Порошенка не викликали до суду, - адвокат Головань

Державне бюро розслідувань стверджує, що Петро Порошенко ухилився від явки до суду. Насправді його туди не викликали.

Про це пише у блозі на УП адвокат Порошенка Ігорь Головань, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ДБР на своєму сайті опублікувало черговий анонімний пасквіль. Петро Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали", - написав він.

За словами Голованя, правоохоронці, навпаки, приховують текст ухвали про затримання Порошенка.

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На сайті ДБР при цьому опубліковано повідомлення про те, що п’ятий президент України ухилився від явки до суду.

"Нагадаємо, що у грудні 2021 року співробітники ДБР намагалися вручити п’ятому Президенту України повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку. ... У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею", - твердять у ДБР.

Також там повідомили, що розраховують на проведення всіх процесуальних дій, зокрема і на обрання запобіжного заходу, в день, коли Порошенко повернеться в Україну.

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