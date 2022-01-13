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Новости Санкции против России
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Лавров (2234) путин (30474) россия (92990) санкции (11033) США (24808)

Проект санкций США против РФ - это своеобразный нервный срыв, - Лавров

Проект санкций США против РФ - это своеобразный нервный срыв, - Лавров

Новый законопроект о санкциях США против России – это просто нервный срыв.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", - сказал министр.

"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее в конгрессе США был представлен законопроект о новых санкциях против РФ. Также они предлагают ввести санкции в отношении банковского сектора России и газопровода "Северный поток-2".

В то же время, демократы рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил.

Также читайте: Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову

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Топ комментарии
+36
выложат номера ваших с вовой счетов в банках с точными суммами на них и у тебя, ершик, будет нервный срыв
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13.01.2022 14:58
+24
О ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ ПРОСНУЛАСЬ ТАК ТИХО СЕБЯ ВЕЛ ******** ВСТАВИЛИ КУДА НАДО
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13.01.2022 14:58
+16
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13.01.2022 15:08
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выложат номера ваших с вовой счетов в банках с точными суммами на них и у тебя, ершик, будет нервный срыв
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13.01.2022 14:58 Ответить
Ага, и детей погонят домой с загнивающего запада. Наверное хорошо взяли их за яйца, если конь заговорил о чести которой от родясь в Московии небыло
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13.01.2022 15:30 Ответить
О ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ ПРОСНУЛАСЬ ТАК ТИХО СЕБЯ ВЕЛ ******** ВСТАВИЛИ КУДА НАДО
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13.01.2022 14:58 Ответить
Никотин почуял...
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13.01.2022 15:07 Ответить
Однієї краплі було б достатньо.
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13.01.2022 15:57 Ответить
Это не лошадь..
Это старый маразматичный мерин )))
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13.01.2022 17:09 Ответить
"Це в нескінченному утвердженні власної величі люди дійшли до психологічної позначки, яку важко пояснити" Джерело:

який чудовий опис московитів! І такий літературний, жодного матюка! Хоч в занось в навчальні посібники!
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13.01.2022 14:58 Ответить
инфаркт лошарда...
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13.01.2022 14:59 Ответить
Та ні, то зовсім навпаки - то спроба заспокоїти кремлівського психопата.
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13.01.2022 14:59 Ответить
Збирайте манатки і повертайтесь в Сайберію до ведмедів і бєрьозок.
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13.01.2022 15:01 Ответить
таки боляче ***** раз ********* заіржав
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13.01.2022 15:02 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27833765.html Акт о защите суверенитета Украины

Сенат США опубликовал законопроект о помощи Украине. В российских СМИ, рассказывая об этом документе https://prm.ua/sha-vvedut-sankcii-proti-putina/ акцентируют внимание на санкциях , которые Штаты готовы ввести против России в случае новой агрессии по отношению к Украине. Но этот документ больше чем про санкции. Его официальное название "Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022" («Акт о защите суверенитета Украины от 2022 года».)

Я не буду пересказывать его весь, остановлюсь на особо заинтересовавших меня моментах.

Военная поддержка.

Конгресс, традиционно, заявляет что поддерживает территориальную целостность Украины. При этом предусматривает весьма конкретную поддержку украинской армии. Так, в течении 30 дней после вступления закона в силу, госсекретарь должен будет направить в оборонный комитет Конгресса стратегию помощи украинской армии. Эта стратегия будет не секретной, но допускаются приложения под грифом "секретно". Она, в частности предусматривает "план передачи Украине оборонных вооружений, ранее выделенных для операций в Афганистане" (sec.103). Помимо поставок вооружения, США предусмотрят и его техническое обслуживание.

Госдепу разрешено предусмотреть 500 млн долларов в 2022 году экстренной помощи Украине, при этом Конгресс обязуется рассмотреть заявку о выделении помощи не позже чем через 15 дней после ее подачи. Еще 3 млн. предусмотрено на повышение квалификации украинских военных. Также "Конгресс считает, что при необходимости, Правительство Соединенных Штатов должно предоставить прямые кредиты Украине для закупки оборонного вооружения и оборонных услуг (sec.108)". Эти кредиты не отменяют тех 500 млн долларов, о которых говорилось выше.

Борьба с дезинформацией и свобода слова.

Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен представить соответствующим комитетам план по противодействию и борьбе с дезинформацией со стороны РФ (sec.201)

Он должен предусматривать:

- поддержку свободных и независимых СМИ в Украине;
- План оказания помощи правительству Украина в борьбе с разжиганием ненависти и раскола внутри страны; борьбе с ботофермами;
- программы повышения медиаграмотности в Украине
- рекомендации по увеличению поддержки независимых СМИ, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода (для них предусматривается финансирование в 155 млн долларов на 2022 год - к слову, работе Радио Свобода посвящена целая статья - №202);
- рекомендации по увеличению поддержки независимых СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию, русскоязычное население, проживающее в оккупированном Крым, ОРДЛО и "по всей Украине"

Соединенные Штаты готовы предоставить "дополнительную поддержку правительству Украины по предотвращению усилий внутренней дестабилизации, в том числе путем обмена разведданными и поддержки реформ и усилий по борьбе с коррупцией" (sec.201).

И о России.

Показательно названий 207 статьи. "ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИЕ ОБ АКТИВАХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ. Этот пункт предусматривает, что вся информация должна быть предоставлена госдепом для изучения профильных комитетов не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу.

Отчет должен включать:

- информацию о финансовом положении высших российских чиновников, а также олигархов.
- предполагаемую "чистую" стоимость их активов и известные источники доходов указанных лиц
- отдельно - активы, инвестиции, банковские счета, деловые отношения в РФ и за рубежом, информацию о бенефициарном праве Владимира Путина и членов его семьи (включая супругов, детей, родителей, братьев и сестер)
- оценка общего годового дохода и личных расходов Владимира Путина и членов его семьи в период с 2017 по 2021 годы;

Скачать текст "Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022" можно по https://t.me/blacklampa/4679 ссылке .

https://www.facebook.com/kalnysh/posts/5432539270096021 Валерій Калниш
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13.01.2022 15:07 Ответить
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13.01.2022 15:08 Ответить
Це слова Аркадия Бабченко.
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13.01.2022 15:35 Ответить
https://starshinazapasa.livejournal.com/1392694.html https://starshinazapasa.livejournal.com/1392694.html

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13.01.2022 15:39 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27833322.html Прямые переговоры

Предлагаю отныне в ответ на каждое заявление российского руководства о необходимости прямых переговоров с ЛДНР просто включать этот фрагмент выступления казахстанского президента Токаева.

Кремль поддерживает этого человека. Значит, полностью солидарен с такой позицией.
https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4789557544457053 видео на фб
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13.01.2022 15:03 Ответить
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13.01.2022 15:03 Ответить
Ничего подобного! Абсолютный нонсенс!
Все строго .....по завещанию .....великого Теслы.
Если любая война будет слишком дорогой для любого агрессора, то войны сами по себе прекратятся.
Кхе, кхе......вы в доле......!!!?.....въехали?
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13.01.2022 15:03 Ответить
Когда хотят содрать подковы, нервничать должна лошадь.
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13.01.2022 15:03 Ответить
Ги! Ги-ги! Що за дивна реакція? Та ж ваша Бензоколонка (с) така велична та самодостатня, що вам ті санкції ... Накладіть в відповідь санкції на весь Конгрес США та на додачу ще й на керівництво НАТО, заблокуйте їм доступ до їхніх рахунків в вашому Сбєрбанку та до курортів на Таймирі. От вони покрутяться.
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13.01.2022 15:06 Ответить
Набридливу муху прибивають тапком.
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13.01.2022 15:08 Ответить
Что то в мире готовится против па-раши. Анализируем ситуацию. Создаем своими эмоциями и мыслями ауру ненависти вокруг па-раши.
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13.01.2022 15:08 Ответить
смена власти готовится. в параше у каждого среднего бандита и госслужащего счет а европейском банке. Никто не хочет, чтоб ради двух десятков дятлов все это заморозили
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13.01.2022 15:19 Ответить
Кого Вы подразумеваете под "властью"? Не думаете же Вы, что путин в одиночку прокручивает все те ходы па-раши в "заворушеннях" в мире? Там сидит целый "мозговой центр", о котором мы ничего не знаем и мутит. А он, путя, - озвучивает. Хотя он тоже там мутит не хило.
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13.01.2022 15:38 Ответить
Казахстан послал РАБссию на большой и толстый,Токаев каже вон отсюда...в ответ Путлер запретил поставки мяса в Казахстан...Угораю...
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13.01.2022 15:09 Ответить
....нервовий зрив у коняки кремлівської
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13.01.2022 15:10 Ответить
дайте ему никотина...шоб не мучался
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13.01.2022 16:04 Ответить
Вот что не отнять у вяликих, так это умение отмороженно обвинять противоположную сторону в том. чем сами больны хронически изначально. Здесь и правда у любого руки опускаются.
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13.01.2022 15:11 Ответить
Моцкальской сабаке легче...дурака включил и все дела...
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13.01.2022 15:13 Ответить
Про нервный срыв кокаиновая лошадь в такой позе прокукарекала?

