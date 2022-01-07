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Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council

Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council

Арешт майна п'ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка є вибірковим правосуддям.

Про це у Twitter пише заступник директора Центру Євразії Atlantic Council Мелінда Харінг, інформує Цензор.НЕТ.

"Український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенко за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше. Ось так виглядає вибіркове правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

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Арешт майна Порошенка - вибіркове правосуддя, - Atlantic Council 01

Автор: 
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Топ коментарі
+41
А конфеты РОШЕН в АТБ тоже арестовали? То есть я теперь кушая шалену бжджилку нарушаю зелуповское правосудие?
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07.01.2022 10:05
+40
https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100011830050778/?__cft__[0]=AZUC34jRzf8-tN4HGylfa8NTGY9H0dszp754At5RrdbNIDoHuvnIY-t4yKycGx1008gN6LCFXX3nq3PInEl2ZR9LOXDQwkboMBM4ucGMlS7EsMQ-vudcYBPnrOHBMCfbmy2H5oDWggcTUCVn3EuAU0nf3EjlBg7xDUtO2GqWvVCiAjrMMQ9jR56logcB4oFOQpQqVrUaxzTxuO9_KelsKd2V&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp с https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100030930168878/?__cft__[0]=AZUC34jRzf8-tN4HGylfa8NTGY9H0dszp754At5RrdbNIDoHuvnIY-t4yKycGx1008gN6LCFXX3nq3PInEl2ZR9LOXDQwkboMBM4ucGMlS7EsMQ-vudcYBPnrOHBMCfbmy2H5oDWggcTUCVn3EuAU0nf3EjlBg7xDUtO2GqWvVCiAjrMMQ9jR56logcB4oFOQpQqVrUaxzTxuO9_KelsKd2V&__tn__=-]C%2CP-y-R Ol Sharp .

https://www.facebook.com/?sk=h_chr 7 ч. ·

Вы можете сколько угодно проклинать украинских малоросов и коллаборантов. Но посмотрите... Россия сломила все страны бывшего СССР - кроме Украины, частично Грузии и стран Балтии.

Но если за Балтию вся мощь НАТО, Грузия в определённой степени прогнулась под Московию, то мы продолжаем держаться практически в одиночку. Несмотря на то, что на наше уничтожение брошен весь арсенал методов скрепонефтегазовобриллиантовой Бензоколонки.

Поставили на колени Беларусь. Завтра, послезавтра или через месяц завершат расправу над казахами - к сожалению, у меня нет в этом сомнения.

Костью в горле по-прежнему останется одна Украина, где оказалось самое сильное гражданское общество среди всех бывших стран совка. Потому, что у нас 500-летний опыт борьбы.

Но в нынешних реалиях единственным, кто может сломить Украину - это не Москва, а её же власть. Достаточно вытолкнуть из страны или посадить главного прозападного политика, договориться с путиным о "долгосрочном мире" на его условиях, и нет Украины. Именно этого и добивается Кремль - не получилось наскоком, пытается катаньем.

Через какое-то время гражданское общество опять скажет своё слово, но это кровь и наматывание штрафных кругов истории с потерей времени (в лучшем случае), а то и территорий с суверенитетом в паре.

И самое обидное, что критическая масса украинцев продолжает жить под лозунгом, который квазипрезидент задекларировал на первом году своего правления - "какая разница!"

Когда у Дали спросили, какая разница между полотном Веласкеса и хорошей фотографией, он ответил: "7 млн долл".

Когда меня спрашивают, какая разница между преЗЕдентом и Президентом, я отвечаю: "73 пункта IQ".

В чём сейчас наша разница - вместо того, чтобы рявкнуть: "Что ж вы, гады, делаете?!" и взять за горло, мы думаем: «Что ж они, гады, делают?» и ждём триггера. Но триггеры начали случаться так часто, что многие перестали обращать на них внимание.

Вчера арестовали не активы Порошенко, а всего лишь часть движимого и недвижимого имущества. Его главный актив - это мы с вами. Так что не расслабляться - наша помощь может понадобиться каждую минуту. Тех, кому есть разница.

Наразі ж, Різдвяного раночку, бандерівці!
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07.01.2022 10:14
+27
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07.01.2022 10:34
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Мезепа козаков не обьединил, но то, что полковники не подписались (фастовсий и другие) - разве это только вина Мазепы, а и не присоединившиеся в войне против москови части украинства?
А то, что порошенко восстановил украинскую независимую от москвы церковь - кто ж спорит, что молодец?
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07.01.2022 12:14 Відповісти
Підкажіть, що ВАЗелнінському ще потрібно зробити, щоб Захід відмовився підтримувати Україну? Може поповзти на пузі до уйла?
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07.01.2022 11:25 Відповісти
По-моєму воно вже на це готове.
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07.01.2022 11:31 Відповісти
Він зробив усе що обіцяв в Омані !
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07.01.2022 19:19 Відповісти
Я, скажу так : - Коли маєте не цінете, а коли загубите згадаєте!
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07.01.2022 11:26 Відповісти
Переслідування п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка нагадують про найгірші часи режиму Віктора Януковича.

