Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council

Арест имущества пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко является избирательным правосудием.

Об этом в Twitter пишет заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харринг, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский суд заморозил имущество Порошенко в рамках обвинения в государственной измене. Порошенко за пределами страны, но его могут арестовать, если он вернется позже. Вот так выглядит выборочное правосудие", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

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