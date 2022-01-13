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больница (1409) Николаев (2108) Большая стройка (728)

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА. ФОТО

В Николаевском областном онкологическом центре подходит к завершению реконструкция радиологического корпуса, которую проводят в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 01

Обновили не только само здание, но и системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции, устроили силовое электрооборудование, заземление, электроосвещение, пожарную сигнализацию.

"Жители области смогут получать высококачественную специализированную медицинскую помощь на современном уровне и в комфортных условиях пребывания", - говорится в сообщении ОГА.

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 02

Смотрите также: Отделение экстренной помощи открылось в Первой городской больнице Полтавы, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 03

По состоянию на сегодняшний день строители уже устанавливают медоборудование. Подрядная организация делает последние штрихи по обустройству радиологического корпуса, проводит ремонтные работы в помещениях второй очереди строительства для установки аппарата брахитерапии "SagiNova HDR" и завершает ремонт отделения УЗИ в помещениях третьей очереди.

В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА 04

Общая стоимость проекта – более 122 млн гривен.

Напомним, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных многопрофильных детских клинических больниц, 24 областных больниц для взрослых и 24 центров реабилитации ветеранов.
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Топ комментарии
+5
Ти диви розходились ремонтувати/будувати лікарні, дороги, мости!
Годі дискредитувати попередню владу!☝
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13.01.2022 18:55
+3
Ой, а как же теперь антиваксеры будут рассказывать, что кроме как на ковид деньги ни на что больше не тратят?
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13.01.2022 19:21
+3
пандус сделали на "отстаньте". бортики - это зачем? люди которые идут ногами - будут об них спотыкаться.
На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
вот у нас не могу без показухи.
Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
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13.01.2022 19:35
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Ти диви розходились ремонтувати/будувати лікарні, дороги, мости!
Годі дискредитувати попередню владу!☝
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13.01.2022 18:55 Ответить
пандус сделали на "отстаньте". бортики - это зачем? люди которые идут ногами - будут об них спотыкаться.
На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
вот у нас не могу без показухи.
Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
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13.01.2022 19:35 Ответить
Во-первых, я должен сказать, что Порох все эти реконструкции запланировал и готов был сразу же начать (потужно продолжить) с 1 дня второго президентского срока, просто зебилы не дали гетьману этого сделать.
Во-вторых реконструкции и ремонты положительный сигнал как для людей кто жил и живет в руине, так и для экономики страны, и людей кто работает на стройках.
Третье, негатив, это качество проектов. Косметических ремонт советских построек, ремонт советских дорог. Слишком мало инвестиций в будущее - в современные, безопасные, экологичные проекты. Но планка для Пороха поднята, может он покажет "Будівництво Європейської України" после текущей "Реконструкції руїни".
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13.01.2022 21:01 Ответить
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13.01.2022 20:32 Ответить
Ну, несомненно позитивная новость. Если бы рядом не было вот такой, согласно которой надо травматологии расширять:
В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии поступило на 56% больше обращений, чем в 2020 году, сообщают в МВД.(с).
Более чем в полтора раза! Вздрючили народ, своим сраным барановирусом. Теперь убежища(шелтеры) строят, для несчастных тёток...
То ли ещё будет... Негодяи, блин!
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13.01.2022 19:09 Ответить
Ой, а как же теперь антиваксеры будут рассказывать, что кроме как на ковид деньги ни на что больше не тратят?
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13.01.2022 19:21 Ответить
Надоели вы со свом мракобесием. Пока в Израиле прививками спасали тысячи людей, у нас хоронить не успевали.
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13.01.2022 19:29 Ответить
Мониторит он. За прошлую неделю в Израиле умерло от ковида аж 25 человек. А в Украине - 1032. Разница в 41 раз. А разница в населении - в 4 раза.
Мониторь дальше.
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13.01.2022 19:39 Ответить
Олеже Бахтін, ничого, що фото без людей і машин? А то ще скажеш що тебе підступно обманюють...
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13.01.2022 19:26 Ответить
хм.. в тему - там в Николаевской больнице такой рейдерский захват ковид-больницы проходит со стороны минздрава шо капец - уволить не могут т.к. договора с врачами , но главное за что - претензия что слишком мало умирает!? в реанимации от ковидлы и они лечат больных не по протоколу с Киева а с индивидуальным подходом к больным..(найдите, есть все видео этого пздца)
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13.01.2022 19:30 Ответить
Есть такое, уже встречал, на просторах ИНЕТа...
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13.01.2022 19:32 Ответить
Значить, лікують справжні хвороби, а не результати фуфлотестів. Хоч десь в лікарях люди залишилися. В нас теж є такі, але переважно по блату.
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13.01.2022 22:07 Ответить
Ой, це, часом, не про Фьодорову?
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13.01.2022 22:23 Ответить
я смотрел но не запоминал фамилий а только суть конфликта..
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13.01.2022 23:30 Ответить
Красива світлина сказати нічого.Але осінью минулого року були і цікавіщі.Коли на фоні пустуючої пятиповерхової будівлі і довжиною не менше 60-80 метрів лікарні розбивали мобільні палаточні госпіталі для хворих на КОВІД.
От це була наша медицина так медицина у всій красі а не цей пустуючий коридор в якому нема ні одного пацієнта.
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13.01.2022 19:33 Ответить
Ні одного пацієнта. Аж дивно, коли в цей час "У Миколаївському обласному онкологічному центрі підходить до завершення реконструкція радіологічного корпусу" Джерело: "
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13.01.2022 19:44 Ответить
Та дай Бог щоб там завжди так пусто було.Та покахіть хоч одну світлину із існуючого онкоцентру щоб люди бачили різницю та розцінки у що родичам обійдеться доба утримання помираючого хворого у такій красі.
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13.01.2022 19:51 Ответить
P.S.Ви не мали в сімї онкохворого,і дай Бог щоб немали,і не знаєте що це таке як лікарі до них відносяться та як деруть із родичів хворого.
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13.01.2022 19:54 Ответить
Вам лаври екстрасенса голову не тиснуть? У мене близький родич лежав в онкології в 2003, прожив після того 6 років. Знайома лежала в 1993. Вона жива до сих пір.
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13.01.2022 20:05 Ответить
Хвала Богу що живі.А мене обсосали до нитки надіями а як грошей не стало то виписали додому помирати обмежуючи одним уколом обезболюючого на добу та і те потрібно було чекати швидку по 5-6 годин.
Так що про єкстрасенсів із Вашого боку принаймі не коректно.
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13.01.2022 20:33 Ответить
Про те, що з Вас екстрасенс ніякий це з приводу Вашого безапеляційного висновку "P.S.Ви не мали в сімї онкохворого,і дай Бог щоб немали,і не знаєте що це таке". Але Ви ще і звичайну логіку не використовуєте. Якщо пишуть "У мене близький родич лежав в онкології в 2003, прожив після того 6 років. ", то це означає, що ця людина померла в 2009 році.
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14.01.2022 08:24 Ответить
А зачем скамейки из отделения ПриватБанка взяли?
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14.01.2022 08:38 Ответить
 
 