Так прокоментував рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка впливовий шведський політичний діяч, дипломат, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд.

"Неможливо повірити, що в цій критичній ситуації для України намагаються притягнути до відповідальності та ув'язнити колишнього президента Порошенка", - https://twitter.com/carlbildt/status/1479351503240450049?s=24 пише Карл Більдт.

"Це нагадує про найгірші роки режиму Януковича і, безсумнівно, вплине на імідж країни", - резюмує Більдт.
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07.01.2022 11:59 Відповісти
Carl Bildt
@carlbildt

It defies belief that in this critical situation for one tries to prosecute and imprison former President Poroshenko.
This brings backs memories of the worst years of the Yanukovich regime, and will *********** impact on the image of the country.
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07.01.2022 12:02 Відповісти
Сподіваюсь рахунки Зе і його нерухомість соро будуть арештовані. От тоді і побачимо чи зрозуміє він що таке правосуддя.
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07.01.2022 12:03 Відповісти
Надо на всякий случай в Рошене конфетами затариться. Зелебобики привыкли жрать говно, им нормально. А мне без хороших конфет забугор ехать не хочется.
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07.01.2022 12:04 Відповісти
Запад предупредил, что внимательно следит за процессуальными действиями власти Украины. И если продолжается поросячий визг вне юриспруденции, то действительно у Петралексеича рыло в пуху.
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07.01.2022 12:05 Відповісти
Усунення Порошенка, як найвірогіднішого переможця на виборах президента, крім нинішнього вигідне й Тимошенко, Бойку та іншим "розумникам", які причаїлися та вичікують. Маю надію, що знову прорахуються.
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07.01.2022 12:07 Відповісти
Фишка в том что в штате Огайо Прокуратура США нашла кучу отмытого бабла через Приватбанк...а как известно им владел Игорь Валерьевич Порошенко...

Никуда вы не денетесь Голобородьки Кучмисты...
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07.01.2022 12:13 Відповісти
Очередной цирк! Порошенко такой простой парень, что просто так может все отдать!? Какая дурница? И что Генпрокурорша не знает, что он еще два года назад переоформил все свои дела на старшего сына Алексея. И почему всегда, как только касается Порошенко, она куда-то девается, то в отпуск, то в командировку и все эти Постановы подписывает кто-то из замов? Это просто не прикрытая игра. Тогда к чему весь этот концерт? Власть не смогла даже вручить ему подозрение, он сел в машину и укатил....в Польшу. А простой украинец смог бы себе такое позволить? На него сразу бы кандалы нацепили, чтобы не сбежал! Это просто подтверждает, что власть и имущие в стране люди - это одна и та же бригада, играющая по своим нужным для этого момента нотам. А для народа - это развлечение, чтобы меньше думал о тарифах, о ценах, о зарплате! И известный немецкий канцлер Отто Бисмарк изрек историческую фразу - Если бы народ что-то решал, то его никогда бы не допустили до выборов!!!
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07.01.2022 12:23 Відповісти
Венедиктова умная девочка...
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07.01.2022 12:24 Відповісти
Из истории сраной дохлой РАБссиянской Ымперии...,В 1904 году Йосиф Джугашвили "наехал" на нефтепромышленников барона Ротшильда в Баку,требуя платить баблосы в кассу сраной РСДРП...,наезд оказался неудачным...барон Ротшильд не заплатил и копейки...
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07.01.2022 12:28 Відповісти
На сегодня семейство Барона Ротшильда главный бенефициар Петра Алексеевича уже 20 лет...,быдло тупорылое не туда вы влезли...
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07.01.2022 12:34 Відповісти
законно ЗЕшмаркля уже не уйдёт с поста президента никогда... только народ его сможет выгнать и посадить за все издевательства над Украиной
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07.01.2022 12:43 Відповісти
Чем раньше начнём, тем раньше закончим.
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07.01.2022 19:15 Відповісти
когда начинаете?
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07.01.2022 21:09 Відповісти
Виктор Фёдорович читает список имущества Порошенко.
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07.01.2022 12:53 Відповісти
Это расправа.
Устранение конкурента.
Судейская коррупция осталась. И пошла в атаку. Помню как на пике борьбы с судейско-прокурорской коррупцией даже в областных газетах публиковали множество фотографий миллионных дворцов принадлежащих украинским судьям. Это стоит посмотреть, это открытое явное свидетельство коррупции против которой так самоотверженно боролся Майдан.

