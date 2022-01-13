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Газ (9402) уголь (995) отопительный сезон (528) Теплокоммунэнерго (90) Шмыгаль Денис (2588) Минэнерго (359)

Шмыгаль поручил Минэнерго еженедельно готовить план-график поставок/потребления газа

Шмыгаль поручил Минэнерго еженедельно готовить план-график поставок/потребления газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики Украины совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" еженедельно составлять план-график поставок и использования природного газа в разрезе категорий потребителей с определением ценовых показателей.

Соответствующее поручение о составлении план-графиков и обеспечении контроля по их выполнению содержится в протоколе проведенного 10 января 2021 года совещания о прохождении текущего отопительного сезона, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кабмин также поручил Минэнерго, Минэкономики, НАК и ОГТСУ обсудить с промышленными предприятиями, которые являются крупными потребителями газа, "урегулирование вопросов поставок газа до конца осенне-зимнего периода 2021/2022 годов".

Согласно документу, до сих пор остается нерешенным вопрос, на кого могут быть возложены специальные обязательства по поставке операторам газораспределительных систем (ГРС) природного газа на производственно-технологические расходы (ПТР) по ценам ниже рынка, поскольку ни НАК, ни ОГТСУ не хотят или не могут взять на себя эту убыточную деятельность.

В то же время из-за политического решения украинских властей не повышать тарифы на транспортировку газа в период резкого роста цен не него, кто-то должен компенсировать соответствующую разницу в ценах для ГРС или обеспечить последних дешевым ресурсом для ПТР.

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Кабмин также поручил отработать вопрос определения оптимальных схем электро-, газо- и теплоснабжения населенных пунктов, где газоснабжение осуществляется газопроводами, которые расположены на территории сопредельных стран.

Как сообщалось, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце октября заявил о готовности НАК стать поставщиком газа для покрытия производственно-технологических расходов газораспределительных предприятий (обл- и горгазов), что позволит сбалансировать их тарифы на распределение газа.

Позднее член правления "Нафтогаза" Роман Чумак подчеркнул, что условием для поставок НАК ресурса на ПТР операторов ГРС по "социальной" цене должна стать возможность компенсации компании разницы между этой цены и рыночной.

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По его словам, НАК работает над возможностью обеспечить потребности операторов ГРС в природном газе для ПТР, однако указанные объемы газа компания будет вынуждена покупать на рынке, с чем и связана необходимость урегулирования вопроса покрытия разницы в рыночной цене газа и ценой его закупки для ПТР.

"Нафтогаз" в условиях резко возросшей цены на газ уже обязался поставлять ресурс населению, бюджетникам и производителям тепла для вышеуказанных потребителей по "социальным" ценам.

В середине декабря Минэнерго предложило возложить на ОГТСУ спецобязательства по поставке операторам ГРС природного газа на ПТР, но регулятор НКРЭКУ выступил против этого предложения.
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Топ комментарии
+7
Звісно , так на довше хватить . Ідійоти .
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13.01.2022 19:54
+5
А що, що Порошенко винен вже не канає?
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13.01.2022 20:06
+5
А еще не прошло и половины зимы. Наконец до них дошло что газа не хватает.
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13.01.2022 20:06
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Звісно , так на довше хватить . Ідійоти .
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13.01.2022 19:54 Ответить
А еще не прошло и половины зимы. Наконец до них дошло что газа не хватает.
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13.01.2022 20:06 Ответить
Насколько я понимаю оперативные данные в виде циферок и так доступны и министерству и господину премьер-министру. Вопрос только в том чтобы в Excel-е график нарисовать???
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13.01.2022 20:47 Ответить
Вопрос в том, чтобы честно сказать нариду, что стырили бабки и просрали подготовку к зиме. И по газу и по углю.
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13.01.2022 20:56 Ответить
Це не навмисно, а по звичці.
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14.01.2022 02:49 Ответить
план по производству шнурков надо бы ему ещё приказать как то упорядочить. а то ведь получится, что левых шнурков будут производить больше чем правых. а то и вообще наоборот.
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13.01.2022 19:56 Ответить
Якщо виключиться світло, зникне у трубах газ та опалення передавай привіт клоуну та згадай, Велике будівництво, що впродовж 2021 року не було закачано газу у газові сховища, як було у кінці сезону 16 млрд. так і залишилось на початку нового, а всі кошти закатані у асфальт.
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13.01.2022 19:59 Ответить
А що, що Порошенко винен вже не канає?
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13.01.2022 20:06 Ответить
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13.01.2022 20:01 Ответить
Думаешь поможет?
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13.01.2022 20:01 Ответить
Можно топить асфальтобетоном. А заодно его есть и им лечиться. Да и скумбрию по 8 обещали всем по талонам. Говорят можно топить ее жиром.
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13.01.2022 20:03 Ответить
Кабмін також доручив Міненерго, Мінекономіки, НАК та ОГТСУ обговорити з промисловими підприємствами, які є великими споживачами газу, "врегулювання питань постачання газу до кінця осінньо-зимового періоду 2021/2022 років". Джерело: https://censor.net/ua/n3309877

