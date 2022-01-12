Порошенка не викликали до суду, - адвокат Головань
Державне бюро розслідувань стверджує, що Петро Порошенко ухилився від явки до суду. Насправді його туди не викликали.
Про це пише у блозі на УП адвокат Порошенка Ігорь Головань, повідомляє Цензор.НЕТ.
"ДБР на своєму сайті опублікувало черговий анонімний пасквіль. Петро Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали", - написав він.
За словами Голованя, правоохоронці, навпаки, приховують текст ухвали про затримання Порошенка.
На сайті ДБР при цьому опубліковано повідомлення про те, що п’ятий президент України ухилився від явки до суду.
"Нагадаємо, що у грудні 2021 року співробітники ДБР намагалися вручити п’ятому Президенту України повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку. ... У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею", - твердять у ДБР.
Також там повідомили, що розраховують на проведення всіх процесуальних дій, зокрема і на обрання запобіжного заходу, в день, коли Порошенко повернеться в Україну.
Раніше партія "ЄС" повідомила, що Порошенко збирається повернутися до країни 17 січня.
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