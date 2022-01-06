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Новини
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5 канал (317) Зеленський (22416) Порошенко (15079) ЗМІ (1334) арешт майна (340) Прямий канал (65) Татаров Олег (424)

Суд, крім майна Порошенка, арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу", - заява "ЄС"

Суд, крім майна Порошенка, арештував активи та рахунки

В партії "Європейська Солідарність" заявили, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка - "незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського".

Про це йдеться у заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах карколомного зростання зовнішньої загрози, російського вторгнення у Казахстан, небаченої концентрації військ агресора на кордонах України влада замість того, щоб консолідувати українське суспільство для протистояння Путіну, розпалює внутрішнє протистояння. Тим самим – необачно і безвідповідально послаблює фронт протидії російській агресії.

Зеленський, як і інші автократи, помиляється, вважаючи, ніби арештом активів та рахунків він створить нездоланні перешкоди для діяльності опозиції. Сила опозиції – не в грошах, а в принципах, загартованих часом цінностях і стійких переконаннях державників. Це вже на раз доведено подіями із новітньої української історії – починаючи від студентського протесту на граніті і завершуючи Революцією гідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Абсолютне беззаконня", - адвокат Порошенка про рішення Печерського суду щодо арешту майна

Очевидно, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка, винесене зеленою нечистю під Святвечір 6 січня, – незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського татаровсько-смірновским дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі, Путіна в Росії і недоброї пам’яті режиму Януковича в Україні.

Показаво, що незаконне рішення про арешт майна Порошенка винесла суддя Бортницька з явним конфліктом інтересів, бо одіозний заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров свого часу був її науковим керівником при захисті дисертації. І, очевидно, не розставшись із цією роллю, по цей день керує її діяльністю.

Крім майна Порошенка, суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Печерський суд арештував майно Порошенка

"Прямий" та "5 канал" – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише "теплої інформаційної ванни". Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку.

Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий "бєспрєдєл" і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни.

Україна – не Росія. Україна – не Білорусь. Україна – не Казахстан. І Україна – не Малоросія часів Януковича, якому дедалі більше уподібнюється Зеленський.

Українці дадуть гідну відсіч зовнішній агресії. Вони – настане час – відправлять на смітник історії зелену корумповану дилетантуру з усіма її бажаннями встановити тут диктатуру.

Порошенко сильний і мужній лідер. Знаючи, що Зеленський вимагає його арешту і ув’язнення, він повернеться в Україну.

Він повертається не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні.

Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим.

Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність.

Україна переможе! Головні перемоги – попереду", - йдеться у заяві.

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Топ коментарі
+62
Це суддя Печерського райсуду - Віта Бортницька й саме вона сьогодні наклала арешт на все майно експрезидента Петра Порошенка. Однак ми згадаємо інше рішення судді Бортницької:
Віта Бортницька - суддя Майдану, у листопаді 2013 року вона кинула за ґрати двох активістів.

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06.01.2022 18:43
+59
Насправді це крок до захоплення влади Коломойським і Зеленським, бо вони розуміють, що підуть під суд/сядуть, як тільки Зеленський перестане бути президентом.
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06.01.2022 18:49
+51
Т.е. ручная шавка Портнова.
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06.01.2022 18:46
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Джамал, то що, вийдеш Майдан розстрілювати?- Врахуй, я добре шмаляю. А розтяжки- то в мене взагалі хоббі.
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06.01.2022 20:33 Відповісти
Засциш...
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06.01.2022 20:38 Відповісти
Вот потому и засциш)
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06.01.2022 20:58 Відповісти
Звичайно ні. Ти Янукович.
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06.01.2022 21:11 Відповісти
Газ дорожчатиме, дядьку. А як дрова не привезуть?
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06.01.2022 21:30 Відповісти
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06.01.2022 20:28 Відповісти
Схоже на те, що заради каналів це і було реалізовано.
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06.01.2022 20:20 Відповісти
помните фильм "Вий", особенно сцену, когда орава рыцарей "тьмы" выводила на авансцену самого Вия и открывала ему глаз.Так и сдесь - выводят таки Игоря Валерьевича на передовую, и бабушка украинской коррупции в роли панночки тоже в этом атракционе. "Нам удалось, нам удалось" А Витя Ростовский уже нервничает, бабки взяли и нехилые а тут 13 лет, чертова дюжина, однако, Эти "знаменитые юристы" попали в свой же капкан. В феврале 2020 года пользуясь принтером установили, что обратится в Большую Палату с жалобой на приговор можно только по решению кассационного суда. А они не продавили такого решения, потому что "гранаты не той системы"
Господа квадратночелюстные и с берегов матушки реки, не ищите Джавгета у сухого ручья - его там нет !