Другими словами - газа для вас не хватит. Готовьтесь к отключению. Выбирайте на спичках кто будет первым.
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13.01.2022 20:05 Ответить
Швец в фейсбуке написал. Или Фирташу, или Коломойскому или Ахметову придется отключать газ. Игра на троих. Один проиграет.
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13.01.2022 20:18 Ответить
Как они крайнего выберут? Спички или карты?
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13.01.2022 20:35 Ответить
Понятия не имею. Если зима будет холодной, то на всех газа не хватит и какие-то предприятия закроются. Добавь сюда траблы у хлебзаводов и прочей легкой промышленности и у нас готовый социальный бунт.
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13.01.2022 20:38 Ответить
прийде наперсточник бубочка і все "парешает"
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13.01.2022 22:13 Ответить
Та ладно. Энергетического крисиа ж нету по словам Шмыги месячной-двух давности. Шо такои?
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13.01.2022 20:29 Ответить
Верить зеленым ублюдкам что красить небо - самое бесполезное занятие.
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13.01.2022 20:36 Ответить
Там левая рука не знает что делает правая. Они друг другу подают сфабрикованные отчеты.
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13.01.2022 20:39 Ответить
план-графік, це круто.
бубочка в курсі, що буде "план" отримувати по графіку?
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13.01.2022 22:11 Ответить
Ну прям піпець, прффесіанали!!! Ща ще введуть контроль за карточками на видачу хліба. зеДибіли....
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13.01.2022 22:27 Ответить
Яке постачання???
Де ти зараз купиш???
це треба було влітку робити, довпойопе, а ви лукашенкє на бітум гроші віддали…
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13.01.2022 23:40 Ответить
во дебилы !!! о санях думают летом !!!.. можно делать вывод - газа не хватит, впереди коллапс..
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13.01.2022 23:56 Ответить
а как же штаб поставок/потребления
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14.01.2022 00:05 Ответить
Просто внезапно наступила зима...
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14.01.2022 00:26 Ответить
>до сих пор остается нерешенным вопрос, на кого могут быть возложены

зима в разгаре, а они все ещё решают...
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14.01.2022 00:27 Ответить
Сейчас в турборежиме будут искать козла отпущения...вообще то план есть - когда наступит похолодание и выключат газ просто надо слить воду из системы отопления (чтоб трубы не разорвало) прямо на ровненький свеженький асфальт - будет идеальный каток,берем коньки и вперед - заодно и здоровье можно поправить благодаря физическим упражнением и согреться можно. Во как вяликий сонцесяйный лидер с командой заботятся о населении,а вы тут демагогию разводите. Срамота...
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14.01.2022 01:01 Ответить
Кто то в "нычку" торганул немножко газом? При юльке что то примерное было (произошел искуственный дефицит бензина и масел), когда говорили что у стран балтии купим горючку. Заходили составы с украинской горючкой, отстаивались паратройка недель и заходили через прокладки как эвропейское топливо за счет бюджета. Шел 2005 год на то время
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14.01.2022 01:38 Ответить
У зв'язку із скрутним становищем у галузі газопостачання, пропоную- прорити між Польшою, та Литвою підземний тонель і врізатися у трубу. Паркан між Україною, та Білорусією- справа другорядна.
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14.01.2022 02:47 Ответить
Тю. Только 1,5 месяца зимы прошло и до Шмыгаля дошло, что газа нет и купить его сейчас уже негде.

А как распинался еще в ноябре, что все норм...
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14.01.2022 02:50 Ответить
"В то же время из-за политического решения украинских властей не повышать тарифы на транспортировку газа в период резкого роста цен не него, кто-то должен компенсировать соответствующую разницу в ценах для ГРС или обеспечить последних дешевым ресурсом для ПТР." Источник:

Кто же это должен сделать?
Наверное, США?
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14.01.2022 05:33 Ответить
А транспортировка здесь при чём? Я вообще считаю оную опцию шарлатанством.
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14.01.2022 13:19 Ответить
 
 