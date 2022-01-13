Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба
Азербайджан упразднил ограничения и открыл воздушные границы для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере .
"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", - написал глава МИД.
Кулеба добавил, что это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.
Все условия въезда в Азербайджан можно узнать на сайте Консульской службы Украины.
Топ комментарии
+6 Яр Холодний
показать весь комментарий13.01.2022 22:24
+5 Мирон Левицький
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+3 Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий13.01.2022 21:55
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Пашинянов там депортировали еще до последней войны не глядя в остальные детали паспорта и страну вылета. И правильно делали.
Насправді - дозволили стандартну процедуру в'їзду, як і в більшість країн Є - довідка про повний курс вакцинації плюс свіжий негативний тест