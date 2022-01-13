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Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель

Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск

Ситуация по "Северному потоку-2" будет зависеть от того, что будет происходить вокруг Украины.

Об этом заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Функционирование этой инфраструктуры (газопровода. - Ред.), конечно, будет зависеть от развития событий в Украине и от отношения России. Вы не можете себе представить, что, с одной стороны, в случае чего мы вводим санкции, а с другой - открываем эту инфраструктуру. Очевидно, что это связано с военной ситуацией в Украине, но если все будет хорошо, если будет деэскалация, если ничего не произойдет, тогда от регулятора будет зависеть, заработает ли эта инфраструктура", - сказал Боррель.

При этом он напомнил, что руководство ЕС уже неоднократно озвучивало позицию по "Северному потоку-2". "Мы уже сказали все, что можно было сказать", – подчеркнул Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не нужно связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ против Украины, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт

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Топ комментарии
+6
Пусть покажут лидерам ЕС живого Назарбаева . Там явно Гаага заждалась кацапстан . А со страной - террористом бизнес не ведут ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ .
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13.01.2022 15:05
+4
Пустобрех
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13.01.2022 15:08
+4
Боррель, як і більшість європейців неправильно бачить причинно-наслідковий зв'язок. Первинне - це Північний Питік. Тому, щоб ситуація навколо України стабілізувалася, його треба закрити. Якби свого часу не розпочалося його будівництво, напруги навколо України взагалі не було б. Саме через безальтернативність української труби.
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13.01.2022 15:35
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Пусть покажут лидерам ЕС живого Назарбаева . Там явно Гаага заждалась кацапстан . А со страной - террористом бизнес не ведут ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ .
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13.01.2022 15:05 Ответить
Пустобрех
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13.01.2022 15:08 Ответить
На запуск, чи на незапуск?
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13.01.2022 15:13 Ответить
Вот Путлер и шантажирует....Требует сертификации.
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13.01.2022 15:32 Ответить
Боррель, як і більшість європейців неправильно бачить причинно-наслідковий зв'язок. Первинне - це Північний Питік. Тому, щоб ситуація навколо України стабілізувалася, його треба закрити. Якби свого часу не розпочалося його будівництво, напруги навколо України взагалі не було б. Саме через безальтернативність української труби.
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13.01.2022 15:35 Ответить
Ну вот и сказочке конец. Рашка становится улусом КНР. Будут продавать Китаю газ по 50 баксов за тыс. кубов.
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13.01.2022 15:35 Ответить
"Дурень думкою багатіє."
Если нашей трубе придет "капец" этот-же борель будет говорить: "мы не можем позволить замерзнуть миллионам европейцев. Нужно срочно запустить сп2"
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13.01.2022 16:01 Ответить
Уже не актуально. Там очередь поставщиков СПГ на год вперед.
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13.01.2022 16:07 Ответить
При изменении цены очередь быстро рассосется,
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13.01.2022 16:14 Ответить
Как разсосется так и насосется. Рашка все равно не получит чего хочет.
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13.01.2022 16:24 Ответить
Надеюсь что так.
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13.01.2022 16:31 Ответить
Час назад Международный Суд в Гааге признал РАБссию захватчиком чужих территорий....видео тут https://youtu.be/tuOKJjF04eg
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13.01.2022 15:38 Ответить
Бедная рашенька ей так хочется быть гегемоном а не получается. шож такое то а))

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13.01.2022 16:02 Ответить
 
 