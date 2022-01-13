Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

Ситуація стосовно "Північного потоку-2" залежатиме від того, що відбуватиметься навколо України.

Про це заявив у четвер глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на спільній пресконференції з міністром оборони Франції Флоранс Парлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Функціонування цієї інфраструктури (газопроводу. - Ред.), звісно, залежатиме від розвитку подій в Україні та від ставлення Росії. Ви не можете собі уявити, що, з одного боку, в разі чого ми впроваджуємо санкції, а з іншого - відкриваємо цю інфраструктуру. Очевидно, що це пов'язано з воєнною ситуацією в Україні, але якщо все буде добре, якщо буде деескалація, якщо нічого не відбудеться, тоді від регулятора залежатиме, чи запрацює ця інфраструктура", - сказав Боррель.

При цьому він нагадав, що керівництво ЄС уже неодноразово озвучувало позицію щодо "Північного потоку-2". "Ми вже сказали все, що можна було сказати", - наголосив Боррель.

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