Ничего, это просто тренировка и сплачивание редких рядов - впереди криминал по байденах и старшему и младшему, а то затосковали члены по роялю и есть одна в Маресьевых мечта - не утратить конечности организмов.
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06.01.2022 20:23 Відповісти
зачем приписывать зеленскому такие глубоко продуманные шаги..., не смотря ни на что, лично Порошенко ничего зеленскому не сделал, а вот хозяину зеленского сделал - забрал любимую кормушку и немного хлопнул по рукам, а этот человек мстительный и подлый, ничего не прощает и не забывает, при этом очень неплохой шахматист..., вот он и разыгрывает сейчас партию, но чужими руками..., а зеля что..., просто чурбачок, из которого сделали послушного буратино....
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06.01.2022 20:24 Відповісти
Чурбачок-зепісюн, але які іскри ненависті вилітали в нього з очей вже в перший день інавгурації... А які слова промовляв він про порноактрису і "...я ваш вирок"!
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07.01.2022 05:12 Відповісти
розбігайтесь. хлопці...навіть за комєнти вам обломиться
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06.01.2022 20:25 Відповісти
Судя по всему слуги народа -слуги не украинского народа, а слуги еврейского народа, или россйского.
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06.01.2022 20:26 Відповісти
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06.01.2022 20:27 Відповісти
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06.01.2022 20:32 Відповісти
У наступному житті.
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06.01.2022 22:52 Відповісти
Это вряд ли...Думаю в этом году
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06.01.2022 22:56 Відповісти
Как же несправедливо - у Украины - страны Майданов и украинского народа, который борется за свою свободу и само свое существование, верховный главнокомандующий - мстительное, воровистое, хамовитое наркоманское ничтожество, которое очень боится Путина, Кадырова и своего давнего хозяина Беню.
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07.01.2022 01:15 Відповісти
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07.01.2022 01:50 Відповісти
и заглянуть ему куда-то хотело
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07.01.2022 02:26 Відповісти
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає разом з суддями.
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06.01.2022 20:37 Відповісти
Зелёные мрази вернули времена овоща, ну ничего..
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06.01.2022 20:40 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме.
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06.01.2022 20:41 Відповісти
Правильно! Я теж за те, щоб Зеленського за грати посадили!
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06.01.2022 21:02 Відповісти
Ось що заважає клоуну і його куратору Бені безперешкодно грабувати краіну ,вони думають що прийшли назавжди,а заважає звичайно інша думка на теле каналах.
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06.01.2022 20:49 Відповісти
Вітя Овощ тако думав що прийшов назавжди.
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06.01.2022 23:54 Відповісти
Личто я не переживаю ни за Пороха, ни за его активы. ЗЕ этим перформансом добьется только обратного результата - Пороха канонизируют, а рейтинг ЗЕ уйдет под землю.

Меня больше волнует то, чтобы ЗЕ после всего не отскочил по-легкому. Его конец должен быть настолько кровавым и ужасным, чтобы каждый следующий през помнил и содрогался от этого.
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06.01.2022 20:56 Відповісти
Фінал у Зеленського повинен бути не"кривавим",а справедливим - суд, вирок, нари. А , головне, щоб не зробили з нього цапа- відбувайла за всіх : Коломойського, Єрамака, Портнова, Демченка та решти цієї братії. Догралися ми в демократію підчас війни.
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07.01.2022 00:07 Відповісти
Да нет. Финал какраз должен быть максимально жестоким и противоестественным до содрогания.

