В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА. ФОТО
В Николаевском областном онкологическом центре подходит к завершению реконструкция радиологического корпуса, которую проводят в рамках программы "Большое строительство".
Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Обновили не только само здание, но и системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции, устроили силовое электрооборудование, заземление, электроосвещение, пожарную сигнализацию.
"Жители области смогут получать высококачественную специализированную медицинскую помощь на современном уровне и в комфортных условиях пребывания", - говорится в сообщении ОГА.
По состоянию на сегодняшний день строители уже устанавливают медоборудование. Подрядная организация делает последние штрихи по обустройству радиологического корпуса, проводит ремонтные работы в помещениях второй очереди строительства для установки аппарата брахитерапии "SagiNova HDR" и завершает ремонт отделения УЗИ в помещениях третьей очереди.
Общая стоимость проекта – более 122 млн гривен.
Напомним, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных многопрофильных детских клинических больниц, 24 областных больниц для взрослых и 24 центров реабилитации ветеранов.
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Годі дискредитувати попередню владу!☝
На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
вот у нас не могу без показухи.
Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
Во-вторых реконструкции и ремонты положительный сигнал как для людей кто жил и живет в руине, так и для экономики страны, и людей кто работает на стройках.
Третье, негатив, это качество проектов. Косметических ремонт советских построек, ремонт советских дорог. Слишком мало инвестиций в будущее - в современные, безопасные, экологичные проекты. Но планка для Пороха поднята, может он покажет "Будівництво Європейської України" после текущей "Реконструкції руїни".
В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии поступило на 56% больше обращений, чем в 2020 году, сообщают в МВД.(с).
Более чем в полтора раза! Вздрючили народ, своим сраным барановирусом. Теперь убежища(шелтеры) строят, для несчастных тёток...
То ли ещё будет... Негодяи, блин!
Мониторь дальше.
От це була наша медицина так медицина у всій красі а не цей пустуючий коридор в якому нема ні одного пацієнта.
Так що про єкстрасенсів із Вашого боку принаймі не коректно.