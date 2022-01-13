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Шмигаль доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

Шмигаль доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики України спільно з НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор ГТС України" щотижня складати план-графік постачання та використання природного газу в розрізі категорій споживачів із визначенням цінових показників.

Відповідне доручення про складання планів-графіків та забезпечення контролю за їх виконанням міститься в протоколі проведеної 10 січня 2022 року наради щодо проходження поточного опалювального сезону, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Кабмін також доручив Міненерго, Мінекономіки, НАК та ОГТСУ обговорити з промисловими підприємствами, які є великими споживачами газу, "врегулювання питань постачання газу до кінця осінньо-зимового періоду 2021/2022 років".

Згідно з документом, досі залишається невирішеним питання, на кого може бути покладено спеціальні обов'язки щодо постачання операторам газорозподільних систем (ГРС) природного газу на виробничо-технологічні витрати (ВТВ) за цінами, нижчими від ринку, оскільки ні НАК, ні ОГТСУ не хочуть чи не можуть взяти на себе цю збиткову діяльність.

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Водночас через політичне рішення української влади не підвищувати тарифів на транспортування газу в період різкого зростання цін на нього хтось має компенсувати відповідну різницю в цінах для ГРС або забезпечити останніх дешевим ресурсом для ВТВ.

Кабмін також доручив опрацювати питання визначення оптимальних схем електро-, газо- та теплопостачання населених пунктів, де газопостачання здійснюється газопроводами, що розташовані на території суміжних країн.

Як повідомлялося, голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко наприкінці жовтня заявив про готовність НАК стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних підприємств (обл- та міськгазів), що дасть змогу збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.

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Пізніше член правління "Нафтогазу" Роман Чумак наголосив, що умовою для постачання НАК ресурсу на ВТВ операторів ГРС за "соціальною" ціною має стати можливість компенсації компанії різниці між цією ціною та ринковою.

За його словами, НАК працює над можливістю забезпечити потреби операторів ГРС у природному газі для ВТВ, проте зазначені обсяги газу компанія буде змушена купувати на ринку, з чим і пов'язана необхідність урегулювання питання покриття різниці в ринковій ціні газу та ціні його закупівлі для ВТВ.

"Нафтогаз" в умовах різкого зростання ціни на газ уже зобов'язався постачати ресурс населенню, бюджетникам та виробникам тепла для вищезазначених споживачів за "соціальними" цінами.

У середині грудня Міненерго запропонувало покласти на ОГТСУ спецобов'язки з постачання операторам ГРС природного газу на ВТВ, але регулятор НКРЕКП виступив проти цієї пропозиції.

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Топ коментарі
+7
Звісно , так на довше хватить . Ідійоти .
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13.01.2022 19:54
+5
А що, що Порошенко винен вже не канає?
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13.01.2022 20:06
+5
А еще не прошло и половины зимы. Наконец до них дошло что газа не хватает.
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13.01.2022 20:06
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Звісно , так на довше хватить . Ідійоти .
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13.01.2022 19:54 Відповісти
А еще не прошло и половины зимы. Наконец до них дошло что газа не хватает.
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13.01.2022 20:06 Відповісти
Насколько я понимаю оперативные данные в виде циферок и так доступны и министерству и господину премьер-министру. Вопрос только в том чтобы в Excel-е график нарисовать???
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13.01.2022 20:47 Відповісти
Вопрос в том, чтобы честно сказать нариду, что стырили бабки и просрали подготовку к зиме. И по газу и по углю.
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13.01.2022 20:56 Відповісти
Це не навмисно, а по звичці.
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14.01.2022 02:49 Відповісти
план по производству шнурков надо бы ему ещё приказать как то упорядочить. а то ведь получится, что левых шнурков будут производить больше чем правых. а то и вообще наоборот.
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13.01.2022 19:56 Відповісти
Якщо виключиться світло, зникне у трубах газ та опалення передавай привіт клоуну та згадай, Велике будівництво, що впродовж 2021 року не було закачано газу у газові сховища, як було у кінці сезону 16 млрд. так і залишилось на початку нового, а всі кошти закатані у асфальт.
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13.01.2022 19:59 Відповісти
А що, що Порошенко винен вже не канає?
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13.01.2022 20:06 Відповісти
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13.01.2022 20:01 Відповісти
Думаешь поможет?
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13.01.2022 20:01 Відповісти
Можно топить асфальтобетоном. А заодно его есть и им лечиться. Да и скумбрию по 8 обещали всем по талонам. Говорят можно топить ее жиром.
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13.01.2022 20:03 Відповісти
Кабмін також доручив Міненерго, Мінекономіки, НАК та ОГТСУ обговорити з промисловими підприємствами, які є великими споживачами газу, "врегулювання питань постачання газу до кінця осінньо-зимового періоду 2021/2022 років". Джерело: https://censor.net/ua/n3309877

