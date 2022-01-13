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Новости Санкции против России
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Германия (6726) россия (92999) санкции (11038) Виола фон Крамон (26)

МИД Германии поддерживает "драконовские" санкции против России, - евродепутат фон Крамон

МИД Германии поддерживает

Российская Федерация собственноручно создала кризис в Европе и шантажирует Запад угрозами нападения на Украину. Европа не собирается соглашаться с этим, а в Германии существует большая поддержка Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявила депутат Европейского парламента от ФРГ Виола фон Крамон во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности.

"Россия создала этот кризис, она его сгенерировала и теперь она нас шантажирует тем, что нападет на Украину. Она шантажирует и страны Альянса и другие стороны", - отметила депутат.

По ее словам, Запад сам определяет повестку дня и не согласится на шантаж России.

Да, добавила фон Крамон, в Германии существует поддержка Украины.

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"Есть комитет по обороне в Бундестаге. Это и либералы, и свободные демократы, которые поддерживают Украину чрезвычайно сильно и мощно. И они преданы этой поддержке не только оружием, но и санкциями в отношении России. И наш министр иностранных дел действительно поддерживает предложения Соединенных Штатов, и драконовские санкции, в том числе", - пояснила евродепутатка.

Относительно "Северного потока-2" политик отметила, что предыдущее правительство ФРГ принимало определенные решения, которые сейчас трудно изменить.
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https://www.youtube.com/watch?v=NDvhCstwrG4 https://www.youtube.com/watch?v=NDvhCstwrG4


Зер гут.
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13.01.2022 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hqHyPhXrOoE https://www.youtube.com/watch?v=hqHyPhXrOoE

тепер ерефія "есть фашистская срана"
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13.01.2022 17:00 Ответить
щось не віриться, ну побачим
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13.01.2022 18:31 Ответить
 
 