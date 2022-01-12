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Порошенка не викликали до суду, - адвокат Головань

Порошенка не викликали до суду, - адвокат Головань

Державне бюро розслідувань стверджує, що Петро Порошенко ухилився від явки до суду. Насправді його туди не викликали.

Про це пише у блозі на УП адвокат Порошенка Ігорь Головань, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ДБР на своєму сайті опублікувало черговий анонімний пасквіль. Петро Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють. Тому що не викликали", - написав він.

За словами Голованя, правоохоронці, навпаки, приховують текст ухвали про затримання Порошенка.

Читайте: ОП стежить за Порошенком. Він повернеться до Києва 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави, - заява "ЄС"

На сайті ДБР при цьому опубліковано повідомлення про те, що п’ятий президент України ухилився від явки до суду.

"Нагадаємо, що у грудні 2021 року співробітники ДБР намагалися вручити п’ятому Президенту України повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку. ... У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею", - твердять у ДБР.

Також там повідомили, що розраховують на проведення всіх процесуальних дій, зокрема і на обрання запобіжного заходу, в день, коли Порошенко повернеться в Україну.

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Чи посадить Зеленський Порошенка в тюрму?. ВIДЕО

Раніше партія "ЄС" повідомила, що Порошенко збирається повернутися до країни 17 січня.

Автор: 

Порошенко Петро (15174) ДБР (3495) Головань Ігор (115)


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Топ коментарі
+44
у зеЛеного подонка уже агония

а у Пороха при любых раскладах рейтинг только расти будет
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12.01.2022 21:40
+29
Не про рейтинги мова. Це типовий комплекс неповноцінності кишенькового Наполеончика на їмя Зеленський. Самоствердження у Зе прийняло хворобливий перебіг, але лідером нації він бути не зможе, бо по натурі не орел, а так, якийсь горобчик, що тулить собі хвіст павліна.
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12.01.2022 21:54
+26
не сравнивайте хрен с пальцем
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12.01.2022 21:49
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13.01.2022 01:21 Відповісти
це тільки на Щастинську ТЕС (бо там проблеми з логістикою, залізниця - лише з окупованої території). А на інші вугілля з касапії йшло повним ходом
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13.01.2022 02:15 Відповісти
Да! Так как 75% без мозгов!
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13.01.2022 06:56 Відповісти
Звичайно текст ухвали про затримання приховують, щоб не зіпсувати сюрприз, якого так чекають більшість українців😉
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13.01.2022 08:32 Відповісти
лідер"опозиціі"- якої?

Джерела у команді Порошенка розповіли УП, що арештовано всі земельні ділянки, що йому належать, юридичні особи (банк, заводи тощо), які з ним пов'язані, все нерухоме майно, включаючи будинок у Козині, арештовані банківські рахунки та корпоративні частки.
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13.01.2022 10:32 Відповісти
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