньою твариною, вченою, спокійною, яка допомагає оточуючим, а не загрожує їм і не відбирає все, що потрібно".