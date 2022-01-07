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5 канал (12879) Порошенко (19479) ГБР (2818) Прямой канал (56)

ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала"

ГБР опровергло информацию об аресте активов

Государственное бюро расследований заявило, что информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Бюро напомнили, что 6 января 2022 года Печерский районный суд Киева с участием прокуроров Офиса Генерального прокурора и защитников рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора об аресте имущества пятого Президента Украины, полномочия которого прекращены.

"Суд обоснованно принял решение об аресте имущества подозреваемого, которое согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра Ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council

В ГБР отметили, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующим государственным реестрам является пятый Президент Украины, полномочия которого прекращены. Подчеркиваем, решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает владельца пользоваться другими правами", - подытожили в ГБР.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

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Топ комментарии
+28
тобто, арешт наклали, а коли все стало відомо - в паниці кинулися переписувати "решение" печерки
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07.01.2022 12:56
+25
Шо ?

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07.01.2022 12:56
+15
Ну що ж... Вкотре обісралися.
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07.01.2022 13:00
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ПЕС на то і ПЕС щоб брехати. Так історично склалось. Правда останнім часом більше скавчать, коли їм хвоста прищемлять. Логічно припустити, що скоро завиють.
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07.01.2022 13:29 Ответить
слышь. собака это животное благородное, верное и умное. в отличии от вас шакалов
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07.01.2022 13:36 Ответить
...а хто тут писав про собаку, тупень?
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07.01.2022 13:40 Ответить
тупень это ты. читай буквы внимательно, в том числе, которые писал ты. голова ты безмозглая. бот тупой
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07.01.2022 13:41 Ответить
...ну нічого, нічого. Заспокойся. Буває.
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07.01.2022 13:44 Ответить
ну да. ничего..... такие деблы как ты живут на земле. бывает. к сожалению
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07.01.2022 13:47 Ответить
Ну я вважаю(якщо це все правда),що ВІРНО прийняли рішення,а якщо і вправду Порох **агент** карлика,почне на всіх своїх родичів переписувати майно,хай тепер адвокати працюють і якщо вияветься,що все це ТУФТА-----рейтинги вгору,всіх причастних до фальсифікацій до буцигарні(для інших наука). Порох не ангел і не ДУРАК,я пам*ятаю дуже добре,як пресував Вітьок ЮВТ і в ефірі один експерт заявив,що ЮВТ або кристально чиста людина,або заховала гроші так,що ніхто ніколи не знайде!!! Я впевненний,що Петро прораховував все до ідеалу в своїх рішеннях і навіть якщо припустити(що дуже вирогідно),що він давав добро з питанням вугілля,то там 100000000000% його підпис---ВІДСУТНІЙ,а те що говорять всілякі Лещенки,Арестовичі,Іванови,Петрови і їм подібні---це все МИЛЬНІ БУЛЬБАШКИ,як говориться **немає людини--немає проблем**(замість людини читати --ПІДПИСА!!!!
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07.01.2022 13:39 Ответить
ДБР, НАБУ, САП, НАЗК.. - доси непонятно, чем полЕзным занимаются эти господа на нАшей зряплате, элитные бюджетники?..
какая от них польза, кроме вреда и ущерба бюджету Украины?..
где можна увидеть их успехи, кроме торможения всего и потери веры в будущее Украины, от их такого творчества..
про пещерное правосудие лучше промолчать.. - а то начнёшь вспоминать их "достижения" - так и хочется поймать какого-нибудь успешного судью или профурора и открутить голову, как курице, - ничего и не изменится, она им не нужна, достаточно хватательных рефлексов..(
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07.01.2022 13:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Секретные переговоры Зеленского
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07.01.2022 14:07 Ответить
там все простіше! переписали для Порошенка предяву Медведчука, "Око государеве" пішла на один день, 20 грудня, саме в день свята Особого Отдела КГБ (щоб потрафити фюреру), підписали і занесли в суд, а конфіскація мала бути через РНОБ, Але фюрер РФ на своїй пресці 23 грудня ткнув Поца личиком в послід, сказавши (без імен) що в Україні переслідують в позасудовому порядку чесного громадянина. Піднявся кіпіш, документи РНБО порвали, занесли в суд конфіскацію, часу не було взяли стару декларацію Пороха і вроді окей, Бубі все одно. Але залишилось головне -сама предьява. Вона підписана в.о. око государеве пішла на один день, а саму предяву відізвали. В.О. другу не має права підписувати бо був на один день. "Око государеве" знову повинна піти в чергову відпустку. І саме головне, предява Пороху списана з предяви Медведчуку. Значить працювали спільно, за попереднім зговоров "зрадили" Батьківщину.
Ця гопкомпанія придворних юристів жваво нагадує джаз ансамбль із фільму "Веселие ребята" експресивну бійку якого так любив дивитись сам Йосип Сталін.
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07.01.2022 14:38 Ответить
3елебобіки гвалтують краіну а дбр мовчить а політичні переслідування будь ласка ви там подуріли чи оні тищенки у вас
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07.01.2022 15:02 Ответить
Ластіком підтирали, чи просто видерли листи з рішення суду, як двієчники видирають листи з щоденника, щоби батьки не видрали ременем???
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07.01.2022 22:03 Ответить
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08.01.2022 02:15 Ответить
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