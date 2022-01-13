Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська "Магда"

Український фільм "Магда" режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю.

Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Це історична драма про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.

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В основі стрічки - повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна "Любов і муки Магди Хоманн", сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.

У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.

Фільм, створений кінокомпаніями Master Production та Ganza Film, раніше здобув премії за кращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі "Кінолітопис", виборював головний приз індійського кінофестивалю Golden Eagle Film Festival.