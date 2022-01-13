РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11033 посетителя онлайн
Новости
3 356 13
Азербайджан (769) Кулеба Дмитрий (2880)

Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба

Азербайджан отменил ограничения и открыл небо для украинцев, - Кулеба

Азербайджан упразднил ограничения и открыл воздушные границы для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере .

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", - написал глава МИД.

Кулеба добавил, что это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма.

Все условия въезда в Азербайджан можно узнать на сайте Консульской службы Украины.

Читайте также: Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
показать весь комментарий
13.01.2022 22:24
+5
Дуже велике досягнення, цілий міністр звітує.
показать весь комментарий
13.01.2022 21:52
+3
Кулеба хоча б робить вигляд, що він працює. Інші міністри тільки на Путлера працюють.
показать весь комментарий
13.01.2022 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже велике досягнення, цілий міністр звітує.
показать весь комментарий
13.01.2022 21:52 Ответить
Кулеба хоча б робить вигляд, що він працює. Інші міністри тільки на Путлера працюють.
показать весь комментарий
13.01.2022 21:55 Ответить
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
показать весь комментарий
13.01.2022 22:24 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 22:43 Ответить
садрали вы,петухи пэцыны.Забыли,как твой петушок,пэца,позорился зассатый пр странам в мятом куздюме
показать весь комментарий
14.01.2022 01:49 Ответить
Ну так не лізь на "Цензор" - "драть" не будемо! Та й гидко - у тебе задниця немита! І рот - теж неполосканий!
показать весь комментарий
14.01.2022 07:11 Ответить
Хорошая новость, если у вас украинская фамилия
Пашинянов там депортировали еще до последней войны не глядя в остальные детали паспорта и страну вылета. И правильно делали.
показать весь комментарий
13.01.2022 22:27 Ответить
Ну и летите ,дебилы,подальше.
показать весь комментарий
13.01.2022 22:40 Ответить
Кулеба, тикай уже от клоунов. Ты мужик или кто?
показать весь комментарий
13.01.2022 22:47 Ответить
А когда небо Украины откроют для пролета бортов из Европы?! Вроде как Гарант еще год назад такое заявлял!! Я понимаю что это не мешки ворочать, но почему никто из профессиональных патриотов ему не напомнил!??
показать весь комментарий
14.01.2022 02:56 Ответить
...равносильно если мы откроем небо над ...донией. Ну, всё-равно, сильно, товарищь Косыгин, ты наш
показать весь комментарий
14.01.2022 05:10 Ответить
Багато шуму знічого.
Насправді - дозволили стандартну процедуру в'їзду, як і в більшість країн Є - довідка про повний курс вакцинації плюс свіжий негативний тест
показать весь комментарий
14.01.2022 05:45 Ответить
Та і шуму не багато, так, метеоризм немовляти...
показать весь комментарий
27.03.2022 11:02 Ответить
 
 