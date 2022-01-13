В Николаеве реконструировали радиологический корпус областного онкоцентра, - ОГА. ФОТО

В Николаевском областном онкологическом центре подходит к завершению реконструкция радиологического корпуса, которую проводят в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Николаевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Обновили не только само здание, но и системы водопровода, канализации, отопления и вентиляции, устроили силовое электрооборудование, заземление, электроосвещение, пожарную сигнализацию.

"Жители области смогут получать высококачественную специализированную медицинскую помощь на современном уровне и в комфортных условиях пребывания", - говорится в сообщении ОГА.

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По состоянию на сегодняшний день строители уже устанавливают медоборудование. Подрядная организация делает последние штрихи по обустройству радиологического корпуса, проводит ремонтные работы в помещениях второй очереди строительства для установки аппарата брахитерапии "SagiNova HDR" и завершает ремонт отделения УЗИ в помещениях третьей очереди.

Общая стоимость проекта – более 122 млн гривен.

Напомним, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных многопрофильных детских клинических больниц, 24 областных больниц для взрослых и 24 центров реабилитации ветеранов.