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Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська "Магда"

Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська

Український фільм "Магда" режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю.

Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Це історична драма про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.

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В основі стрічки - повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна "Любов і муки Магди Хоманн", сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.

У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.

Фільм, створений кінокомпаніями Master Production та Ganza Film, раніше здобув премії за кращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі "Кінолітопис", виборював головний приз індійського кінофестивалю Golden Eagle Film Festival.

Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська Магда 01

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13.01.2022 13:42 Відповісти
+++
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13.01.2022 13:51 Відповісти
"Любов і муки..."

"Показано, як світові війни ламають людські життя..."

Сподіваюсь, років через 50 (коли вже безпечно), знімуть фільм про Антоненко, Дугарь та Кузьменко. Хто гратиме Авакова та Зеленського? Фільм отримає премію?
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13.01.2022 14:11 Відповісти
Лучшей драмой в Будапеште стало подписание Кучмой меморандума об отказе от ядерного оружия.
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13.01.2022 14:32 Відповісти
Лучшей драмой был меморандум в Будапеште...
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13.01.2022 15:44 Відповісти
 
 