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13.01.2022 15:13 Ответить
фристайла рака макра фо
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13.01.2022 15:21 Ответить
О,нарисовался гнедой. Давно не ржал. Спихнул всё на полоумных подручных вроде рябкова и захеровой. Хоть и упоротый, но понимает,до какого абсурда сами же довели. Дипломатом всё таки был Решил отморозиться,как вдруг..дочку могут обидеть в Нью-Йорке. Это русофобия))
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13.01.2022 15:13 Ответить
Мабуть не образять. Вона вже давно громадянка США.
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13.01.2022 15:15 Ответить
это временно. В Украине будет аналог цахала но на гражданской основе. И тогда эти мрази как немцы, прятавшиеся в Аргентине, поплатятся.
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13.01.2022 15:45 Ответить
Хай там що, але донька його тут ні до чого.
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13.01.2022 15:49 Ответить
Все зависит от решения рф. Если что - кровь за кровь.
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13.01.2022 16:05 Ответить
Беззащитные украинцы тоже ни до чого.
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13.01.2022 16:06 Ответить
Смерть від несподіваного щастя: дуже корисних санкцій
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13.01.2022 15:14 Ответить
У кого нервный срыв? У США?
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13.01.2022 15:14 Ответить
А ты закусывай ****, что бы изжоги не было!!!
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13.01.2022 15:16 Ответить
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13.01.2022 15:17 Ответить
Це він про севб реакцію на анонсовані санкції? Про реакцію пуцина? Пр реакцію Зазеровох? Скпбєєвої?
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13.01.2022 15:19 Ответить
Адские санкции против Мавзолейных Хмырей Конгресс США принял еще при Трампе,просто Трамп не подписал их...,но Трамп наш окончился...
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13.01.2022 15:20 Ответить
если бы это было так,то ты бы не вякал...пардон не ржал как конь...
(для справки-Конь не имеет того,что бабушку может сделать дедушкой)
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13.01.2022 15:21 Ответить
Как конь сразу,, заржал,, - забирают сено, могут забрать бабки и имущество за бугром , дочку и родственников выкинут из Штатов - караул грабют. Орки начинают сильно портить воздух- хотя от них всегда не передаваемо воняет в моральном смысле ..Ужасная вонь.
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13.01.2022 15:21 Ответить
Давай, звизди дальше. Так договоришься что бизнес твоей дочки прикроют и ты сам никуда больше не поедешь. Давай, собака Пуйла, гайкай, топи сам себя.
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13.01.2022 15:24 Ответить
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13.01.2022 15:27 Ответить
Є номер телефону цієї дівчини?
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13.01.2022 16:10 Ответить
Таких "нервових зривів" та побільше б.
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13.01.2022 15:28 Ответить
дочь свою забирай!, срыв кацапский!
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13.01.2022 15:28 Ответить
муж и жена одна САТАНА...
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13.01.2022 15:28 Ответить
У лошадки глазик задергался?
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13.01.2022 15:33 Ответить
Придется тебе Лавруша и Писькову забирать свои семьи из проклятой Омерики. Ато как вы своему лохторату будешь обяснять, типо партизанят они там?
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13.01.2022 15:34 Ответить
такі тупі? ні. самовпевнені пихаті дегенерати. тільки по їпалу свому отримають - розуміють....
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13.01.2022 15:36 Ответить
Лавров - все тупые , а вы острые!!!! Да вы просто ****...ли!!!!
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13.01.2022 15:37 Ответить
Будеш ты впаре с хйлом делить камеру а не сидеть на пенсии в сша.
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13.01.2022 15:37 Ответить
Афигеть. Оно вылезло на стол сняло штаны и начало срать и разбрасывать, а его выгнали поджопниками потому что у них нервный срыв
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13.01.2022 15:44 Ответить
Что-то в паническом поведении лошади подсказывает, что в "проекте санкций", кроме самих санкций, содержится ещё и ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ намёк на ещё что-то... Надо бы прочитать в оригинале, и ооочень тщательно...
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13.01.2022 15:44 Ответить
кінь почав мичати , бо його малі "конята" всі за граніцеЙ, а баблішки то можуть прикрутити...
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13.01.2022 15:46 Ответить
"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", - подчеркнул Лавров. Источник:
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13.01.2022 16:59 Ответить
Шо наконец то и лаврушку проняло? А знаете почему? Как пишет мацковская желтая пресса - у лаврушки в США дочь, зять, внуки, недавно туда улетела его жена, своим детлахам лаврушка прикупил в США дом и совсем недавно сеть минимаркетов. И в один момент всего этого лишиться лаврушка не хочет… пишут что у него даже на этой почве с путлером какие то непонятки возникли… Типа лаврушка хотел бешеного угомонить, а тот его предателем назвал.
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13.01.2022 22:04 Ответить
 
 