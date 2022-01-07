Проєкт "Без цензури": Чи посадить Зеленський Порошенка в тюрму?. ВIДЕО
Чи посадить Володимир Зеленнський свого ворога номер1 – Петра Порошенка – в тюрму? Справи проти Порошенка множаться вже два роки і зрештою увінчалися арештом майна Порошенка на Святвечір.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що відбувається навколо справ і підозр Петру Порошенку та чи піде пʼятий президент у тюрму.
Топ коментарі
+38 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар07.01.2022 16:43
+26 Ksenia VB
показати весь коментар07.01.2022 16:37
+24 Bogdan_
показати весь коментар07.01.2022 16:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если вернётся в страну, значит всё ещё имеет надежду не сесть.
А у Зю идея- какая разница. Ідіть у сраку
ВИПУСК ТСН (1+1) ЗА 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ 19:30
"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ
Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень.
Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових...."
Рассказала ведущая Лидия Таран, назвается
"Президентський внесок"
Видео https://www.youtube.com/watch?v=gjF3rIV02f4
Як раз у справі по вугіллю він майже чистий
------------------
Шануймося українці!
Шановний пане курвиметр.
Ви помиляєтесь,коли я дізнався,
як виник "Шоколад АЕРО"-я прозрів!
Виявляється,що антрацит для Порошенка-
то є стратегічна сировина!
Антрацит-найкращий,найелітніший,найчорніший.
Іменно з нього, кондитер,добуває найкращий
ЧОРНИЙ ШОКОЛАД!!!!!!!!!!!!!!!!.................
А Ви думали,шо то для електростацій?
Коли про таке довідався Вова пітєрскій,негайно,
руками корисних ідіотів, була організована
блокада"а-ля торгівля на крові" і антрацит зник.
Але Порох не розгубився і перевів виробництво
з антрациту на ГАЗОВУ групу.....................
Добавив газу в шоколад і придумав смачнючий
"Шоколад АЕРО".....................
Всіх з Новим Роком " Дохлої зеленої жаби"!
(За українським календарем....)
PS."Деталі на сайті:https://natribu.org/ua/-заходьте і отримуйте задоволння!!!!!!!!!!!!!!!!! .
Чего это Зюзя цепляется к Пороху. Хай отзынет и трется в другом месте.
Під вікнами ворог, а Зюзя в 125 раз отдыхает. На лыжах катается
Порох за 5лет лет один раз отлучился на несколько дней
10/01/2020 - 12:40
https://49000.com.ua/za-vosem-mesyacev-zelenskiy-sezdil-v/
Я не в команде Зеленского и не один из его приближенных - знать не могу. Могу предположить, что очевидно одной из причин продолжения междусобойчика стал так называемый вагнергейт и постоянные обвинения со стороны Порошенко в сторону Зеленского об измене Родине. Теперь Зеленский Пороху пытаеться то же самое шить белыми нитками. А как по мне, то ни одного ни другого в этом обвинить нельзя. В дурости - возможно, в недальновидности - вполне вероятно, может жадности, но уж точно не в измене. Такое вот мое видение ситуации.
https://www.facenews.ua/articles/2021/335821/
Зато ведущих сканала Мудачука перевел к себе на канал ЗРАДА
Екс-радник Януковича ініціює переслідування Порошенка
ДБР порушило кримінальну справу проти екс-президента України Петра Порошенка.
Її ініціював колишній РАДНИК ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА АНДРІЙ ПОРТНОВ
https://www.dw.com/uk