Дію обмежень проти олігархів розповсюдять за межі країни, - Малюська
Президент України Володимир Зеленський поставив перед РНБО завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження діяли не лише в межах України.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном", – пояснив він у ефірі телеканалу "Рада" у середу ввечері.
Малюська наголосив, що статус олігарха "автоматом" призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.
"Але ми хотіли б, щоб це було також нормативно врегульовано, а не лише на процедурах комплаєнсу західних бізнес-компаній", – додав глава Мін'юсту.
Він нагадав, що відведений олігархам 6-місячний термін на позбавлення від визначених законом ознак олігарха закінчується 7 травня. Після цього розпочнеться збір інформації про них та підготовка проектів рішень на РНБО з наданням бізнесменам можливості заперечити проти надання їм такого статусу.
"Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не придумали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували", – зазначив Малюська.
Глава Мін'юсту порівняв олігархів зі слоном, якого раніше ключові особи держави намагалися не помічати в кімнаті, тоді як зараз президент наголосив на необхідності змінити ситуацію.
"Давайте для цього слона встановимо рамки. Якщо йому ці рамки не подобаються, то він йде куди подалі, і далі утримуватиметься в спеціальному режимі. А так цей слон повинен схуднути. Повинен навчитися поводитися в кімнаті, не забирати все, що йому захочеться , своїм хоботом і не затоптувати тих, хто йому не подобається", – продовжив Малюська.
За його словами, робиться спроба зробити слона "такою домашньою твариною, вченою, спокійною, яка допомагає оточуючим, а не загрожує їм і не відбирає все, що потрібно".
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В 2019 году президент Зеленский в своём стиле пафосно презентовал запуск онлайн-проекта "Лифт", который «помог бы
новым людям прийти в политику без пап, мам, депутатов, министров и воплотить новые идеи в управлении государством».
Для этого необходимо было просто отправить резюме в кабмин и начать строить новое государство!
Перед новым годом я отправил депутатское обращение на имя премьер-министра Д. Шмыгаля с просьбой предоставить список украинцев, которые в рамках социального проекта Зеленского были трудоустроены в органы власти.
За пару недель мне пришло десяток ответов от министерств (в т.ч. цифровой трансформации, которая курирует данный проект), все они с идентичными ответами, что с 2019 года и по сей день, никто в рамках этого проекта на должности в министерства трудоустроен не был!
В очередной раз из украинцев сделали свидетелей секты ****@жа Зеленского,
в которой Украина превратилась в сплошной грузовой социальный лифт, который открывает свои двери только перед сватами президента - прототипами которых являются Гогилашвили, Мецгер.
С большим интересом жду дальнейшие ответы)
Хватит , устал, огорчаться не буду, дам отдохнуть и себе и верблюду...
Глядя на небо я лежал в мешке спальном... Думать хотелось о чем-то глобальном...
-НАШ КАРАВАН ПРИБЛИЖАЕТСЯ У СВЕТУ, кто видит сны , кто считает монету.
Кто-то резвится верхом на невесте(кто-та из 72%)... КТО? -А , не важно, ведь главное вместе...
Главное к свету, а там будь, что будет, солнце мой "труп"(инфантильный) поцелуем разбудит...
Общий порыв сцементировал груди... Люди и стремя , стремя и люди....
К Западу от Украины просто взять и без доказательств арестовать активы нельзя. За такое там сцаными тряпками по морде бьют.
Если Малюська не в курсе, то хай у Венедиктовой спросит, чейто ей срочно припекло в отпуск, когда надо было подозрение Порошенко подписывать.