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В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления РФ, - Кулеба

В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления РФ, - Кулеба

В ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Заседание Постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат - в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, с правом государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть", - сказал Кулеба.

Он отметил, что имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы Российская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог. По его словам, речь идет о прекращении агрессии на Донбассе, деоккупации Крыма, реальных шагах по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове.

"В этом же контексте напоминаю, что, согласно основополагающим документам ОБСЕ, Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния". Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

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Кроме того, он добавил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством с целью эффективного осуществления повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - сказал министр.

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Топ комментарии
+2
Ультиматум Путлера против 30 стран НАТО прост...мы НАТОвская бензоколонка... запустите наш Северный потоп,мы хорошие Гопники...
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13.01.2022 15:07
+2
Наивный товарищ, откуда Вы всё это взяли. Мы б с удовольствием платили всё и везде, если б это не разворовывалось. Какой смысл платить? Платишь - разворуют и покажут дулю, не платишь - разворуют и покажут дулю.
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13.01.2022 15:21
+1

Кацапи після нападу на Україну,навіть серти буде нічим.
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13.01.2022 14:49
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13.01.2022 14:47 Ответить
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13.01.2022 14:47 Ответить
Ви і тому бідні, бо ви не платите податки. Тому у вас апріорі не може бути нормального суспільства. Той хто не платить податки не тільки краде з кишені своїх сусідів, він ще й байдужий до політиків . Тому і політки у вас повне лайно і вина не в них, а в вас. Бо влада ви. Ледаща, егоїстична влада. І тому держава там не може статись а то що ви називаєте свобода насправді є униканням відповідальності.
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13.01.2022 15:07 Ответить
Если ты не ФОП, тебе этого не понять. С твоим узким кругозором только сваты и 95 квартал смотреть, и хлопать в ладошки.
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13.01.2022 15:15 Ответить
мені 100% нє панять - я плачу 48% зі всього що я заробляю
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13.01.2022 16:33 Ответить
Наивный товарищ, откуда Вы всё это взяли. Мы б с удовольствием платили всё и везде, если б это не разворовывалось. Какой смысл платить? Платишь - разворуют и покажут дулю, не платишь - разворуют и покажут дулю.
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13.01.2022 15:21 Ответить
Будем Вас сажать! Не платите, это Ваше право. А наше, сажать Вас, пока места в тюрьме есть
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13.01.2022 15:29 Ответить
Мы ФОПы платим налоги в отличие от тебя недоумка. Если ФОПы перестанут платить, Украина в полной опе будет.
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13.01.2022 15:46 Ответить
а крадуть напевно інопланетяни і бити їм по рукам мають напевно сполучені штати а ви всі рожеві поні і ніуіноватіє ну ні в чом. ви хотіли демократію? отож демократія - це не раз в пять років пернути хто вам подобається, а кожен день дивитись за тим що робить ваш мер / міністр / президент і не давати їм розкрадати. А якщо ви до того занадто ледащі, то хто ж вам винен. Але того, що я написав це ніяк не зпростовує
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13.01.2022 16:39 Ответить

Кацапи після нападу на Україну,навіть серти буде нічим.
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13.01.2022 14:49 Ответить
Ультиматум Путлера против 30 стран НАТО прост...мы НАТОвская бензоколонка... запустите наш Северный потоп,мы хорошие Гопники...
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13.01.2022 15:07 Ответить
Шо то отэ звучание начинает раздражать, а на самом деле остались мы одни.
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13.01.2022 15:22 Ответить
А не предлагали после того как РФ нападет на Украину санкции в виде написать на дверях Путина табличку, что он убийца и желательно оголосити это заранее , что это просто капец, а не санкции. Только нам, что от этого, где здесь защита народа Украины и копенсация за здачу ядерного оружия в упор не проматривается. Потому такие агрессивные страны как КНДР и вооружаются огромными темпам и США не знают, что делать.Потому , что за добро надо было Украине и отплатить добром, а не себе взять и другим странам, только нн за счет нас.Вот и маэмо, що маэмо - повсеместную крызу.
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13.01.2022 15:29 Ответить
Теперь их исключат из ОБСЕ ?
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13.01.2022 15:47 Ответить
Главное не мешайте Зеленскому отдыхать!
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13.01.2022 15:50 Ответить
 
 