Ризик смерті від COVID-19 у невакцинованих - у 10 разів більший, - Ляшко

Шанси на життя у разі захворювання на COVID-19 напряму пов’язані з вакцинальним статусом. В Україні ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.

Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були не вакциновані. Відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, що були госпіталізовані, не проходили курс щеплення. Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 рази, ніж у повністю вакцинованого", - написав Ляшко.

Згідно даних МОЗ, наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років.

"Вакцинацію від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей старше 60 років. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання", - зазначив Ляшко.

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Міністр навів також статистику з цього питання в інших країнах.

"До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих у майже 22 раза частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, в залежності від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку", - повідомив очільник МОЗ.