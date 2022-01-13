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Держкомтелерадіо (81) діти (4924) книги (439) пропаганда (2757) росія (63556)

Держкомтелерадіо заборонив ввезення трьох дитячих книг, які містять російську пропаганду

Держкомтелерадіо заборонив ввезення трьох дитячих книг, які містять російську пропаганду

Держкомтелерадіо не дав дозвіл українському імпортеру на ввезення з території Росії для розповсюдження в Україні ще трьох дитячих книг, у яких виявлена пропаганда держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

"Дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" розраховані на найменших читачів. Відповідно мають велику кількість ілюстрацій, у яких використовується символіка держави-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму", - йдеться в повідомленні.

За словами експертів, ці книжки - яскравий приклад російської пропаганди, яка ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до воєн і конфліктів, які розв’язує Росія проти інших країн світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкомтелерадіо заборонив ввозити п'ять російських дитячих книг через пропаганду імперських геополітичних доктрин держави-агресора

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Топ коментарі
+14
а какие придурки ввозят экстремистскую литературу из расии? вообще забрать лицензии у этих уродов... и плюс неподъемный штраф за ввоз на территорию страны литературы страны-агрессора...
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13.01.2022 10:44
+8
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13.01.2022 10:58
+5
Правильно, еще такого дерьма не хватало. Пусть своих детей "бушлатами" кормят.
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13.01.2022 10:54
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а какие придурки ввозят экстремистскую литературу из расии? вообще забрать лицензии у этих уродов... и плюс неподъемный штраф за ввоз на территорию страны литературы страны-агрессора...
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13.01.2022 10:44 Відповісти
Это конечно все правильно наверное..... главное то - гомосеков в детском кино можно (три орешка для золушки) пропаганды то никакой
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13.01.2022 10:47 Відповісти
Ось з цього моменту більш докладніше. Я знаю старе кіно виробництва колишньої Чехословаччини і бачив трейлер нового, шведського фільму. Це в новому чи в старому кіно і що саме?
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13.01.2022 10:57 Відповісти
Да, есть такое. В новом кино два друга у принца оказались эгегей. И когда в финале все радостно целуются - эти целуются тоже. (извините за спойлер ).
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13.01.2022 12:07 Відповісти
сравнивая вред от кацапов и гомосеков, причиненный украине за последние 8 лет, пока кацапы ведут всухую.
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13.01.2022 11:43 Відповісти
Які книги , Ви що ! . росіяни без своєї історії , що вони можуть дати Українцям.Даже Борщ хотіли украсти . Вивезли усіх покійних Гетьманів до росії .Що тішить , що покійні даже в такому стані Вони роблять свою роботу на благо України.
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13.01.2022 10:52 Відповісти
Правильно, еще такого дерьма не хватало. Пусть своих детей "бушлатами" кормят.
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13.01.2022 10:54 Відповісти
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13.01.2022 10:58 Відповісти
08/03/22 -- Дворец спорта -- михаил шуфутинский
25/02/22 -- там же -- группа кино
02/06/22 -- Дворец Украина -- александр малинин
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13.01.2022 11:05 Відповісти
маю надію, що це жарт?
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13.01.2022 11:28 Відповісти
Никаких шансов! Билеты доступны на https://parter.ua/ru/kyiv https://parter.ua/ru/kyiv

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13.01.2022 11:48 Відповісти
сенсация! судя по всему, среди украденных из казахстанских моргов трупов, обнаружился и виктор цой?!
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13.01.2022 11:45 Відповісти
А он разве покидал этот мир? "Цой жив!"
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13.01.2022 11:49 Відповісти
Макулатуру кацапську й так ніхто не читає, головне аби «сватів» і Меладзе з Бастою не заборонили. Так ЗЄлєбоби?
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13.01.2022 11:07 Відповісти
ВСІ так звані радянські, а по суті російські фільми є російською і відповідно антиукраїнською пропагандою.
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13.01.2022 11:17 Відповісти
Хорошо сказано . Особенно в "Кин-дза-дза" очень сильны антиукраинские настроения. И в "Детях капитана Гранта"... а в "Семнадцати мгновениях весны" вообще Ярош в гриме Гитлера играл!
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13.01.2022 12:10 Відповісти
Пропаганда - она такая ползучая...
На днях с удивлением узнал из в общем весёлого расийского мультика про трёх богатырей, что отличителньной особенность Киевскай Руси была матрёшка с балалайкой. Мышебратья.
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13.01.2022 11:29 Відповісти
А не проще одним указом или законом запретить ввоз всей книжной продукции из рашки,чем ковырятся в их мокулатуре и тратить на это бюджетные деньги?
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13.01.2022 16:12 Відповісти
 
 