Хотя бы раз в нашей истории это обязательно должно произойти, чтобы больше к этому ни у кого не было желания возвращаться.

ЗЕ для этой роли подходит идеально - маленький, тщедушный, подленький, мерзкий во всех отношениях наркоман.
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07.01.2022 00:11 Відповісти
Желание такое есть у всех нормальных людей. Но это не нормально. Поэтому должно быть все по закону, а на зоне ему предоставить в качестве выбора наркоты - коаксил. Вот тогда он и устроит сам себе ужасный конец. Мир не принимает расправу, мы будет выглядеть дикарями. И мир от нас отвернуться, как от прокаженных. Только законный суд, как бы не хотелось другого.
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07.01.2022 10:39 Відповісти
дійсно, треба закрити Прямий, п'ятий і ахмет-канали, не можна їм паплюжити владу... коли йде війна
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07.01.2022 08:10 Відповісти
Котяра на букву б, іди лижи сраку своєму господарю, який
тобі гроші платить, бо він вже сходив по-великому, як і все в нього таке ж. А якщо ти безкоштовно його захищаєш, цю мерзоту, яка розвалює Україну, то схиблене зелене створіння. Такими тампами тебе і в дурку скоро не візьмуть, бо надто буйний станеш.
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07.01.2022 11:04 Відповісти
честно как бы кому не нравился Порошенко но так открыто идти по бес пределу эта власть сама себя поставила вне закона своими действиями
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06.01.2022 21:00 Відповісти
це є ні що інше, як державний переворот.
порушення конституції та законів по другому не називаються
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06.01.2022 21:05 Відповісти
эту СУЧКУ надо вести,а то она свалит,а сидеть ей долго
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06.01.2022 21:40 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1479153438822969346 58 мин



Так ,ИМЕННО ради ЭТОГО,ВСЁ ЭТО и затевалось.кАналы...ТВ.Всё вернём,но кАналы оставим.Как у вас всё просто,до банального."Верным" путем идетё,товагищи-путенским.Ходорковкий тут есть,он подтвердит.И пут этот в бездну.Тут вам не Россия.Остальные олигархи ж ,чистенькие,аки стекло.
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06.01.2022 21:09 Відповісти
Зима. Понятно когда скользит человек, группа. Но тут целая Страна скользит на обочину. Или куда хуже, по пятам Афганистана. Жалко.
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06.01.2022 21:19 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUDctwfwdrR6aNSwyNdze7f57dAnFrSXSAd9YgSrKZG0HwSHcbMHAhvWxgAMySLXOg5Saz4gvCBuZgu6jmR1-Yk-yiALuBjay03EW_GtWe5GrnXzdoJ5g1yMoAxRVKJGCk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 3 ч. ·








Науковим керівником судді Бортницької, яка наклала арешт на майно Порошенка, був одіозний Олег Татаров.
Тобто заступник Голови ОПУ.
Кому ще не зрозуміло звідки ноги ростуть?
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06.01.2022 21:21 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUoyhzOtk2YpBy-CLUVQlA1sU00wl5eYDj5WBOU_IQCrt-LErnXQs2IuuGdLAGP9YDmSV70XoqYlDUp20sMcuVsRZJDX7nKkUdrcmrJ9qncg0JCnHvLB3wmpJ7FPp9_4_g&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Смолій обновил статус.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 6 ч. ·



Зелені покидьки замість державних справ наклали арешт на майно Порошенко.

Щойно Печерський суд Києва арештував все майно Порошенка в рамках так званої «підозри».
Подання Генпрокуратури також підписане сьогодні. І от, вуаля, блискавично винесено рішення.

За зовсім не дивним «збігом» обставин сталось це після зустрічі двох давні бізнес-партнерів у Буковелі: Зеленського та Коломойського.

Тобто замість адекватної політики на захист країни - зелені просто добивають залишки правової держави.

А ось на фото праведні труди спражнього «лідера». Поки його псевдокоманда виконує незаконні вказівки по знищенню опозиції, Володимир Олесандрович відривається на курорті.

