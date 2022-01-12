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Порошенко не вызывали в суд, - адвокат Головань

Порошенко не вызывали в суд, - адвокат Головань

Государственное бюро расследований утверждает, что Петр Порошенко уклонился от явки в суд. На самом деле, его туда не вызывали.

Об этом пишет в блоге на УП адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает Цензор.НЕТ.

"ГБР на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль. Петр Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызывал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ГБР не сообщают. Потому что не вызывали", - написал он.

По словам Голованя, правоохранители, напротив, скрывают текст решения о задержании Порошенко.

На сайте ГБР при этом опубликовано сообщение о том, что пятый президент Украины уклонился от явки в суд.

"Напомним, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить пятому президенту Украины повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении. ... В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", - утверждают в ГБР.

Также там сообщили, что рассчитывают на проведение всех процессуальных действий, в том числе и на избрание меры пресечения, в день, когда Порошенко вернется в Украину.

Ранее партия "ЕС" сообщила, что Порошенко собирается вернуться в страну 17 января.

Автор: 

Порошенко Петр (19602) ГБР (2991) Головань Игорь (115)


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Топ комментарии
+44
у зеЛеного подонка уже агония

а у Пороха при любых раскладах рейтинг только расти будет
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12.01.2022 21:40
+29
Не про рейтинги мова. Це типовий комплекс неповноцінності кишенькового Наполеончика на їмя Зеленський. Самоствердження у Зе прийняло хворобливий перебіг, але лідером нації він бути не зможе, бо по натурі не орел, а так, якийсь горобчик, що тулить собі хвіст павліна.
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12.01.2022 21:54
+26
не сравнивайте хрен с пальцем
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12.01.2022 21:49
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13.01.2022 01:21 Ответить
це тільки на Щастинську ТЕС (бо там проблеми з логістикою, залізниця - лише з окупованої території). А на інші вугілля з касапії йшло повним ходом
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13.01.2022 02:15 Ответить
Да! Так как 75% без мозгов!
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13.01.2022 06:56 Ответить
Звичайно текст ухвали про затримання приховують, щоб не зіпсувати сюрприз, якого так чекають більшість українців😉
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13.01.2022 08:32 Ответить
лідер"опозиціі"- якої?

Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов'язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.
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13.01.2022 10:32 Ответить
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