Другими словами - газа для вас не хватит. Готовьтесь к отключению. Выбирайте на спичках кто будет первым.
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13.01.2022 20:05 Відповісти
Швец в фейсбуке написал. Или Фирташу, или Коломойскому или Ахметову придется отключать газ. Игра на троих. Один проиграет.
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13.01.2022 20:18 Відповісти
Как они крайнего выберут? Спички или карты?
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13.01.2022 20:35 Відповісти
Понятия не имею. Если зима будет холодной, то на всех газа не хватит и какие-то предприятия закроются. Добавь сюда траблы у хлебзаводов и прочей легкой промышленности и у нас готовый социальный бунт.
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13.01.2022 20:38 Відповісти
прийде наперсточник бубочка і все "парешает"
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13.01.2022 22:13 Відповісти
Та ладно. Энергетического крисиа ж нету по словам Шмыги месячной-двух давности. Шо такои?
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13.01.2022 20:29 Відповісти
Верить зеленым ублюдкам что красить небо - самое бесполезное занятие.
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13.01.2022 20:36 Відповісти
Там левая рука не знает что делает правая. Они друг другу подают сфабрикованные отчеты.
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13.01.2022 20:39 Відповісти
план-графік, це круто.
бубочка в курсі, що буде "план" отримувати по графіку?
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13.01.2022 22:11 Відповісти
Ну прям піпець, прффесіанали!!! Ща ще введуть контроль за карточками на видачу хліба. зеДибіли....
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13.01.2022 22:27 Відповісти
Яке постачання???
Де ти зараз купиш???
це треба було влітку робити, довпойопе, а ви лукашенкє на бітум гроші віддали…
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13.01.2022 23:40 Відповісти
во дебилы !!! о санях думают летом !!!.. можно делать вывод - газа не хватит, впереди коллапс..
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13.01.2022 23:56 Відповісти
а как же штаб поставок/потребления
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14.01.2022 00:05 Відповісти
Просто внезапно наступила зима...
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14.01.2022 00:26 Відповісти
>до сих пор остается нерешенным вопрос, на кого могут быть возложены

зима в разгаре, а они все ещё решают...
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14.01.2022 00:27 Відповісти
Сейчас в турборежиме будут искать козла отпущения...вообще то план есть - когда наступит похолодание и выключат газ просто надо слить воду из системы отопления (чтоб трубы не разорвало) прямо на ровненький свеженький асфальт - будет идеальный каток,берем коньки и вперед - заодно и здоровье можно поправить благодаря физическим упражнением и согреться можно. Во как вяликий сонцесяйный лидер с командой заботятся о населении,а вы тут демагогию разводите. Срамота...
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14.01.2022 01:01 Відповісти
Кто то в "нычку" торганул немножко газом? При юльке что то примерное было (произошел искуственный дефицит бензина и масел), когда говорили что у стран балтии купим горючку. Заходили составы с украинской горючкой, отстаивались паратройка недель и заходили через прокладки как эвропейское топливо за счет бюджета. Шел 2005 год на то время
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14.01.2022 01:38 Відповісти
У зв'язку із скрутним становищем у галузі газопостачання, пропоную- прорити між Польшою, та Литвою підземний тонель і врізатися у трубу. Паркан між Україною, та Білорусією- справа другорядна.
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14.01.2022 02:47 Відповісти
Тю. Только 1,5 месяца зимы прошло и до Шмыгаля дошло, что газа нет и купить его сейчас уже негде.

А как распинался еще в ноябре, что все норм...
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14.01.2022 02:50 Відповісти
"В то же время из-за политического решения украинских властей не повышать тарифы на транспортировку газа в период резкого роста цен не него, кто-то должен компенсировать соответствующую разницу в ценах для ГРС или обеспечить последних дешевым ресурсом для ПТР." Источник:

Кто же это должен сделать?
Наверное, США?
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14.01.2022 05:33 Відповісти
А транспортировка здесь при чём? Я вообще считаю оную опцию шарлатанством.
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14.01.2022 13:19 Відповісти
 
 