РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11705 посетителей онлайн
Новости
2 960 5
кино (1449) кинофестиваль (161) награда (1748) фильмы (390)

Лучшей драмой на Будапештском кинофестивале стала украинская "Магда"

Лучшей драмой на Будапештском кинофестивале стала украинская

Украинский фильм "Магда" режиссера Дениса Соболева сочли лучшей драмой Будапештского кинофестиваля.

Об этом сообщается на странице Ganza Film в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Это историческая драма о немке Магде Хоманн, которая влюбилась в украинского солдата во время Первой мировой войны и приехала с ним в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский фильм "Мать апостолов" признан лучшим на кинофестивале в Испании. ФОТОрепортаж

В основе ленты – повесть украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманна "Любовь и мучения Магды Хоманн", сюжетная линия которой разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает столетие европейской истории. На примере судьбы немецкой девушки Магды Хоманн, которая из-за любви испытала горе, скитания и оказалась в лагерях ГУЛАГа, показано, как мировые войны ломают человеческие жизни.

В главных ролях снялись Дарья Творонович, Роман Покровский, Юрий Высоцкий, Олег Москаленко.

Фильм, созданный кинокомпаниями Master Production и Ganza Film, ранее получил премии за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале "Кінолітопис", завоевал главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival.

Лучшей драмой на Будапештском кинофестивале стала украинская Магда 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре!
показать весь комментарий
13.01.2022 13:42 Ответить
+++
показать весь комментарий
13.01.2022 13:51 Ответить
"Любов і муки..."

"Показано, як світові війни ламають людські життя..."

Сподіваюсь, років через 50 (коли вже безпечно), знімуть фільм про Антоненко, Дугарь та Кузьменко. Хто гратиме Авакова та Зеленського? Фільм отримає премію?
показать весь комментарий
13.01.2022 14:11 Ответить
Лучшей драмой в Будапеште стало подписание Кучмой меморандума об отказе от ядерного оружия.
показать весь комментарий
13.01.2022 14:32 Ответить
Лучшей драмой был меморандум в Будапеште...
показать весь комментарий
13.01.2022 15:44 Ответить
 
 