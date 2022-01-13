Проект санкций США против РФ - это своеобразный нервный срыв, - Лавров

Новый законопроект о санкциях США против России – это просто нервный срыв.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", - сказал министр.

"Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее в конгрессе США был представлен законопроект о новых санкциях против РФ. Также они предлагают ввести санкции в отношении банковского сектора России и газопровода "Северный поток-2".

В то же время, демократы рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил.

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