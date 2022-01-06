Суд, крім майна Порошенка, арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу", - заява "ЄС"
В партії "Європейська Солідарність" заявили, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка - "незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського".
Про це йдеться у заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.
"В умовах карколомного зростання зовнішньої загрози, російського вторгнення у Казахстан, небаченої концентрації військ агресора на кордонах України влада замість того, щоб консолідувати українське суспільство для протистояння Путіну, розпалює внутрішнє протистояння. Тим самим – необачно і безвідповідально послаблює фронт протидії російській агресії.
Зеленський, як і інші автократи, помиляється, вважаючи, ніби арештом активів та рахунків він створить нездоланні перешкоди для діяльності опозиції. Сила опозиції – не в грошах, а в принципах, загартованих часом цінностях і стійких переконаннях державників. Це вже на раз доведено подіями із новітньої української історії – починаючи від студентського протесту на граніті і завершуючи Революцією гідності.
Очевидно, що рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка, винесене зеленою нечистю під Святвечір 6 січня, – незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського татаровсько-смірновским дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі, Путіна в Росії і недоброї пам’яті режиму Януковича в Україні.
Показаво, що незаконне рішення про арешт майна Порошенка винесла суддя Бортницька з явним конфліктом інтересів, бо одіозний заступник голови Офісу Зеленського Олег Татаров свого часу був її науковим керівником при захисті дисертації. І, очевидно, не розставшись із цією роллю, по цей день керує її діяльністю.
Крім майна Порошенка, суддя Бортницька-Татарова заарештувала активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу". Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі.
"Прямий" та "5 канал" – це не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що так хоче лише "теплої інформаційної ванни". Прикметно, що ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку.
Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий "бєспрєдєл" і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни.
Україна – не Росія. Україна – не Білорусь. Україна – не Казахстан. І Україна – не Малоросія часів Януковича, якому дедалі більше уподібнюється Зеленський.
Українці дадуть гідну відсіч зовнішній агресії. Вони – настане час – відправлять на смітник історії зелену корумповану дилетантуру з усіма її бажаннями встановити тут диктатуру.
Порошенко сильний і мужній лідер. Знаючи, що Зеленський вимагає його арешту і ув’язнення, він повернеться в Україну.
Він повертається не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні.
Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим.
Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність.
Україна переможе! Головні перемоги – попереду", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Господа квадратночелюстные и с берегов матушки реки, не ищите Джавгета у сухого ручья - его там нет !
Ничего, это просто тренировка и сплачивание редких рядов - впереди криминал по байденах и старшему и младшему, а то затосковали члены по роялю и есть одна в Маресьевых мечта - не утратить конечности организмов.
Меня больше волнует то, чтобы ЗЕ после всего не отскочил по-легкому. Его конец должен быть настолько кровавым и ужасным, чтобы каждый следующий през помнил и содрогался от этого.
Хотя бы раз в нашей истории это обязательно должно произойти, чтобы больше к этому ни у кого не было желания возвращаться.
ЗЕ для этой роли подходит идеально - маленький, тщедушный, подленький, мерзкий во всех отношениях наркоман.
тобі гроші платить, бо він вже сходив по-великому, як і все в нього таке ж. А якщо ти безкоштовно його захищаєш, цю мерзоту, яка розвалює Україну, то схиблене зелене створіння. Такими тампами тебе і в дурку скоро не візьмуть, бо надто буйний станеш.
порушення конституції та законів по другому не називаються
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1479153438822969346 58 мин
Так ,ИМЕННО ради ЭТОГО,ВСЁ ЭТО и затевалось.кАналы...ТВ.Всё вернём,но кАналы оставим.Как у вас всё просто,до банального."Верным" путем идетё,товагищи-путенским.Ходорковкий тут есть,он подтвердит.И пут этот в бездну.Тут вам не Россия.Остальные олигархи ж ,чистенькие,аки стекло.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 3 ч. ·
Науковим керівником судді Бортницької, яка наклала арешт на майно Порошенка, був одіозний Олег Татаров.
Тобто заступник Голови ОПУ.
Кому ще не зрозуміло звідки ноги ростуть?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 6 ч. ·
Зелені покидьки замість державних справ наклали арешт на майно Порошенко.
Щойно Печерський суд Києва арештував все майно Порошенка в рамках так званої «підозри».
Подання Генпрокуратури також підписане сьогодні. І от, вуаля, блискавично винесено рішення.
За зовсім не дивним «збігом» обставин сталось це після зустрічі двох давні бізнес-партнерів у Буковелі: Зеленського та Коломойського.
Тобто замість адекватної політики на захист країни - зелені просто добивають залишки правової держави.
А ось на фото праведні труди спражнього «лідера». Поки його псевдокоманда виконує незаконні вказівки по знищенню опозиції, Володимир Олесандрович відривається на курорті.
Що ж, погана новина для зелених: брехнею та злочинами світ пройдеш, а назад не повернешся.
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та його хазяєва тупі сцикуни
посіяв вітер-пожне лихо!!!
Спасти Порошенко могут только Украинцы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Суд в Киеве, а основные активы в Панаме!
а целенаправленно и преступно содействуя российской агрессии.
Россия нам нужна, а о крови забудут.
Миллиардер https://nv.ua/tags/ihor-kolomojskij.html Игорь Коломойский дал интервью американскому изданиюhttps://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times , в котором озвучил новую порцию шокирующих заявлений о своем видении будущего Украины.
Да и для тебя он разве кто-то важный, может ты его выбирал для выражения твоих интересов?
Или, простите, вам понятие ВЫБОРЫ незнакомо?
А судьи яйцами трясут..."©
Везёт Пороху. Удобно ж было целых 5 лет, когда карманные судьи сидели в кармане Пороха. И зачем было что-то менять, когда была полная уверенность, что будет ещё 5 лет. А оно взяло и не сложилось: у судей нос по ветру - перелезли скотопотамы в ЗЕлин карман.
Хотя, вся эта канитель с Порохом больше смахивает на тщетную потугу ЗЕлёносопельного БлаЗЕня отвлечь лохмандеев от пустого холодильника. А Порох попробует подрастить свой рейтинг, типа, "страстотерпца (среди меня не получится).