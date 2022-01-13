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Госкомтелерадио запретило ввоз трех детских книг, содержащих российскую пропаганду

Госкомтелерадио запретило ввоз трех детских книг, содержащих российскую пропаганду

Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех детских книг, в которых обнаружена пропаганда государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые инициирует Россия против других стран мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выпуск книг в Украине упал на 21,3% по сравнению с катастрофическим для отрасли 2020 годом, – гендиректор "Фолио" Красовицкий. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+14
а какие придурки ввозят экстремистскую литературу из расии? вообще забрать лицензии у этих уродов... и плюс неподъемный штраф за ввоз на территорию страны литературы страны-агрессора...
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13.01.2022 10:44
+8
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13.01.2022 10:58
+5
Правильно, еще такого дерьма не хватало. Пусть своих детей "бушлатами" кормят.
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13.01.2022 10:54
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а какие придурки ввозят экстремистскую литературу из расии? вообще забрать лицензии у этих уродов... и плюс неподъемный штраф за ввоз на территорию страны литературы страны-агрессора...
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13.01.2022 10:44 Ответить
Это конечно все правильно наверное..... главное то - гомосеков в детском кино можно (три орешка для золушки) пропаганды то никакой
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13.01.2022 10:47 Ответить
Ось з цього моменту більш докладніше. Я знаю старе кіно виробництва колишньої Чехословаччини і бачив трейлер нового, шведського фільму. Це в новому чи в старому кіно і що саме?
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13.01.2022 10:57 Ответить
Да, есть такое. В новом кино два друга у принца оказались эгегей. И когда в финале все радостно целуются - эти целуются тоже. (извините за спойлер ).
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13.01.2022 12:07 Ответить
сравнивая вред от кацапов и гомосеков, причиненный украине за последние 8 лет, пока кацапы ведут всухую.
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13.01.2022 11:43 Ответить
Які книги , Ви що ! . росіяни без своєї історії , що вони можуть дати Українцям.Даже Борщ хотіли украсти . Вивезли усіх покійних Гетьманів до росії .Що тішить , що покійні даже в такому стані Вони роблять свою роботу на благо України.
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13.01.2022 10:52 Ответить
Правильно, еще такого дерьма не хватало. Пусть своих детей "бушлатами" кормят.
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13.01.2022 10:54 Ответить
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13.01.2022 10:58 Ответить
08/03/22 -- Дворец спорта -- михаил шуфутинский
25/02/22 -- там же -- группа кино
02/06/22 -- Дворец Украина -- александр малинин
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13.01.2022 11:05 Ответить
маю надію, що це жарт?
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13.01.2022 11:28 Ответить
Никаких шансов! Билеты доступны на https://parter.ua/ru/kyiv https://parter.ua/ru/kyiv

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13.01.2022 11:48 Ответить
сенсация! судя по всему, среди украденных из казахстанских моргов трупов, обнаружился и виктор цой?!
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13.01.2022 11:45 Ответить
А он разве покидал этот мир? "Цой жив!"
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13.01.2022 11:49 Ответить
Макулатуру кацапську й так ніхто не читає, головне аби «сватів» і Меладзе з Бастою не заборонили. Так ЗЄлєбоби?
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13.01.2022 11:07 Ответить
ВСІ так звані радянські, а по суті російські фільми є російською і відповідно антиукраїнською пропагандою.
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13.01.2022 11:17 Ответить
Хорошо сказано . Особенно в "Кин-дза-дза" очень сильны антиукраинские настроения. И в "Детях капитана Гранта"... а в "Семнадцати мгновениях весны" вообще Ярош в гриме Гитлера играл!
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13.01.2022 12:10 Ответить
Пропаганда - она такая ползучая...
На днях с удивлением узнал из в общем весёлого расийского мультика про трёх богатырей, что отличителньной особенность Киевскай Руси была матрёшка с балалайкой. Мышебратья.
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13.01.2022 11:29 Ответить
А не проще одним указом или законом запретить ввоз всей книжной продукции из рашки,чем ковырятся в их мокулатуре и тратить на это бюджетные деньги?
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13.01.2022 16:12 Ответить
 
 