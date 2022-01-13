У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА. ФОТО
У Миколаївському обласному онкологічному центрі підходить до завершення реконструкція радіологічного корпусу, яку проводяться за програмою "Велике будівництво".
Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Оновили не лише саму будівлю, а й системи водопроводу, каналізації, опалення та вентиляції, влаштували силове електрообладнання, заземлення, електроосвітлення, пожежну сигналізацію.
"Жителі області зможуть отримувати високоякісну спеціалізовану медичну допомогу на сучасному рівні та в комфортних умовах перебування", — йдеться у повідомленні ОДА.
Станом на зараз будівельники уже встановлюють медобладнання. Підрядна організація наводить останні штрихи з облаштування радіологічного корпусу, проводить ремонтні роботи в приміщеннях другої черги будівництва для встановлення апарату брахітерапії "SagiNova HDR" та завершує ремонт відділення УЗД у приміщеннях третьої черги.
Загальна вартість проєкту– більше 122 млн гривень.
Нагадаємо, що в межах програми "Велике будівництво" цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних багатопрофільних дитячих клінічних лікарень, 24 обласних лікарень для дорослих та 24 центрів реабілітації ветеранів.
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Годі дискредитувати попередню владу!☝
На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
вот у нас не могу без показухи.
Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
Во-вторых реконструкции и ремонты положительный сигнал как для людей кто жил и живет в руине, так и для экономики страны, и людей кто работает на стройках.
Третье, негатив, это качество проектов. Косметических ремонт советских построек, ремонт советских дорог. Слишком мало инвестиций в будущее - в современные, безопасные, экологичные проекты. Но планка для Пороха поднята, может он покажет "Будівництво Європейської України" после текущей "Реконструкції руїни".
В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии поступило на 56% больше обращений, чем в 2020 году, сообщают в МВД.(с).
Более чем в полтора раза! Вздрючили народ, своим сраным барановирусом. Теперь убежища(шелтеры) строят, для несчастных тёток...
То ли ещё будет... Негодяи, блин!
Мониторь дальше.
От це була наша медицина так медицина у всій красі а не цей пустуючий коридор в якому нема ні одного пацієнта.
Так що про єкстрасенсів із Вашого боку принаймі не коректно.