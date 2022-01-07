Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council
Арест имущества пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко является избирательным правосудием.
Об этом в Twitter пишет заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харринг, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернется позже. Вот так выглядит выборочное правосудие", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
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А то, что порошенко восстановил украинскую независимую от москвы церковь - кто ж спорит, что молодец?
Так прокоментував рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка впливовий шведський політичний діяч, дипломат, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд.
"Неможливо повірити, що в цій критичній ситуації для України намагаються притягнути до відповідальності та ув'язнити колишнього президента Порошенка", - https://twitter.com/carlbildt/status/1479351503240450049?s=24 пише Карл Більдт.
"Це нагадує про найгірші роки режиму Януковича і, безсумнівно, вплине на імідж країни", - резюмує Більдт.
@carlbildt
It defies belief that in this critical situation for one tries to prosecute and imprison former President Poroshenko.
This brings backs memories of the worst years of the Yanukovich regime, and will *********** impact on the image of the country.
Никуда вы не денетесь Голобородьки Кучмисты...
Устранение конкурента.
Судейская коррупция осталась. И пошла в атаку. Помню как на пике борьбы с судейско-прокурорской коррупцией даже в областных газетах публиковали множество фотографий миллионных дворцов принадлежащих украинским судьям. Это стоит посмотреть, это открытое явное свидетельство коррупции против которой так самоотверженно боролся Майдан.
Потом була попытка люстрации судей, некоторых (эх, выборочно), явных уволили. Я помню как прыгал борец за честный суд некий Лещенко. Теперь он молчит, сам взял хороший куш, заткнули рот.
Очень эмоционально пытался бороться наш друг Саакашвили, который в Грузии таки немного поприжал милитов. Правда бедолага Саакашвили вынужден был бежать из Украины спасаясь от судей-коррупционеров но попал из огня да в полумя. В Грузии, оказывается еще остались свои недобитые коррупционеры и он упекли нашего друга за граты.
Ну а в Украине вся эта коррупционная шваль напала на Порошенко. Тот вынужден бежать.
В России например и в той же Беларуси с судейско -прокурорской коррупцией никто не борется. Их просто возглавили насекомые. Там, у них обоюдосторонняя договоренность. Насекомые не трогают силовиков, а те обеспечивают насекомым защиту от народа и вечную власть. Ха, ха, ха.
Отака вам малята бувальщина.
Устранение конкурента.
Судейская коррупция осталась. И пошла в атаку. Помню как на пике борьбы с судейско-прокурорской коррупцией даже в областных газетах публиковали множество фотографий миллионных дворцов принадлежащих украинским судьям. Это стоит посмотреть, это открытое явное свидетельство коррупции против которой так самоотверженно боролся Майдан.
Потом була попытка люстрации судей, некоторых (эх, выборочно), явных уволили. Я помню как прыгал борец за честный суд некий Лещенко. Теперь он молчит, сам взял хороший куш, заткнули рот.
Очень эмоционально пытался бороться наш друг Саакашвили, который в Грузии таки немного поприжал милитов. Правда бедолага Саакашвили вынужден был бежать из Украины спасаясь от судей-коррупционеров но попал из огня да в полумя. В Грузии, оказывается еще остались свои недобитые коррупционеры и он упекли нашего друга за граты.
Ну а в Украине вся эта коррупционная шваль напала на Порошенко. Тот вынужден бежать.
В России например и в той же Беларуси с судейско -прокурорской коррупцией никто не борется. Их просто возглавили насекомые. Там, у них обоюдосторонняя договоренность. Насекомые не трогают силовиков, а те обеспечивают насекомым защиту от народа и вечную власть. Ха, ха, ха.
Отака вам малята бувальщина.
Стільки можливостей було у Порошенко змінити країну, побороти корупцію, така підтримка народу була. Але як і Ющенко, все просрав. Як тільки стають президентами, наче стають небожителями. Нема патріотів у владі.