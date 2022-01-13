Проєкт санкцій США проти РФ - це своєрідний нервовий зрив, - Лавров

Новий законопроєкт про санкції США проти Росії - це просто нервовий зрив.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Вважаю, що це своєрідний нервовий зрив. Це в нескінченному утвердженні власної величі люди дійшли до психологічної позначки, яку важко пояснити", - сказав міністр.

"Я з подивом читаю всі ці ініціативи, наче дорослі люди, серйозні політики, не перший рік у конгресі. І такі кроки не роблять честі", - додав Лавров.

Нагадаємо, раніше у конгресі США представили законопроект про нові санкції проти РФ. Також вони пропонують запровадити санкції щодо банківського сектору Росії та газопроводу "Північний потік-2".

Водночас демократи розглядають запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу Збройних Сил Валерія Герасимова, а також командувачів різних видів збройних сил.

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