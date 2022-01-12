Порошенко не вызывали в суд, - адвокат Головань

Государственное бюро расследований утверждает, что Петр Порошенко уклонился от явки в суд. На самом деле, его туда не вызывали.

Об этом пишет в блоге на УП адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ.

"ГБР на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль. Петр Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызывал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ГБР не сообщают. Потому что не вызывали", - написал он.

По словам Голованя, правоохранители, напротив, скрывают текст решения о задержании Порошенко.

На сайте ГБР при этом опубликовано сообщение о том, что пятый президент Украины уклонился от явки в суд.

"Напомним, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить пятому президенту Украины повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении. ... В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", - утверждают в ГБР.

Также там сообщили, что рассчитывают на проведение всех процессуальных действий, в том числе и на избрание меры пресечения, в день, когда Порошенко вернется в Украину.

Ранее партия "ЕС" сообщила, что Порошенко собирается вернуться в страну 17 января.