Що ж, погана новина для зелених: брехнею та злочинами світ пройдеш, а назад не повернешся.

Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUoyhzOtk2YpBy-CLUVQlA1sU00wl5eYDj5WBOU_IQCrt-LErnXQs2IuuGdLAGP9YDmSV70XoqYlDUp20sMcuVsRZJDX7nKkUdrcmrJ9qncg0JCnHvLB3wmpJ7FPp9_4_g&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
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06.01.2022 21:22 Відповісти
ця маріонетка зенелох
та його хазяєва тупі сцикуни
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06.01.2022 22:36 Відповісти
Та ні. Вони ведуть країну до дефолту і продажі росії. Боюсь, що ми, народ, виявимось сцикунами.
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07.01.2022 05:30 Відповісти
Зеленая плесень разрастается... Спасибо "мудрому нАріду". Враги Украины побеждают.
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06.01.2022 22:42 Відповісти
Тупість та ницість українських політиків веде до того що українська держава буде злита в московський унітаз разом з зе-ботами та порохоботами з вірогідністю 90%.
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06.01.2022 22:52 Відповісти
Не будив би чотириразовий лихо, поки воно спало тихо!!,
посіяв вітер-пожне лихо!!!
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06.01.2022 22:59 Відповісти
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06.01.2022 23:00 Відповісти
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06.01.2022 23:01 Відповісти
здається бубочка перетворюється на такого собі Пісюніста, прагне мати в себе мундир Фуйла
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06.01.2022 23:51 Відповісти
Украину может спасти только Порошенко и его команда!!!

Спасти Порошенко могут только Украинцы!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.01.2022 00:04 Відповісти
Спасти порошенко могут только холуи!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.01.2022 07:54 Відповісти
А Каналы Ахметова???
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07.01.2022 00:07 Відповісти
Нужно все новостные каналы закрыть ибо они действуют против Украины и расшатывают страну из стороны в сторону. Новости должны быть, как раньше - 15-30 минут по обычным каналам - это будет информирование. А круглые сутки каналы новостные - это уже психологические операции олигархов против Украинского населения. Закрыть их все!!!
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07.01.2022 00:11 Відповісти
после того как бубочка послала Байдена на *уй с САП прокурором до конца года, оно доигралось окончательно
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07.01.2022 02:29 Відповісти
Порошенко обвиняют а том, что он что-то там с Медведчуком мутил. А почему же имущество самого Медведчука не арестовали, включая 1+1, которым Медведчук владеет вместе с Коломойским?
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07.01.2022 02:39 Відповісти
Каналы закрыли, порохоботы в ладоши хлопали, пришла ваша очередь, чего возмущаетесь. Надо было раньше возмущаться, хоть не закрыли и за то скажите благодарим.
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07.01.2022 10:29 Відповісти
1+1 не закрыли, он медведчуку принадлежит
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07.01.2022 10:32 Відповісти
не могу точно утверждать, говорили вроде Игорьку. Но это не так важно.
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07.01.2022 11:02 Відповісти
Здається, що ваван не відає, що творить. А мав би, як-не-як юридичний закінчив(тобто, чекав, допоки батяня принесе диплом, поки пісюном вишивав). Рано чи пізно, а відповідати прийдеться і тоді згадає-не рий яму другому, бо сам у неї влетиш...
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07.01.2022 06:45 Відповісти
ЦН бурлит! Все грудями на защиту алигарха Порошенка! В общем, вставай страна агромная!
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07.01.2022 07:31 Відповісти
пнх чмо...
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07.01.2022 08:37 Відповісти
Тю, дурне, та ще й не наше! А я надіюсь, що Петро з"явиться в Украіні значно раніше запланованого ним 17 січня, що б розібратися з тим, що тут твориться! Сивочолий гетьман, герой Іловайська, людина, яка взяла Слов" янськ - оплот сепаратизму, точніше "обміняла" його на якийсь Донецьк. тільки так і повинна поступати!
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07.01.2022 09:37 Відповісти
Какое горе! Все, что нажито непосильным трудом… три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…
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07.01.2022 07:51 Відповісти
У Печерского суда руки коротки.
Суд в Киеве, а основные активы в Панаме!
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07.01.2022 08:26 Відповісти
Альфред Соломонович, скажите - почему считается что евреи умные? Глядя на вас и криворогого вовочку создается обратное впечатление
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08.01.2022 11:41 Відповісти
Насколько умный человек, не отличающий еврея от немца?
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08.01.2022 12:27 Відповісти
НЕ "опрометчиво и безответственно ослабляют фронт противодействия российской агрессии"