Потом була попытка люстрации судей, некоторых (эх, выборочно), явных уволили. Я помню как прыгал борец за честный суд некий Лещенко. Теперь он молчит, сам взял хороший куш, заткнули рот.

Очень эмоционально пытался бороться наш друг Саакашвили, который в Грузии таки немного поприжал милитов. Правда бедолага Саакашвили вынужден был бежать из Украины спасаясь от судей-коррупционеров но попал из огня да в полумя. В Грузии, оказывается еще остались свои недобитые коррупционеры и он упекли нашего друга за граты.

Ну а в Украине вся эта коррупционная шваль напала на Порошенко. Тот вынужден бежать.

В России например и в той же Беларуси с судейско -прокурорской коррупцией никто не борется. Их просто возглавили насекомые. Там, у них обоюдосторонняя договоренность. Насекомые не трогают силовиков, а те обеспечивают насекомым защиту от народа и вечную власть. Ха, ха, ха.
Отака вам малята бувальщина.
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07.01.2022 13:26 Відповісти
Это расправа.
Устранение конкурента.
Судейская коррупция осталась. И пошла в атаку. Помню как на пике борьбы с судейско-прокурорской коррупцией даже в областных газетах публиковали множество фотографий миллионных дворцов принадлежащих украинским судьям. Это стоит посмотреть, это открытое явное свидетельство коррупции против которой так самоотверженно боролся Майдан.

Потом була попытка люстрации судей, некоторых (эх, выборочно), явных уволили. Я помню как прыгал борец за честный суд некий Лещенко. Теперь он молчит, сам взял хороший куш, заткнули рот.

Очень эмоционально пытался бороться наш друг Саакашвили, который в Грузии таки немного поприжал милитов. Правда бедолага Саакашвили вынужден был бежать из Украины спасаясь от судей-коррупционеров но попал из огня да в полумя. В Грузии, оказывается еще остались свои недобитые коррупционеры и он упекли нашего друга за граты.

Ну а в Украине вся эта коррупционная шваль напала на Порошенко. Тот вынужден бежать.

В России например и в той же Беларуси с судейско -прокурорской коррупцией никто не борется. Их просто возглавили насекомые. Там, у них обоюдосторонняя договоренность. Насекомые не трогают силовиков, а те обеспечивают насекомым защиту от народа и вечную власть. Ха, ха, ха.
Отака вам малята бувальщина.
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07.01.2022 13:28 Відповісти
Главное, чтобы обиженный Пэдро, не устроил в Украине ради своей поддержки проплаченный маленький Казахстан с элементами мародёрства, а потом не жал снова руку хутину после того, как даст повод для вторжения оккупантов в нашу страну. Ведь если Мордор влезет, то будет уже не до Пети.(с)
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07.01.2022 13:50 Відповісти
Будут Зелю восхвалят,для ботов деньги не пахнут.
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07.01.2022 13:58 Відповісти
Зеленые жулики решили Петин общак скрысятничать.
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07.01.2022 13:57 Відповісти
А зачем ему имущество ? У него же есть армия , мова , віра ? Этого вполне достаточно я считаю . А ВСЕ его имущество нужно национализировать в пользу той же армии, на популяризацию мови и развитие украинской независимой церкви
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07.01.2022 18:04 Відповісти
Це "набір" для лохторату. В якому відсутні пару-трійко вкрай потрібних речей. Наприклад: рівність перед законом, економічні свободи, лібералізація податкового законодавства і.т.д. Тобто те, без чого у стратегічній перспективі неможливі означені у скороченій версії речі.
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11.01.2022 15:55 Відповісти
який жах...
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07.01.2022 19:58 Відповісти
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08.01.2022 02:35 Відповісти
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08.01.2022 02:36 Відповісти
Порошенко наступив на свої же граблі. Потрібно було судову реформу проводити, а він все сподівався на 2 каденцію. Так солоденько, коли суди кармані. Так і Зеля, думає що це його мине, але ж ті самі суді і його посадять, як тільки складе повноваження президента).
Стільки можливостей було у Порошенко змінити країну, побороти корупцію, така підтримка народу була. Але як і Ющенко, все просрав. Як тільки стають президентами, наче стають небожителями. Нема патріотів у владі.
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08.01.2022 09:34 Відповісти
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