Риск смерти от COVID-19 у невакцинированных - в 10 раз больше, - Ляшко

Шансы на жизнь в случае заболевания COVID-19 напрямую связаны с вакцинальным статусом. В Украине риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Об этом в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы. Согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом 88,3% госпитализированных не проходили курс прививки. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - написал Ляшко.

Согласно данным Минздрава, сейчас самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 лет.

"Вакцинацию от COVID-19 первой дозой в данной возрастной группе получили 38,9% людей старше 60 лет. Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний", - отметил Ляшко.

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Министр также привел статистику по этому вопросу в других странах.

"К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста", - сообщил глава Минздрава.