ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу"

Державне бюро розслідувань заявило, що інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" і "5 канал" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

В Бюро нагадали, що 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва за участю прокурорів Офісу Генерального прокурора та захисників розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні, погоджене виконувачем обов’язків Генерального прокурора про арешт майна п’ятого Президента України, повноваження якого припинено.

"Суд обґрунтовано прийняв рішення про арешт майна підозрюваного, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

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Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначили, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено. Підкреслюємо, рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами", - підсумували в ДБР.

Нагадаємо, 6 січня Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

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