Проект "Без цензуры": Посадит ли Зеленский Порошенко в тюрьму? ВИДЕО

Посадит ли Владимир Зеленнский своего врага номер 1 – Петра Порошенко – в тюрьму? Дела против Порошенко умножаются уже два года, и в конце концов увенчались арестом имущества Порошенко на Сочельник.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что происходит вокруг дел и подозрений Петру Порошенко и пойдет ли пятый президент в тюрьму.

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