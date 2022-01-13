Ризик смерті від COVID-19 у невакцинованих - у 10 разів більший, - Ляшко
Шанси на життя у разі захворювання на COVID-19 напряму пов’язані з вакцинальним статусом. В Україні ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.
Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були не вакциновані. Відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення. Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого", - написав Ляшко.
Згідно даних МОЗ, наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років.
"Вакцинацію від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей старше 60 років. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання", - зазначив Ляшко.
Міністр навів також статистику з цього питання в інших країнах.
"До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих у майже 22 раза частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, в залежності від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку", - повідомив очільник МОЗ.
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Хоч би одними й тими ж методичками користувалися.
ПІЗДЯТ і піздят , слова адно - ударєнія разниє!
Потому что то, что нам колят, это не прививка. Это токсичный препарат, ослабляющий иммунитет
и делающий человека беззащитным против любых вирусов и бактерий. Кстати, "омикрон" - это не
ковид, а обычный ОРЗ, но люди с подавленной иммуной системой не в состоянии ему сопротивлятъся.
В инете можете найти статистику "доковидного" периода. Лично видел но ссылку не дам потому что не сохранил. а искать заново облом.
Так там смертность от пневмонии и других стандартных постгрипозных осложнений такая же и даже выше.
Израильские исследователи обнаружили, что люди в стране, вакцинированные вакциной Pfizer от COVID-19, в 13 раз чаще заражаются дельта-вариантом вируса, и в 27 раз больше подвержены риску симптоматического заболевания по сравнению с теми, кто выздоровел от