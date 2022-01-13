УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4333 відвідувача онлайн
Новини
2 503 29
лікарня (1339) Миколаїв (1756) Велике будівництво (741)

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА. ФОТО

У Миколаївському обласному онкологічному центрі підходить до завершення реконструкція радіологічного корпусу, яку проводяться за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 01

Оновили не лише саму будівлю, а й системи водопроводу, каналізації, опалення та вентиляції, влаштували силове електрообладнання, заземлення, електроосвітлення, пожежну сигналізацію.

"Жителі області зможуть отримувати високоякісну спеціалізовану медичну допомогу на сучасному рівні та в комфортних умовах перебування", — йдеться у повідомленні ОДА.

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 02

Також дивіться: Відділення екстреної допомоги відкрилося у Першій міській лікарні Полтави, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 03

Станом на зараз будівельники уже встановлюють медобладнання. Підрядна організація наводить останні штрихи з облаштування радіологічного корпусу, проводить ремонтні роботи в приміщеннях другої черги будівництва для встановлення апарату брахітерапії "SagiNova HDR" та завершує ремонт відділення УЗД у приміщеннях третьої черги.

У Миколаєві реконструювали радіологічний корпус обласного онкоцентру, - ОДА 04

Загальна вартість проєкту– більше 122 млн гривень.

