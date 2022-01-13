Проект санкций США против РФ - это своеобразный нервный срыв, - Лавров
Новый законопроект о санкциях США против России – это просто нервный срыв.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", - сказал министр.
"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", - подчеркнул Лавров.
Напомним, ранее в конгрессе США был представлен законопроект о новых санкциях против РФ. Также они предлагают ввести санкции в отношении банковского сектора России и газопровода "Северный поток-2".
В то же время, демократы рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил.
Пожалуйста, подождите...
Это старый маразматичный мерин )))
який чудовий опис московитів! І такий літературний, жодного матюка! Хоч в занось в навчальні посібники!
Сенат США опубликовал законопроект о помощи Украине. В российских СМИ, рассказывая об этом документе https://prm.ua/sha-vvedut-sankcii-proti-putina/ акцентируют внимание на санкциях , которые Штаты готовы ввести против России в случае новой агрессии по отношению к Украине. Но этот документ больше чем про санкции. Его официальное название "Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022" («Акт о защите суверенитета Украины от 2022 года».)
Я не буду пересказывать его весь, остановлюсь на особо заинтересовавших меня моментах.
Военная поддержка.
Конгресс, традиционно, заявляет что поддерживает территориальную целостность Украины. При этом предусматривает весьма конкретную поддержку украинской армии. Так, в течении 30 дней после вступления закона в силу, госсекретарь должен будет направить в оборонный комитет Конгресса стратегию помощи украинской армии. Эта стратегия будет не секретной, но допускаются приложения под грифом "секретно". Она, в частности предусматривает "план передачи Украине оборонных вооружений, ранее выделенных для операций в Афганистане" (sec.103). Помимо поставок вооружения, США предусмотрят и его техническое обслуживание.
Госдепу разрешено предусмотреть 500 млн долларов в 2022 году экстренной помощи Украине, при этом Конгресс обязуется рассмотреть заявку о выделении помощи не позже чем через 15 дней после ее подачи. Еще 3 млн. предусмотрено на повышение квалификации украинских военных. Также "Конгресс считает, что при необходимости, Правительство Соединенных Штатов должно предоставить прямые кредиты Украине для закупки оборонного вооружения и оборонных услуг (sec.108)". Эти кредиты не отменяют тех 500 млн долларов, о которых говорилось выше.
Борьба с дезинформацией и свобода слова.
Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен представить соответствующим комитетам план по противодействию и борьбе с дезинформацией со стороны РФ (sec.201)
Он должен предусматривать:
- поддержку свободных и независимых СМИ в Украине;
- План оказания помощи правительству Украина в борьбе с разжиганием ненависти и раскола внутри страны; борьбе с ботофермами;
- программы повышения медиаграмотности в Украине
- рекомендации по увеличению поддержки независимых СМИ, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода (для них предусматривается финансирование в 155 млн долларов на 2022 год - к слову, работе Радио Свобода посвящена целая статья - №202);
- рекомендации по увеличению поддержки независимых СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию, русскоязычное население, проживающее в оккупированном Крым, ОРДЛО и "по всей Украине"
Соединенные Штаты готовы предоставить "дополнительную поддержку правительству Украины по предотвращению усилий внутренней дестабилизации, в том числе путем обмена разведданными и поддержки реформ и усилий по борьбе с коррупцией" (sec.201).
И о России.
Показательно названий 207 статьи. "ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИЕ ОБ АКТИВАХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ. Этот пункт предусматривает, что вся информация должна быть предоставлена госдепом для изучения профильных комитетов не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу.
Отчет должен включать:
- информацию о финансовом положении высших российских чиновников, а также олигархов.
- предполагаемую "чистую" стоимость их активов и известные источники доходов указанных лиц
- отдельно - активы, инвестиции, банковские счета, деловые отношения в РФ и за рубежом, информацию о бенефициарном праве Владимира Путина и членов его семьи (включая супругов, детей, родителей, братьев и сестер)
- оценка общего годового дохода и личных расходов Владимира Путина и членов его семьи в период с 2017 по 2021 годы;
Скачать текст "Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022" можно по https://t.me/blacklampa/4679 ссылке .
https://www.facebook.com/kalnysh/posts/5432539270096021 Валерій Калниш
Предлагаю отныне в ответ на каждое заявление российского руководства о необходимости прямых переговоров с ЛДНР просто включать этот фрагмент выступления казахстанского президента Токаева.
Кремль поддерживает этого человека. Значит, полностью солидарен с такой позицией.
https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4789557544457053 видео на фб
Все строго .....по завещанию .....великого Теслы.
Если любая война будет слишком дорогой для любого агрессора, то войны сами по себе прекратятся.
Кхе, кхе......вы в доле......!!!?.....въехали?
(для справки-Конь не имеет того,что бабушку может сделать дедушкой)