а целенаправленно и преступно содействуя российской агрессии.
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07.01.2022 08:36 Відповісти
Шевченко про одкб не просто так озвучил.

Россия нам нужна, а о крови забудут.

Миллиардер https://nv.ua/tags/ihor-kolomojskij.html Игорь Коломойский дал интервью американскому изданиюhttps://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times , в котором озвучил новую порцию шокирующих заявлений о своем видении будущего Украины.
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07.01.2022 08:47 Відповісти
Тараканище получается послал дедушку Джо. С этими Сап, Порошенко, Беней. Четко вырисовывается другой вектор. Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн в ходе переговоров в Москве подтвердили приверженность Берлина и Парижа минским соглашениям, назвав их безальтернативным способом урегулировании ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
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07.01.2022 08:53 Відповісти
Ваш Порошенко-кацапська підстилка, і нема чого його тут захищати! Він друг Медведчука, кума путіна і всі, хто його тут підтримує - кацапські шпигуни!
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07.01.2022 09:25 Відповісти
Кто такой для нас "Козак", кацап?
Да и для тебя он разве кто-то важный, может ты его выбирал для выражения твоих интересов?
Или, простите, вам понятие ВЫБОРЫ незнакомо?

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07.01.2022 09:26 Відповісти
Козак для нас это формат и встречался он с теми представителями, кто был за столом переговоров. На украинских ресурсах не сильно афишируется встреча без Украины в Москве. Как бы не одонозначно относились к Порошенко, но при нем такого бы ее было
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07.01.2022 10:55 Відповісти


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07.01.2022 09:19 Відповісти
это фото после того как он тебя на бутыку насадил?
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08.01.2022 11:43 Відповісти
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
Везёт Пороху. Удобно ж было целых 5 лет, когда карманные судьи сидели в кармане Пороха. И зачем было что-то менять, когда была полная уверенность, что будет ещё 5 лет. А оно взяло и не сложилось: у судей нос по ветру - перелезли скотопотамы в ЗЕлин карман.
Хотя, вся эта канитель с Порохом больше смахивает на тщетную потугу ЗЕлёносопельного БлаЗЕня отвлечь лохмандеев от пустого холодильника. А Порох попробует подрастить свой рейтинг, типа, "страстотерпца (среди меня не получится).
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07.01.2022 09:57 Відповісти
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО! Джерело:
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07.01.2022 10:46 Відповісти
Какое имеет отншение арест активов к обвинениям?)
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07.01.2022 11:04 Відповісти
Прибрати з ефіру прямий і 5й канали- ось їхня мета
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07.01.2022 11:09 Відповісти
Зачем садить Петра , или ему подобных олигархов? Пусть гуляют! Это хлопотно очень! Вдруг народными героями и страдальцами за народ станут? А вот арестовать, с будущей перспективой конфискации движимое и недвижимое имущество, активы, пассивы, вклады, сбережения и хрен еще знает что, только миллиардеру известно - это серьезно!
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07.01.2022 11:24 Відповісти
зеля обосрался что рейтинг у Пороха стал быстро расти, а его падать.. значит надо диктатурой его подавить, гандьба!
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07.01.2022 12:50 Відповісти
А что может сделать законно Зеленский? Ведь законы писаны не для него, и он на них плевал с высокой колокольни. Он сам себе "закон".
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09.01.2022 15:02 Відповісти
Просрав петя владу тепер пожинає плоди .друзі помогли
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09.01.2022 17:24 Відповісти
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