Нагадаємо, що в межах програми "Велике будівництво" цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних багатопрофільних дитячих клінічних лікарень, 24 обласних лікарень для дорослих та 24 центрів реабілітації ветеранів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Ти диви розходились ремонтувати/будувати лікарні, дороги, мости!
Годі дискредитувати попередню владу!☝
показати весь коментар
13.01.2022 18:55
+3
Ой, а как же теперь антиваксеры будут рассказывать, что кроме как на ковид деньги ни на что больше не тратят?
показати весь коментар
13.01.2022 19:21
+3
пандус сделали на "отстаньте". бортики - это зачем? люди которые идут ногами - будут об них спотыкаться.
На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
вот у нас не могу без показухи.
Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
показати весь коментар
13.01.2022 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти диви розходились ремонтувати/будувати лікарні, дороги, мости!
Годі дискредитувати попередню владу!☝
показати весь коментар
13.01.2022 18:55 Відповісти
пандус сделали на "отстаньте". бортики - это зачем? люди которые идут ногами - будут об них спотыкаться.
На фига пандус прилепили не сбоку, а по центру - обычным людям негде и зайти, через дупу.
Цветы стоят на тумбочках. на ТУМБОЧКАХ. То есть для красивого снимка вытащили тумбочки из палат. На фига?
вот у нас не могу без показухи.
Что касается высера товарища Запорожского - информирую, что переоборудование больниц, строительство фельдшерских пунктов, были запланированы при Порохе.
Нравится он мне или нет - люби Боже правду.
показати весь коментар
13.01.2022 19:35 Відповісти
Во-первых, я должен сказать, что Порох все эти реконструкции запланировал и готов был сразу же начать (потужно продолжить) с 1 дня второго президентского срока, просто зебилы не дали гетьману этого сделать.
Во-вторых реконструкции и ремонты положительный сигнал как для людей кто жил и живет в руине, так и для экономики страны, и людей кто работает на стройках.
Третье, негатив, это качество проектов. Косметических ремонт советских построек, ремонт советских дорог. Слишком мало инвестиций в будущее - в современные, безопасные, экологичные проекты. Но планка для Пороха поднята, может он покажет "Будівництво Європейської України" после текущей "Реконструкції руїни".
показати весь коментар
13.01.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2022 20:32 Відповісти
Ну, несомненно позитивная новость. Если бы рядом не было вот такой, согласно которой надо травматологии расширять:
В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии поступило на 56% больше обращений, чем в 2020 году, сообщают в МВД.(с).
Более чем в полтора раза! Вздрючили народ, своим сраным барановирусом. Теперь убежища(шелтеры) строят, для несчастных тёток...
То ли ещё будет... Негодяи, блин!
показати весь коментар
13.01.2022 19:09 Відповісти
Ой, а как же теперь антиваксеры будут рассказывать, что кроме как на ковид деньги ни на что больше не тратят?
показати весь коментар
13.01.2022 19:21 Відповісти
Надоели вы со свом мракобесием. Пока в Израиле прививками спасали тысячи людей, у нас хоронить не успевали.
показати весь коментар
13.01.2022 19:29 Відповісти
Мониторит он. За прошлую неделю в Израиле умерло от ковида аж 25 человек. А в Украине - 1032. Разница в 41 раз. А разница в населении - в 4 раза.
Мониторь дальше.
показати весь коментар
13.01.2022 19:39 Відповісти
Олеже Бахтін, ничого, що фото без людей і машин? А то ще скажеш що тебе підступно обманюють...
показати весь коментар
13.01.2022 19:26 Відповісти
хм.. в тему - там в Николаевской больнице такой рейдерский захват ковид-больницы проходит со стороны минздрава шо капец - уволить не могут т.к. договора с врачами , но главное за что - претензия что слишком мало умирает!? в реанимации от ковидлы и они лечат больных не по протоколу с Киева а с индивидуальным подходом к больным..(найдите, есть все видео этого пздца)
показати весь коментар
13.01.2022 19:30 Відповісти
Есть такое, уже встречал, на просторах ИНЕТа...
показати весь коментар
13.01.2022 19:32 Відповісти
Значить, лікують справжні хвороби, а не результати фуфлотестів. Хоч десь в лікарях люди залишилися. В нас теж є такі, але переважно по блату.
показати весь коментар
13.01.2022 22:07 Відповісти
Ой, це, часом, не про Фьодорову?
показати весь коментар
13.01.2022 22:23 Відповісти
я смотрел но не запоминал фамилий а только суть конфликта..
показати весь коментар
13.01.2022 23:30 Відповісти
Красива світлина сказати нічого.Але осінью минулого року були і цікавіщі.Коли на фоні пустуючої пятиповерхової будівлі і довжиною не менше 60-80 метрів лікарні розбивали мобільні палаточні госпіталі для хворих на КОВІД.
От це була наша медицина так медицина у всій красі а не цей пустуючий коридор в якому нема ні одного пацієнта.
показати весь коментар
13.01.2022 19:33 Відповісти
Ні одного пацієнта. Аж дивно, коли в цей час "У Миколаївському обласному онкологічному центрі підходить до завершення реконструкція радіологічного корпусу" Джерело: "
показати весь коментар
13.01.2022 19:44 Відповісти
Та дай Бог щоб там завжди так пусто було.Та покахіть хоч одну світлину із існуючого онкоцентру щоб люди бачили різницю та розцінки у що родичам обійдеться доба утримання помираючого хворого у такій красі.
показати весь коментар
13.01.2022 19:51 Відповісти
P.S.Ви не мали в сімї онкохворого,і дай Бог щоб немали,і не знаєте що це таке як лікарі до них відносяться та як деруть із родичів хворого.
показати весь коментар
13.01.2022 19:54 Відповісти
Вам лаври екстрасенса голову не тиснуть? У мене близький родич лежав в онкології в 2003, прожив після того 6 років. Знайома лежала в 1993. Вона жива до сих пір.
показати весь коментар
13.01.2022 20:05 Відповісти
Хвала Богу що живі.А мене обсосали до нитки надіями а як грошей не стало то виписали додому помирати обмежуючи одним уколом обезболюючого на добу та і те потрібно було чекати швидку по 5-6 годин.
Так що про єкстрасенсів із Вашого боку принаймі не коректно.
показати весь коментар
13.01.2022 20:33 Відповісти
Про те, що з Вас екстрасенс ніякий це з приводу Вашого безапеляційного висновку "P.S.Ви не мали в сімї онкохворого,і дай Бог щоб немали,і не знаєте що це таке". Але Ви ще і звичайну логіку не використовуєте. Якщо пишуть "У мене близький родич лежав в онкології в 2003, прожив після того 6 років. ", то це означає, що ця людина померла в 2009 році.
показати весь коментар
14.01.2022 08:24 Відповісти
А зачем скамейки из отделения ПриватБанка взяли?
показати весь коментар
14.01.2022 08:38 Відповісти
 
 