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ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу"

ДБР спростувало інформацію про арешт активів

Державне бюро розслідувань заявило, що інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" і "5 канал" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

В Бюро нагадали, що 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва за участю прокурорів Офісу Генерального прокурора та захисників розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні, погоджене виконувачем обов’язків Генерального прокурора про арешт майна п’ятого Президента України, повноваження якого припинено.

"Суд обґрунтовано прийняв рішення про арешт майна підозрюваного, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Читайте: Порошенко, швидше за все, не планував закордонний візит заздалегідь, - ДБР

Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначили, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено. Підкреслюємо, рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами", - підсумували в ДБР.

Нагадаємо, 6 січня Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Також читайте: Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council

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Топ коментарі
+28
тобто, арешт наклали, а коли все стало відомо - в паниці кинулися переписувати "решение" печерки
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07.01.2022 12:56
+25
Шо ?

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07.01.2022 12:56
+15
Ну що ж... Вкотре обісралися.
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07.01.2022 13:00
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ПЕС на то і ПЕС щоб брехати. Так історично склалось. Правда останнім часом більше скавчать, коли їм хвоста прищемлять. Логічно припустити, що скоро завиють.
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07.01.2022 13:29 Відповісти
слышь. собака это животное благородное, верное и умное. в отличии от вас шакалов
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07.01.2022 13:36 Відповісти
...а хто тут писав про собаку, тупень?
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07.01.2022 13:40 Відповісти
тупень это ты. читай буквы внимательно, в том числе, которые писал ты. голова ты безмозглая. бот тупой
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07.01.2022 13:41 Відповісти
...ну нічого, нічого. Заспокойся. Буває.
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07.01.2022 13:44 Відповісти
ну да. ничего..... такие деблы как ты живут на земле. бывает. к сожалению
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07.01.2022 13:47 Відповісти
Ну я вважаю(якщо це все правда),що ВІРНО прийняли рішення,а якщо і вправду Порох **агент** карлика,почне на всіх своїх родичів переписувати майно,хай тепер адвокати працюють і якщо вияветься,що все це ТУФТА-----рейтинги вгору,всіх причастних до фальсифікацій до буцигарні(для інших наука). Порох не ангел і не ДУРАК,я пам*ятаю дуже добре,як пресував Вітьок ЮВТ і в ефірі один експерт заявив,що ЮВТ або кристально чиста людина,або заховала гроші так,що ніхто ніколи не знайде!!! Я впевненний,що Петро прораховував все до ідеалу в своїх рішеннях і навіть якщо припустити(що дуже вирогідно),що він давав добро з питанням вугілля,то там 100000000000% його підпис---ВІДСУТНІЙ,а те що говорять всілякі Лещенки,Арестовичі,Іванови,Петрови і їм подібні---це все МИЛЬНІ БУЛЬБАШКИ,як говориться **немає людини--немає проблем**(замість людини читати --ПІДПИСА!!!!
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07.01.2022 13:39 Відповісти
ДБР, НАБУ, САП, НАЗК.. - доси непонятно, чем полЕзным занимаются эти господа на нАшей зряплате, элитные бюджетники?..
какая от них польза, кроме вреда и ущерба бюджету Украины?..
где можна увидеть их успехи, кроме торможения всего и потери веры в будущее Украины, от их такого творчества..
про пещерное правосудие лучше промолчать.. - а то начнёшь вспоминать их "достижения" - так и хочется поймать какого-нибудь успешного судью или профурора и открутить голову, как курице, - ничего и не изменится, она им не нужна, достаточно хватательных рефлексов..(
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07.01.2022 13:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0 Секретные переговоры Зеленского
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07.01.2022 14:07 Відповісти
там все простіше! переписали для Порошенка предяву Медведчука, "Око государеве" пішла на один день, 20 грудня, саме в день свята Особого Отдела КГБ (щоб потрафити фюреру), підписали і занесли в суд, а конфіскація мала бути через РНОБ, Але фюрер РФ на своїй пресці 23 грудня ткнув Поца личиком в послід, сказавши (без імен) що в Україні переслідують в позасудовому порядку чесного громадянина. Піднявся кіпіш, документи РНБО порвали, занесли в суд конфіскацію, часу не було взяли стару декларацію Пороха і вроді окей, Бубі все одно. Але залишилось головне -сама предьява. Вона підписана в.о. око государеве пішла на один день, а саму предяву відізвали. В.О. другу не має права підписувати бо був на один день. "Око государеве" знову повинна піти в чергову відпустку. І саме головне, предява Пороху списана з предяви Медведчуку. Значить працювали спільно, за попереднім зговоров "зрадили" Батьківщину.
Ця гопкомпанія придворних юристів жваво нагадує джаз ансамбль із фільму "Веселие ребята" експресивну бійку якого так любив дивитись сам Йосип Сталін.
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07.01.2022 14:38 Відповісти
3елебобіки гвалтують краіну а дбр мовчить а політичні переслідування будь ласка ви там подуріли чи оні тищенки у вас
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07.01.2022 15:02 Відповісти
Ластіком підтирали, чи просто видерли листи з рішення суду, як двієчники видирають листи з щоденника, щоби батьки не видрали ременем???
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07.01.2022 22:03 Відповісти
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08.01.2022 02:15 Відповісти
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