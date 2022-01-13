Ситуация вокруг Украины повлияет на запуск "Северного потока-2", - Боррель

Ситуация по "Северному потоку-2" будет зависеть от того, что будет происходить вокруг Украины.

Об этом заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Функционирование этой инфраструктуры (газопровода. - Ред.), конечно, будет зависеть от развития событий в Украине и от отношения России. Вы не можете себе представить, что, с одной стороны, в случае чего мы вводим санкции, а с другой - открываем эту инфраструктуру. Очевидно, что это связано с военной ситуацией в Украине, но если все будет хорошо, если будет деэскалация, если ничего не произойдет, тогда от регулятора будет зависеть, заработает ли эта инфраструктура", - сказал Боррель.

При этом он напомнил, что руководство ЕС уже неоднократно озвучивало позицию по "Северному потоку-2". "Мы уже сказали все, что можно было сказать", – подчеркнул Боррель.

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