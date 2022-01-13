Шмыгаль поручил Минэнерго еженедельно готовить план-график поставок/потребления газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики Украины совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" еженедельно составлять план-график поставок и использования природного газа в разрезе категорий потребителей с определением ценовых показателей.

Соответствующее поручение о составлении план-графиков и обеспечении контроля по их выполнению содержится в протоколе проведенного 10 января 2021 года совещания о прохождении текущего отопительного сезона, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кабмин также поручил Минэнерго, Минэкономики, НАК и ОГТСУ обсудить с промышленными предприятиями, которые являются крупными потребителями газа, "урегулирование вопросов поставок газа до конца осенне-зимнего периода 2021/2022 годов".

Согласно документу, до сих пор остается нерешенным вопрос, на кого могут быть возложены специальные обязательства по поставке операторам газораспределительных систем (ГРС) природного газа на производственно-технологические расходы (ПТР) по ценам ниже рынка, поскольку ни НАК, ни ОГТСУ не хотят или не могут взять на себя эту убыточную деятельность.

В то же время из-за политического решения украинских властей не повышать тарифы на транспортировку газа в период резкого роста цен не него, кто-то должен компенсировать соответствующую разницу в ценах для ГРС или обеспечить последних дешевым ресурсом для ПТР.

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Кабмин также поручил отработать вопрос определения оптимальных схем электро-, газо- и теплоснабжения населенных пунктов, где газоснабжение осуществляется газопроводами, которые расположены на территории сопредельных стран.

Как сообщалось, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце октября заявил о готовности НАК стать поставщиком газа для покрытия производственно-технологических расходов газораспределительных предприятий (обл- и горгазов), что позволит сбалансировать их тарифы на распределение газа.

Позднее член правления "Нафтогаза" Роман Чумак подчеркнул, что условием для поставок НАК ресурса на ПТР операторов ГРС по "социальной" цене должна стать возможность компенсации компании разницы между этой цены и рыночной.

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По его словам, НАК работает над возможностью обеспечить потребности операторов ГРС в природном газе для ПТР, однако указанные объемы газа компания будет вынуждена покупать на рынке, с чем и связана необходимость урегулирования вопроса покрытия разницы в рыночной цене газа и ценой его закупки для ПТР.

"Нафтогаз" в условиях резко возросшей цены на газ уже обязался поставлять ресурс населению, бюджетникам и производителям тепла для вышеуказанных потребителей по "социальным" ценам.

В середине декабря Минэнерго предложило возложить на ОГТСУ спецобязательства по поставке операторам ГРС природного газа на ПТР, но регулятор НКРЭКУ выступил против этого предложения.