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Новости Коронавирус и карантин
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прививка (191) смертность (268) Ляшко Виктор (1358) коронавирус (17040)

Риск смерти от COVID-19 у невакцинированных - в 10 раз больше, - Ляшко

Риск смерти от COVID-19 у невакцинированных - в 10 раз больше, - Ляшко

Шансы на жизнь в случае заболевания COVID-19 напрямую связаны с вакцинальным статусом. В Украине риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз.

Об этом в фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы. Согласно данным Электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом 88,3% госпитализированных не проходили курс прививки. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - написал Ляшко.

Согласно данным Минздрава, сейчас самые высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной группе 60 лет.

"Вакцинацию от COVID-19 первой дозой в данной возрастной группе получили 38,9% людей старше 60 лет. Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний", - отметил Ляшко.

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Министр также привел статистику по этому вопросу в других странах.

"К примеру, по открытым данным, в Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных в почти 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от 5 до 7 раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в 8 раз, с увеличением риска смертельного течения болезни у лиц старшего возраста", - сообщил глава Минздрава.
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Топ комментарии
+30
придумайте нову казку ця вже не цікава !
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13.01.2022 19:22
+22
Влада в шоці і паніці. Українські суди приймають рішення в яких постанова 1236, карантин ... аргументовано об'являють незаконним, вакцини - експериментальними препаратами, а вакцинацію експериментом, та поновлюють людей на роботі і повертають їм втрачені гроші.
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13.01.2022 19:35
+21
А "полностью" вакцинированный это сколько Раз, Два, Три.. Четыре..., а может уже Пять. И что такое в "десять раз". Это получается умирают и полностью вакцинированные. Супер... т.е. из 100 умерших 10 вакцинированных. ( да и статистике по поводу смертей вакцинированных веры особой то нет, как впрочем и смертей от побочек вакцинирования) Я не против вакцинирования как такового, но тут что то не так. Те страны где вакцинировано двумя , а то и тремя дозами до 80% и более сейчас бьют собственные рекорды по заболевшим. Пример. Португалия привито 90% населения из них 0,6% одной дозой,67,4% двумя дозами, 22% тремя дозами. По сути это рекорд Европы. И в тоже время с приходом нового штампа Португалия начала бить свои собственные рекорды до прививочные и все только набирает обороты..
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13.01.2022 20:07
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придумайте нову казку ця вже не цікава !
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13.01.2022 19:22 Ответить
Японці - найтупіша нація в світі. Вакцинувалися майже усі.
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13.01.2022 19:55 Ответить
Не только японцы, израильтяне, швейцарцы и т.п. Один мудрый нарит заяржавший воду от телевизора и выбравший скромного школьного учителя президентом, потому что хуже не будет, знает о всех заговорах бигфармы 🤣🤣🤣
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13.01.2022 23:12 Ответить
А откат в 10 раз больше!!!
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13.01.2022 19:22 Ответить
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13.01.2022 19:26 Ответить
Зараз диванні вірусологи скажуть свою експертну думку.
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13.01.2022 19:26 Ответить
Вам не надоели эти дебилы антиваксы? Иногда хочется сказать: Господь, жги. Этих людей уже не спасти
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13.01.2022 19:26 Ответить
ДА ОНИ САМИ СЕБЯ СПАСАЮТ: травка и мухло прям с горла, убивают ковид наповал... Тю чуть не забыл, вместо закусить - закурить - никотин тоже убивает шо лошадь этот хрупкий и беззащитный ковид-19, от антиваксеров-нариков.
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13.01.2022 19:52 Ответить
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13.01.2022 20:26 Ответить
Влада в шоці і паніці. Українські суди приймають рішення в яких постанова 1236, карантин ... аргументовано об'являють незаконним, вакцини - експериментальними препаратами, а вакцинацію експериментом, та поновлюють людей на роботі і повертають їм втрачені гроші.
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13.01.2022 19:35 Ответить
Ой ,баюс-баюс ...
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13.01.2022 19:54 Ответить
То цей Ляшко має шанс в 10 разів швидше ґиґнути за будь-кого, кого він таки примусив до щеплення?
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13.01.2022 20:03 Ответить
А "полностью" вакцинированный это сколько Раз, Два, Три.. Четыре..., а может уже Пять. И что такое в "десять раз". Это получается умирают и полностью вакцинированные. Супер... т.е. из 100 умерших 10 вакцинированных. ( да и статистике по поводу смертей вакцинированных веры особой то нет, как впрочем и смертей от побочек вакцинирования) Я не против вакцинирования как такового, но тут что то не так. Те страны где вакцинировано двумя , а то и тремя дозами до 80% и более сейчас бьют собственные рекорды по заболевшим. Пример. Португалия привито 90% населения из них 0,6% одной дозой,67,4% двумя дозами, 22% тремя дозами. По сути это рекорд Европы. И в тоже время с приходом нового штампа Португалия начала бить свои собственные рекорды до прививочные и все только набирает обороты..
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13.01.2022 20:07 Ответить
Громадяни -руководители нашего государства! Вы скоро начнете дохнуть, как мухи? Ляшко же сказал! Прививайтесь, а иначе - кирдык!
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13.01.2022 20:08 Ответить
Подозрительные эти вакцины от Ковида ! Мне делали всякие привики : оспу, жёлтую лихорадку. малярию - укололи и на всю жизнь. А эту почему -то раз в 9 месяцев должны делать и гарантии нет что через месяц снова не заболею. Может следует поискать лекарства.
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13.01.2022 20:13 Ответить
А от гриппа все вакцины - годичные, где вы видели , мол, до гробовой доски - тока одна. А на данном этапе, бо впервые, спасибо , что хоть в такий кшталт, ми бережiмося вiд смертi, яку провокуе ковiд-19, бо на себе вiдволiкае всю iмунну систему, залишаючи людину сам - на сам з iншими хвооробами в цей час.
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13.01.2022 20:32 Ответить
Зы... параллельно ищут лекарства и не безуспешно. Главное на этапе перерождения смертоносного ковида в несмертельную простуду звичайну, всеми подручными средствами практиковать, шобы избежать повальную смертность.
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13.01.2022 20:39 Ответить
Так вам же ясно сказали: ЭКСПЕРИМЕНТ. А сроки не указали....
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14.01.2022 02:48 Ответить
А були такі, кого госпіталізували до ковідного з підозрою, і в них ковідлу не знайшли?
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13.01.2022 20:30 Ответить
Да, лучше переб.деть, чем недобз.еть.
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13.01.2022 20:36 Ответить
пусть самовылечиваются, не надо даже затрачиваься на них
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13.01.2022 21:16 Ответить
Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін



