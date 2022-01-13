У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА. ФОТО

У Миколаївському обласному онкологічному центрі підходить до завершення реконструкція радіологічного корпусу, яку проводяться за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Оновили не лише саму будівлю, а й системи водопроводу, каналізації, опалення та вентиляції, влаштували силове електрообладнання, заземлення, електроосвітлення, пожежну сигналізацію.

"Жителі області зможуть отримувати високоякісну спеціалізовану медичну допомогу на сучасному рівні та в комфортних умовах перебування", — йдеться у повідомленні ОДА.

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Станом на зараз будівельники уже встановлюють медобладнання. Підрядна організація наводить останні штрихи з облаштування радіологічного корпусу, проводить ремонтні роботи в приміщеннях другої черги будівництва для встановлення апарату брахітерапії "SagiNova HDR" та завершує ремонт відділення УЗД у приміщеннях третьої черги.

Загальна вартість проєкту– більше 122 млн гривень.

Нагадаємо, що в межах програми "Велике будівництво" цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних багатопрофільних дитячих клінічних лікарень, 24 обласних лікарень для дорослих та 24 центрів реабілітації ветеранів.