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Проект "Без цензуры": Посадит ли Зеленский Порошенко в тюрьму? ВИДЕО

Посадит ли Владимир Зеленнский своего врага номер 1 – Петра Порошенко – в тюрьму? Дела против Порошенко умножаются уже два года, и в конце концов увенчались арестом имущества Порошенко на Сочельник.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что происходит вокруг дел и подозрений Петру Порошенко и пойдет ли пятый президент в тюрьму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Порошенко Петр (19606) арест имущества (299) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+38
Сволочь зеленая, все по указке ***** делает. Предатель поганый!
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07.01.2022 16:43
+26
Не бджоли вовочку обсіли, а мухи.
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07.01.2022 16:37
+24
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07.01.2022 16:52
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Страница 4 из 4
Ну да! -у Пушкіна фсьо апісана.
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08.01.2022 14:49 Ответить
У Адольфа была идея. Больная, маниакальная, но она была. У Петра высоких идей не имеется. Им движет алчность и тщеславие.
Если вернётся в страну, значит всё ещё имеет надежду не сесть.
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08.01.2022 14:52 Ответить
У Петра очень четкая идея - Армия, Мова, Віра.
А у Зю идея- какая разница. Ідіть у сраку
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09.01.2022 13:43 Ответить
Афоня, ты не доверяешь Зелебениному каналу Г+Г (он же 1+1, что , наверное означает Беня+Зєля)?!

ВИПУСК ТСН (1+1) ЗА 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ 19:30

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ


Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень.

Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових...."
Рассказала ведущая Лидия Таран, назвается
"Президентський внесок"


Видео https://www.youtube.com/watch?v=gjF3rIV02f4
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09.01.2022 14:00 Ответить
Для осла напившостого бубонного она ближе ,чем ему кажется. Не удивлюсь если его пристрелят как собаку.
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08.01.2022 16:37 Ответить
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08.01.2022 18:47 Ответить


Як раз у справі по вугіллю він майже чистий

------------------

Шануймося українці!
Шановний пане курвиметр.
Ви помиляєтесь,коли я дізнався,
як виник "Шоколад АЕРО"-я прозрів!
Виявляється,що антрацит для Порошенка-
то є стратегічна сировина!
Антрацит-найкращий,найелітніший,найчорніший.
Іменно з нього, кондитер,добуває найкращий
ЧОРНИЙ ШОКОЛАД!!!!!!!!!!!!!!!!.................
А Ви думали,шо то для електростацій?
Коли про таке довідався Вова пітєрскій,негайно,
руками корисних ідіотів, була організована
блокада"а-ля торгівля на крові" і антрацит зник.
Але Порох не розгубився і перевів виробництво
з антрациту на ГАЗОВУ групу.....................
Добавив газу в шоколад і придумав смачнючий
"Шоколад АЕРО".....................
Всіх з Новим Роком " Дохлої зеленої жаби"!
(За українським календарем....)
PS."Деталі на сайті:https://natribu.org/ua/-заходьте і отримуйте задоволння!!!!!!!!!!!!!!!!! .
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08.01.2022 22:11 Ответить
Гидко дивитись на терки Порошенко-Зеленський. Під вікнами ворог, а вони ********* між собою.
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08.01.2022 22:59 Ответить
Кто с кем трется?.
Чего это Зюзя цепляется к Пороху. Хай отзынет и трется в другом месте.

Під вікнами ворог, а Зюзя в 125 раз отдыхает. На лыжах катается
Порох за 5лет лет один раз отлучился на несколько дней
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08.01.2022 23:51 Ответить
За восемь месяцев Зеленский съездил в отпуск 6 (шесть раз) (фото, видео)

10/01/2020 - 12:40

https://49000.com.ua/za-vosem-mesyacev-zelenskiy-sezdil-v/

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08.01.2022 23:55 Ответить
Мимо темы. Обсуждать нет желания.
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10.01.2022 21:49 Ответить
Чего это Зюзя цепляется к Пороху. Хай отзынет и трется в другом месте.
Я не в команде Зеленского и не один из его приближенных - знать не могу. Могу предположить, что очевидно одной из причин продолжения междусобойчика стал так называемый вагнергейт и постоянные обвинения со стороны Порошенко в сторону Зеленского об измене Родине. Теперь Зеленский Пороху пытаеться то же самое шить белыми нитками. А как по мне, то ни одного ни другого в этом обвинить нельзя. В дурости - возможно, в недальновидности - вполне вероятно, может жадности, но уж точно не в измене. Такое вот мое видение ситуации.
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10.01.2022 21:53 Ответить
Я верю в то что Порошенко посадит зелю и на долго. Я верю в то что зеля не убежит. Я верю в то что народ поймет что без труда на рояле, как зе , не сыграешь, хочешь жить хорошо, трудись. Я верю в молодежь, которая поймет что на верх, случай, надеюсь в последний раз, занес всяких хламидий, ожиревших сибирских проводников и грузинских наркоманов, которых , тот же случай, вернет в места отведенные для долголетнего размышления над смыслом жизни. Я верю в наши вооруженные силы и наших парней, охраняющих мирный сон наших граждан и заставляющих во сне нервно дергать ногами наших врагов. Я верю что весь этот цирк во власти канет в лету и будет уроком тем 73м процентам почитателей разных кварталов и переулков.
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08.01.2022 23:01 Ответить
Пасиб, ты не один, я тоже верю. Пускай твои слова сбудутся.
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08.01.2022 23:39 Ответить
Топ-10 коррупционных скандалов президентства Зеленского

https://www.facenews.ua/articles/2021/335821/
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09.01.2022 00:02 Ответить
Якщо посадить Порошенка, буде другий термін президентом! Але, суди будуть тривати всі 2,5 роки і піарити обох!
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09.01.2022 01:03 Ответить
А он уже Мудачука посадил? Все имущество у Мудачука забрал?

Зато ведущих сканала Мудачука перевел к себе на канал ЗРАДА
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09.01.2022 14:11 Ответить
Головним стовпом і радником, членом Кабміна Януковича був Порошенко!
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09.01.2022 01:06 Ответить
Сам ты столб. Причем чугунный

Екс-радник Януковича ініціює переслідування Порошенка
ДБР порушило кримінальну справу проти екс-президента України Петра Порошенка.
Її ініціював колишній РАДНИК ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА АНДРІЙ ПОРТНОВ
https://www.dw.com/uk
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09.01.2022 14:17 Ответить
Если быть правдивым, то во-первых, Зеленский должен сесть в тюрьму за измену, и это самое главное, а насчёт Порошенко, это уже второстипено.
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09.01.2022 11:46 Ответить
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