Хоч би одними й тими ж методичками користувалися.
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13.01.2022 21:33 Ответить
кАКАЯ РАЗДНІЦА?
ПІЗДЯТ і піздят , слова адно - ударєнія разниє!
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13.01.2022 22:08 Ответить
А что, некоторым гениям самим тяжело сообразить, что соотношение вероятностей умереть от ковида у вакцинированных и невакцинированных по данным за август-октябрь, которые озвучил Кузин 14.12.2021 могут несколько отличаться от данных, которые озвучил Ляшко 13.01.2022?
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14.01.2022 08:18 Ответить
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13.01.2022 22:36 Ответить
Читаючи ваші поради розумієш що вам вони лише зашкодили.
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14.01.2022 00:05 Ответить
Дурні поради не пробую і іншим не раджу.
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14.01.2022 20:39 Ответить
В ТикТоке видел, как рашенский чиновник агрессивно призывает скрепных вакцинироваться и говорит, что сам уже вакцинировался. А дальше- некролог на этого чиновника.
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14.01.2022 00:42 Ответить
Да вы, батенька жонглер и наперсточник от медицины!
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14.01.2022 02:45 Ответить
На самом деле все наоборот. Недаром "омикроном" болеют в основном вакцинированные.
Потому что то, что нам колят, это не прививка. Это токсичный препарат, ослабляющий иммунитет
и делающий человека беззащитным против любых вирусов и бактерий. Кстати, "омикрон" - это не
ковид, а обычный ОРЗ, но люди с подавленной иммуной системой не в состоянии ему сопротивлятъся.
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14.01.2022 07:21 Ответить
Хватит ссать людям в уши.Это уже никому не интересно
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14.01.2022 08:14 Ответить
Да заткните же эту мразь тупорылую! Как он достал же!
В инете можете найти статистику "доковидного" периода. Лично видел но ссылку не дам потому что не сохранил. а искать заново облом.
Так там смертность от пневмонии и других стандартных постгрипозных осложнений такая же и даже выше.
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14.01.2022 09:50 Ответить
https://www-theepochtimes-com.translate.goog/natural-immunity-longer-lasting-than-protection-from-covid-19-vaccines-dr-robert-malone_3983305.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en Естественный иммунитет дольше, чем защита от вакцин против COVID-19. Иммунитет, обеспечиваемый выздоровлением от COVID-19, лучше, чем защита, обеспечиваемая вакцинами против COVID-19, говорит известный изобретатель вакцины Доктор Роберт Мэлоун, изобретший технологию мРНК-вакцины, в Вашингтоне, 30 августа 2021г , частично ссылаясь на недавнее исследование , проведенное в Израиле.
Израильские исследователи обнаружили, что люди в стране, вакцинированные вакциной Pfizer от COVID-19, в 13 раз чаще заражаются дельта-вариантом вируса, и в 27 раз больше подвержены риску симптоматического заболевания по сравнению с теми, кто выздоровел от
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15.01.2022 13:04 Ответить
французский суд удовлетворил иск страховых компаний и постановил: страховое возмещение в случае смерти после вакцинирования от ковид-19 можно не выплачивать, так как на официальном уровне не зарегистрирована информация о безопасности уколов
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15.01.2022 14:44 Ответить
 
 