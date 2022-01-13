Госкомтелерадио запретило ввоз трех детских книг, содержащих российскую пропаганду
Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех детских книг, в которых обнаружена пропаганда государства-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
"Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые инициирует Россия против других стран мира.
Пожалуйста, подождите...
25/02/22 -- там же -- группа кино
02/06/22 -- Дворец Украина -- александр малинин
На днях с удивлением узнал из в общем весёлого расийского мультика про трёх богатырей, что отличителньной особенность Киевскай Руси была матрёшка с балалайкой. Мышебратья.