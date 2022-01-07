Проєкт "Без цензури": Чи посадить Зеленський Порошенка в тюрму?. ВIДЕО

Чи посадить Володимир Зеленнський свого ворога номер1 – Петра Порошенка – в тюрму? Справи проти Порошенка множаться вже два роки і зрештою увінчалися арештом майна Порошенка на Святвечір.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що відбувається навколо справ і підозр Петру Порошенку та чи піде пʼятий президент у тюрму.

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