Лучшей драмой на Будапештском кинофестивале стала украинская "Магда"
Украинский фильм "Магда" режиссера Дениса Соболева сочли лучшей драмой Будапештского кинофестиваля.
Об этом сообщается на странице Ganza Film в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Это историческая драма о немке Магде Хоманн, которая влюбилась в украинского солдата во время Первой мировой войны и приехала с ним в Украину.
В основе ленты – повесть украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманна "Любовь и мучения Магды Хоманн", сюжетная линия которой разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает столетие европейской истории. На примере судьбы немецкой девушки Магды Хоманн, которая из-за любви испытала горе, скитания и оказалась в лагерях ГУЛАГа, показано, как мировые войны ломают человеческие жизни.
В главных ролях снялись Дарья Творонович, Роман Покровский, Юрий Высоцкий, Олег Москаленко.
Фильм, созданный кинокомпаниями Master Production и Ganza Film, ранее получил премии за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале "Кінолітопис", завоевал главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival.
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