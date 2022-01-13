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Ситуація довкола України вплине на запуск "Північного потоку-2", - Боррель

Ситуація довкола України вплине на запуск

Ситуація стосовно "Північного потоку-2" залежатиме від того, що відбуватиметься навколо України.

Про це заявив у четвер глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на спільній пресконференції з міністром оборони Франції Флоранс Парлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Функціонування цієї інфраструктури (газопроводу. - Ред.), звісно, залежатиме від розвитку подій в Україні та від ставлення Росії. Ви не можете собі уявити, що, з одного боку, в разі чого ми впроваджуємо санкції, а з іншого - відкриваємо цю інфраструктуру. Очевидно, що це пов'язано з воєнною ситуацією в Україні, але якщо все буде добре, якщо буде деескалація, якщо нічого не відбудеться, тоді від регулятора залежатиме, чи запрацює ця інфраструктура", - сказав Боррель. 

При цьому він нагадав, що керівництво ЄС уже неодноразово озвучувало позицію щодо "Північного потоку-2". "Ми вже сказали все, що можна було сказати", - наголосив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не потрібно пов'язувати "Північний потік - 2" з агресією РФ проти України, - глава Міноборони ФРН Ламбрехт

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Топ коментарі
+6
Пусть покажут лидерам ЕС живого Назарбаева . Там явно Гаага заждалась кацапстан . А со страной - террористом бизнес не ведут ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ .
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13.01.2022 15:05
+4
Пустобрех
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13.01.2022 15:08
+4
Боррель, як і більшість європейців неправильно бачить причинно-наслідковий зв'язок. Первинне - це Північний Питік. Тому, щоб ситуація навколо України стабілізувалася, його треба закрити. Якби свого часу не розпочалося його будівництво, напруги навколо України взагалі не було б. Саме через безальтернативність української труби.
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13.01.2022 15:35
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Пусть покажут лидерам ЕС живого Назарбаева . Там явно Гаага заждалась кацапстан . А со страной - террористом бизнес не ведут ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ .
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13.01.2022 15:05 Відповісти
Пустобрех
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13.01.2022 15:08 Відповісти
На запуск, чи на незапуск?
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13.01.2022 15:13 Відповісти
Вот Путлер и шантажирует....Требует сертификации.
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13.01.2022 15:32 Відповісти
Боррель, як і більшість європейців неправильно бачить причинно-наслідковий зв'язок. Первинне - це Північний Питік. Тому, щоб ситуація навколо України стабілізувалася, його треба закрити. Якби свого часу не розпочалося його будівництво, напруги навколо України взагалі не було б. Саме через безальтернативність української труби.
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13.01.2022 15:35 Відповісти
Ну вот и сказочке конец. Рашка становится улусом КНР. Будут продавать Китаю газ по 50 баксов за тыс. кубов.
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13.01.2022 15:35 Відповісти
"Дурень думкою багатіє."
Если нашей трубе придет "капец" этот-же борель будет говорить: "мы не можем позволить замерзнуть миллионам европейцев. Нужно срочно запустить сп2"
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13.01.2022 16:01 Відповісти
Уже не актуально. Там очередь поставщиков СПГ на год вперед.
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13.01.2022 16:07 Відповісти
При изменении цены очередь быстро рассосется,
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13.01.2022 16:14 Відповісти
Как разсосется так и насосется. Рашка все равно не получит чего хочет.
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13.01.2022 16:24 Відповісти
Надеюсь что так.
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13.01.2022 16:31 Відповісти
Час назад Международный Суд в Гааге признал РАБссию захватчиком чужих территорий....видео тут https://youtu.be/tuOKJjF04eg
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13.01.2022 15:38 Відповісти
Бедная рашенька ей так хочется быть гегемоном а не получается. шож такое то а))

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13.01.2022 16:02 Відповісти
 
 